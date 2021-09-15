Создание "суровой" челябинской неваляшки из бетона приурочили ко Дню города

Как сообщается на ГТРК "Южный Урал", мастер, разрабатывавший идеи для сувениров в разных городах: Сочи, Санкт-Петербурге, Москве и других, был уязвлён замечанием, что обошёл вниманием родной Челябинск. Это и послужило толчком к созданию "суровой" бетонной матрёшки.

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«Какая может быть неваляшка в Челябинске? Вот же, лежит на поверхности — бетонная и только бетонная. До последнего момента сомневался, поскольку материал тяжёлый, что, может быть, будет не так, как надо. Но нет, неваляшка есть, неваляшка работает, поднимается из любого положения. Весит примерно 300 граммов. Ширина её — семь сантиметров и высота — 10,5 сантиметра», — описал Владислав Новиков-Барковский своё произведение.

Монументальный сувенир, анонсированный ко Дню города, который прошёл 13 сентября, имеет официальное название наподобие тех, что присваивали военной продукции, изготовленной в режимных городах СССР: «Изделие ЧБНО-9/21ю285СС», что расшифровывается как «Челябинская Бетонная Неваляшка Обыкновенная версия 9/21 модификация Ю-285 Средней Суровости». По заявлению создателя, она «предназначена для тихих игр суровых челябинских мужчин и дам возраста от трёх лет».