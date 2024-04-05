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Время от времени каждому из нас в магазине попадается на глаза яркая упаковка, которая тут же привлекает к себе внимание и словно нашептывает: "Купи меня, купи". Порой она настолько хороша, что уже даже плевать, что за товар там внутри! Вот примеры таких упаковок и продуктов, способных влюбить в себя с первого взгляда.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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