15 интересных дизайнерских решений в больших городах

У жизни в большом городе есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, там много возможностей и развлечений, но с другой, повседневная жизнь и безумный городской темп часто вызывают сильнейший стресс. К счастью, среди городских жителей есть умелые дизайнеры, у которых появляются блестящие идеи того, как сделать мегаполисы более удобными и даже успокаивающими.

Станция метро, на которой есть специальный спуск для велосипедов