Почему США до сих пор не перешли на метрическую систему?

Совершенный метр

Метрическая система – детище французских ученых, высчитанное по Парижскому меридиану в 1795 году. Метр – это одна десятимиллионная доля четверти окружности Земли, проходящая по меридиану от Северного полюса до экватора через обсерваторию в Париже.

В том же году французы ввели в обращение кубический метр (стер), литр и килограмм. Достоинством единиц является их десятичное исчисление: все величины легко возводить в степень и легко делить.

Изначально метрическая реформа должна была стандартизировать единицы измерения по стране. Дело в том, что с периода феодальной раздробленности в каждой французской провинции существовали собственные меры вычисления. Такие разногласия давали простор для обмана в торговле, мешали развитию промышленности и затрудняли общение между учёными.

В течение XIX века метрическую систему позаимствовало большинство европейских держав. В Российской империи традиционные аршины и фунты были заменены в 1899 году.