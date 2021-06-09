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15 интересных дизайнерских решений в больших городах

15 интересных дизайнерских решений в больших городах (16 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:44
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   город   дизайн   интересно   комфорт   
854
16

Подборка необычных дизайнерских решений, которые призваны снизить градус стресса в большом городе и сделать его более комфортным для жизни.

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Метки: в мире   город   дизайн   интересно   комфорт   
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7  комментариев
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966
Сергей Час назад
Комментарий к фото
только девушки на каблуках могут идти по решётке, когда справа и слева нормальный тротуар.
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7k
JeanLuk 7 минут назад
Комментарий к фото
Бомжи заценят
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1k
Hallo FreeSpace 59 минут назад
Хорошие решения
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966
Сергей Час назад
Комментарий к фото
у нас для уточек строят домики
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966
Сергей Час назад
Комментарий к фото
в чем смысл велосипеда, если с ним ездить на метро?
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Сергей Час назад
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с первого взгляда показалось, что на столике стоит кальян)))
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