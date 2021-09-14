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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
14 сентября 2021 22:20
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
559
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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2  комментария
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2k
Frank Borman 4 часа назад
14. Ни одного загорелого. Все истинные арийцы.
А вот сборная Франции сейчас. Почуствуйте разницу.
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Дмитрий ! 6 часов назад
Автор, давно хотел спросить, почему 19 фото? Магия круглых чисел не для вас?
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