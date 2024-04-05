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Мимо такого точно не пройдешь: 25 примеров забавной и крутой упаковки

Мимо такого точно не пройдешь: 25 примеров забавной и крутой упаковки

Автор:
05 апреля 2024 10:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   интересно   оригинально   продукты   умный дизайн   упаковка   
873
43

Время от времени каждому из нас в магазине попадается на глаза яркая упаковка, которая тут же привлекает к себе внимание и словно нашептывает: "Купи меня, купи". Порой она настолько хороша, что уже даже плевать, что за товар там внутри! Вот примеры таких упаковок и продуктов, способных влюбить в себя с первого взгляда.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   интересно   оригинально   продукты   умный дизайн   упаковка   
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36
gengroup Полчаса назад
ИСКУСТВО дизайна!
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839
Freude 6 минут назад
Почему такого нет у нас в магазинах? С радостью купила бы.
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8k
Пуриц Жорж 7 минут назад
Из за этого все мусорные свалки переполнены
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1284 поста (1211 в горячем)

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