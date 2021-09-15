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Почему США до сих пор не перешли на метрическую систему?

Почему США до сих пор не перешли на метрическую систему? (6 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:58
Метки: измерение   счет   сша   
1399
6

В то время, когда вся планета измеряет мир в метрах и килограммах, в США упорно продолжают пользоваться дюймами, фунтами, милями и прочими устаревшими «имперскими» мерами вычисления.

Почему ведущая мировая держава отказывается от метрической системы и до сих пор не перешла на неё?

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Совершенный метр

Метрическая система – детище французских ученых, высчитанное по Парижскому меридиану в 1795 году. Метр – это одна десятимиллионная доля четверти окружности Земли, проходящая по меридиану от Северного полюса до экватора через обсерваторию в Париже.

В том же году французы ввели в обращение кубический метр (стер), литр и килограмм. Достоинством единиц является их десятичное исчисление: все величины легко возводить в степень и легко делить.

Изначально метрическая реформа должна была стандартизировать единицы измерения по стране. Дело в том, что с периода феодальной раздробленности в каждой французской провинции существовали собственные меры вычисления. Такие разногласия давали простор для обмана в торговле, мешали развитию промышленности и затрудняли общение между учёными.

В течение XIX века метрическую систему позаимствовало большинство европейских держав. В Российской империи традиционные аршины и фунты были заменены в 1899 году.

Старорусские системы измерения длины

Русский народ воспринял идею прохладно и продолжил отсчитывать километры вёрстами. Насадить метр населению помогла лишь тяжелая революционная рука Временного правительства в 1918 году, а в 1925 году большевики еще раз подтвердили реформу собственным постановлением.

Упрямый ярд

Американцы отсчитывают величины единицами, придуманными еще в Римской империи. За основу взяты усреднённые пропорции тела: дюйм – это длина пальца, ярд – расстояние от носа до кончика среднего пальца вытянутой руки и т.д.

Температуру здесь измеряют в градусах Фаренгейта, давление – в дюймах, скорость ветра – в узлах. Такая система мер была в ходу в Британской империи, где США являлась одной из её колоний.

Британцы отказывались от метра вплоть до 1995 года, но всё-таки сдались. Американцы, проявляя странное упрямство, не хотят заимствовать метр ни сегодня, ни в будущем.

С температурой ещё хуже: США единственными в мире используют градусы Фаренгейта, неудобные и непривычные для нас

В чём же тут дело?

На самом деле, формально США приняли метрическую систему еще в 1866 году, сразу после Гражданской войны. Однако ввиду демократических взглядов навязывать единицы людям никто не стал и реформу население проигнорировало.

Полностью на метрической системе построена только американская фармацевтика. Кроме фармацевтики на метр сегодня перешло 30% американских предпринимателей.

Причины консерватизма специалисты выделяют две: американский империализм и экономию. США – это экономический и политический лидер в мире. Представители имперского мышления в правительстве считают, что негоже великой державе подстраиваться под остальных, лучше пусть остальные подстраиваются под нас.

В свою очередь, если Штаты захотят перейти на метры, им придётся переработать все технические чертежи и инструкции к производимому оборудованию.

Пересчёт некоторых имперских единиц в метрические

Для сравнения, сотрудники NASA посчитали: чтобы перевести ПО и документацию космической программы на метрическую систему, придется потратить 370 млн долларов.

Препятствует метру и психология самих американцев. В США властвует убеждение: «Всё лучшее, что есть в мире – это американское». Новшества, которые исходят от иностранцев, здесь не любят и не принимают, а потому международный метр никогда не покорит США.

Кто еще пользуется английской системой мер?

Кроме Штатов есть ещё 2 государства, так и не перешедшие на метрическую систему. Это Бирма и Либерия.

Кроме США, Бирмы и Либерии имперская система распространена в народе в Великобритании. Остальные страны давно перешли на метры

Бирма – бывшая английская колония в Азии, которая до сих пор во многом зависит от англоязычного мира.

Либерия – страна в Африке, купленная американцами в XIX веке, для возвращения на родину бывших черных рабов. Счастливым свободный берег не стал. Освобожденные африканцы погрязли в междоусобицах и стали одним из беднейших государств мира.

Однако либерийцы помнят, что некогда были американцами, а потому сделали себе похожий флаг, объявили себя союзником США и ведут схожую во всём политику.

Возможно, американцы когда-нибудь перейдут на систему мер, которой пользуется весь остальной мир. Пока что же они пользуются устаревшими единицами измерения, бессмысленными сегодня.

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Метки: измерение   счет   сша   
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7k
Ф Ив 4 часа назад
В двух словах: большие расходы на передел документации и мания величия американцев.
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2k
Frank Borman 6 минут назад
Пока что же они пользуются устаревшими единицами измерения, бессмысленными сегодня.

Ну-ну. В сантехнике диаметр всех труб измеряется в дюймах. Диаметр колес автомобилей, мотоциклов и велосипедов - тоже в дюймах. Даже диагональ телевизоров и мониторов в дюймах. Разрешение печати в dpi = число точек на дюйм.
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10k
Kucher Полчаса назад
А мы под них подстраиваться вынуждены. Вон в гражданской авиации эшелоны в футах, скорость в узлах.
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4k
ayekaramba 45 минут назад
В Британии не только "в народе" имперские меры используются - все расстояния на дорожных знаках - в милях, милях в час и ярдах
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3k
avz-07 52 минуты назад
Тут всё ещё интереснее. Читал как-то, что в период дебатов о метрической системе во Франции, была отличная идея взять за 2 км, морскую милю, таким образом сделав действительно единую систему, включающую угловые меры. (Морская миля усредненно равна одной минуте дуги мередиана). ЕМНИП, помешала политика.
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10k
Александр Час назад
Упрямые ослы.
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1k
Andrey Kondor Час назад
Кто вытянул руку со средним пальцем вперёд?
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123
Максим Максимов 2 часа назад
"... ну тупыыыыыыые..." (С)
М.С.Задорнов
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121k
Игорь 2 часа назад
Ещё в 70-х годах 20 века, в советских образовательных учреждениях, это объясняли дороговизной перехода с одной системы в другую. Типа у пиндосов на такой переход денег нет.
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16k
Serg2001 2 часа назад
Мракобесы!... )
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208k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
ТОЧНО?
Нет ошибки?
Палец длиной 2,54 см.?

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996
Дрочер Полоумный 3 часа назад
Скоро хохлы по примеру Либерии перейдут на ярды и галлоны
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5k
Олег 3 часа назад
"Температуру здесь измеряют в ..., скорость ветра – в узлах."
Вообще-то амеры ветер измеряют в "фут/секунда", а ураганный ветер в "миля/час".
"Узел" - до сих пор международная именно морская единица скорости движения, к ветру отношения не имеет
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17k
Владимир Владимирович 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Гур 3 часа назад
Автор, а не Мьянма вместо Бирмы использует дюймовую систему? Вроде Мьянма.
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6k
Мистер Фикс 3 часа назад
Упрямство - первый признак тупости (с)
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24k
Vazari 3 часа назад
..."дюйм – это длина пальца" Серьезно? Дюйм = 2.54см. У кого могут быть подобные пальцы?
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3k
Иван 3 часа назад
Ну так надо им повторять постоянно, что это них*я не они придумали, а их бывшие хозяева англичане пользовались этой всратой системой.
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5k
Ruk 3 часа назад
свежие автомобили все на метрических размерах, кроме спидометра
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16k
Maks Es 3 часа назад
Погрешность технологического процесс в метрической системе изменяется только совершенством оборудования. В имперской же системе - долями линии (1/12 часть дюйма). В результате, как не парадоксально, Британия и США делают говняные моторы, как пример.
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