16 примеров оригинальных и запоминающихся упаковок

Одна из главных задач дизайнера — создать для товара привлекательную и необычную упаковку, ведь именно на неё потенциальный покупатель обращает внимание в первую очередь. И порой креативщики справляются с этим заданием с блеском. Чего они только не придумывают: коробки-трансформеры, необычные формы, искусные штрих-коды… Давайте взглянем на примеры упаковок, на которых вы бы точно остановили свой взгляд в магазине!

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