Почему США до сих пор не перешли на метрическую систему?

В то время, когда вся планета измеряет мир в метрах и килограммах, в США упорно продолжают пользоваться дюймами, фунтами, милями и прочими устаревшими «имперскими» мерами вычисления.
Почему ведущая мировая держава отказывается от метрической системы и до сих пор не перешла на неё?
Совершенный метр
Метрическая система – детище французских ученых, высчитанное по Парижскому меридиану в 1795 году. Метр – это одна десятимиллионная доля четверти окружности Земли, проходящая по меридиану от Северного полюса до экватора через обсерваторию в Париже.
В том же году французы ввели в обращение кубический метр (стер), литр и килограмм. Достоинством единиц является их десятичное исчисление: все величины легко возводить в степень и легко делить.
Изначально метрическая реформа должна была стандартизировать единицы измерения по стране. Дело в том, что с периода феодальной раздробленности в каждой французской провинции существовали собственные меры вычисления. Такие разногласия давали простор для обмана в торговле, мешали развитию промышленности и затрудняли общение между учёными.
В течение XIX века метрическую систему позаимствовало большинство европейских держав. В Российской империи традиционные аршины и фунты были заменены в 1899 году.
Старорусские системы измерения длины
Русский народ воспринял идею прохладно и продолжил отсчитывать километры вёрстами. Насадить метр населению помогла лишь тяжелая революционная рука Временного правительства в 1918 году, а в 1925 году большевики еще раз подтвердили реформу собственным постановлением.
Упрямый ярд
Американцы отсчитывают величины единицами, придуманными еще в Римской империи. За основу взяты усреднённые пропорции тела: дюйм – это длина пальца, ярд – расстояние от носа до кончика среднего пальца вытянутой руки и т.д.
Температуру здесь измеряют в градусах Фаренгейта, давление – в дюймах, скорость ветра – в узлах. Такая система мер была в ходу в Британской империи, где США являлась одной из её колоний.
Британцы отказывались от метра вплоть до 1995 года, но всё-таки сдались. Американцы, проявляя странное упрямство, не хотят заимствовать метр ни сегодня, ни в будущем.
С температурой ещё хуже: США единственными в мире используют градусы Фаренгейта, неудобные и непривычные для нас
В чём же тут дело?
На самом деле, формально США приняли метрическую систему еще в 1866 году, сразу после Гражданской войны. Однако ввиду демократических взглядов навязывать единицы людям никто не стал и реформу население проигнорировало.
Полностью на метрической системе построена только американская фармацевтика. Кроме фармацевтики на метр сегодня перешло 30% американских предпринимателей.
Причины консерватизма специалисты выделяют две: американский империализм и экономию. США – это экономический и политический лидер в мире. Представители имперского мышления в правительстве считают, что негоже великой державе подстраиваться под остальных, лучше пусть остальные подстраиваются под нас.
В свою очередь, если Штаты захотят перейти на метры, им придётся переработать все технические чертежи и инструкции к производимому оборудованию.
Пересчёт некоторых имперских единиц в метрические
Для сравнения, сотрудники NASA посчитали: чтобы перевести ПО и документацию космической программы на метрическую систему, придется потратить 370 млн долларов.
Препятствует метру и психология самих американцев. В США властвует убеждение: «Всё лучшее, что есть в мире – это американское». Новшества, которые исходят от иностранцев, здесь не любят и не принимают, а потому международный метр никогда не покорит США.
Кто еще пользуется английской системой мер?
Кроме Штатов есть ещё 2 государства, так и не перешедшие на метрическую систему. Это Бирма и Либерия.
Кроме США, Бирмы и Либерии имперская система распространена в народе в Великобритании. Остальные страны давно перешли на метры
Бирма – бывшая английская колония в Азии, которая до сих пор во многом зависит от англоязычного мира.
Либерия – страна в Африке, купленная американцами в XIX веке, для возвращения на родину бывших черных рабов. Счастливым свободный берег не стал. Освобожденные африканцы погрязли в междоусобицах и стали одним из беднейших государств мира.
Однако либерийцы помнят, что некогда были американцами, а потому сделали себе похожий флаг, объявили себя союзником США и ведут схожую во всём политику.
Возможно, американцы когда-нибудь перейдут на систему мер, которой пользуется весь остальной мир. Пока что же они пользуются устаревшими единицами измерения, бессмысленными сегодня.
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Ну-ну. В сантехнике диаметр всех труб измеряется в дюймах. Диаметр колес автомобилей, мотоциклов и велосипедов - тоже в дюймах. Даже диагональ телевизоров и мониторов в дюймах. Разрешение печати в dpi = число точек на дюйм.
М.С.Задорнов
Нет ошибки?
Палец длиной 2,54 см.?
Вообще-то амеры ветер измеряют в "фут/секунда", а ураганный ветер в "миля/час".
"Узел" - до сих пор международная именно морская единица скорости движения, к ветру отношения не имеет
Обычно считается, что дюйм изначально был определён как ширина большого пальца[5]. Согласно другим легендам, дюйм был определён как 1 36 часть ярда, который, в свою очередь, был установлен как расстояние между кончиком носа и большим пальцем вытянутой вперёд руки у короля Англии Генриха I (есть версия и о том, что длиной в ярд был его меч). Ещё одно предание связывает определение дюйма («законный дюйм») с длиной трёх сухих ячменных зёрен, вынутых из средней части колоса и приставленных одно к другому своими концами, что было определено актом короля Эдуарда I[6].