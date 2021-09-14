В Москве задержали последнего участника побега из изолятора в Истре

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Вечером в понедельник, 13 сентября, в сети появились информация о задержании последнего участника побега из истринского ИВС Александра Мавриди. На кадрах оперативной съемки мужчина прихрамывает. Видимо, получил травму при задержании, так как оказал сопротивление силовикам.
Вычислили последнего сбежавшего из ИВС Истры по камерам видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Мавриди зашел за продуктами в магазин в столичном районе Митино.
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