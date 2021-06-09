15 интересных дизайнерских решений в больших городах

Подборка необычных дизайнерских решений, которые призваны снизить градус стресса в большом городе и сделать его более комфортным для жизни.
У жизни в большом городе есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, там много возможностей и развлечений, но с другой, повседневная жизнь и безумный городской темп часто вызывают сильнейший стресс. К счастью, среди городских жителей есть умелые дизайнеры, у которых появляются блестящие идеи того, как сделать мегаполисы более удобными и даже успокаивающими.
Станция метро, на которой есть специальный спуск для велосипедов
На пляже раскатывают пластиковые коврики для тех, кому сложно идти по песку
Светофор для пешеходов на самой узкой улице в Праге
Светофор тут действительно нужен, чтобы избежать пробок: одновременно здесь могут пройти только 5-6 человек.
В ожидании автобуса можно покачаться на качелях
Фонтанчик, из которого вода стекает вниз, и животные тоже могут попить
Скамейка с солнечной батареей и USB зарядкой
В Японии из старых телефонных будок сделали красочные аквариумы
А этот светофор может увеличивать время перехода
В Сингапуре пожилым и людям с особыми возможностями выдают специальную карточку: если приложить её к светофору, он даст больше времени, чтобы перейти дорогу.
Кабинка туалета, которую можно использовать в нужное время, а потом прятать
Только девушки на каблуках понимают всю гениальность этого решения
Отдельная дорожка для любителей постоянно смотреть в смартфон
Штат Висконсин готов посмеяться вместе со всеми жителями и гостями
Остановки могут быть очень даже уютными
Главное, нечаянно не уснуть и не пропустить свой автобус!
Мини-библиотека, где можно оставить или взять книгу
И даже для уточек бывают отдельные тротуары
Источник:
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