16 примеров оригинальных и запоминающихся упаковок

Если человек хочет, чтобы его товар пользовался популярностью, дизайн упаковки — это то, о чем ему нужно думать далеко не в последнюю очередь.Предлагаю вам посмотреть на примеры упаковок, которые точно приковывают к себе взгляд покупателей в магазине.
Одна из главных задач дизайнера — создать для товара привлекательную и необычную упаковку, ведь именно на неё потенциальный покупатель обращает внимание в первую очередь. И порой креативщики справляются с этим заданием с блеском. Чего они только не придумывают: коробки-трансформеры, необычные формы, искусные штрих-коды… Давайте взглянем на примеры упаковок, на которых вы бы точно остановили свой взгляд в магазине!
Детский шампунь с причёской, которую можно мыть
Самый логичный штрих-код для спагетти
Мочалки
Логотип набора для тестирования ДНК питомца — похож и на собачку, и на элемент формулы генома
Заботливые производители сделали так, чтобы упаковку можно было использовать и дальше
Эта коробка с подгузниками превращается в игрушечную ракету для малыша.
Сразу понятно, для чего нужна такая расчёска
В местном супермаркете на манго приклеивают наклейки, чтобы они стали похожи на птичек
Упаковка, в которой приехали мои новые очки
Чтобы не возникло сомнений, что такие шерстяные шарики используются именно для стирки
На такие наушники точно обратишь внимание
Всегда готов к тому, что в ушах забьёт бит!
Максимально наглядная коробочка для камеры Polaroid
Ваш свитер точно из натуральной овечьей шерсти
Время сделать маску
Более очевидный вариант упаковки наушников
А вы замечали, что «Утёнок» действительно похож?
Чтобы открыть упаковку, нужно потянуть за кошачье ушко
Что ж, здорово, когда к делу подходят с душой и фантазией!
Источник:
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