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16 примеров оригинальных и запоминающихся упаковок

16 примеров оригинальных и запоминающихся упаковок (17 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   дизайн   интересно   креатив   товар   упаковка   
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Если человек хочет, чтобы его товар пользовался популярностью, дизайн упаковки — это то, о чем ему нужно думать далеко не в последнюю очередь.Предлагаю вам посмотреть на примеры упаковок, которые точно приковывают к себе взгляд покупателей в магазине.

Одна из главных задач дизайнера — создать для товара привлекательную и необычную упаковку, ведь именно на неё потенциальный покупатель обращает внимание в первую очередь. И порой креативщики справляются с этим заданием с блеском. Чего они только не придумывают: коробки-трансформеры, необычные формы, искусные штрих-коды… Давайте взглянем на примеры упаковок, на которых вы бы точно остановили свой взгляд в магазине!

Детский шампунь с причёской, которую можно мыть

×

Самый логичный штрих-код для спагетти

Мочалки

Логотип набора для тестирования ДНК питомца — похож и на собачку, и на элемент формулы генома

Заботливые производители сделали так, чтобы упаковку можно было использовать и дальше

Эта коробка с подгузниками превращается в игрушечную ракету для малыша.

Сразу понятно, для чего нужна такая расчёска

В местном супермаркете на манго приклеивают наклейки, чтобы они стали похожи на птичек

Упаковка, в которой приехали мои новые очки

Чтобы не возникло сомнений, что такие шерстяные шарики используются именно для стирки

На такие наушники точно обратишь внимание

Всегда готов к тому, что в ушах забьёт бит!

Максимально наглядная коробочка для камеры Polaroid

Ваш свитер точно из натуральной овечьей шерсти

Время сделать маску

Более очевидный вариант упаковки наушников

А вы замечали, что «Утёнок» действительно похож?

Чтобы открыть упаковку, нужно потянуть за кошачье ушко

Что ж, здорово, когда к делу подходят с душой и фантазией!

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Метки: в мире   дизайн   интересно   креатив   товар   упаковка   
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