FISHKINET
Сообщество Криминал 791 пост • 263 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Москве задержали последнего участника побега из изолятора в Истре

В Москве задержали последнего участника побега из изолятора в Истре (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 13:49
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Москва   Подмосковье   видео   задержание   преступник   
249
1
1
Вечером в понедельник, 13 сентября, в сети появились информация о задержании последнего участника побега из истринского ИВС Александра Мавриди. На кадрах оперативной съемки мужчина прихрамывает. Видимо, получил травму при задержании, так как оказал сопротивление силовикам.
Вычислили последнего сбежавшего из ИВС Истры по камерам видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Мавриди зашел за продуктами в магазин в столичном районе Митино.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: 360подмосковье   Москва   Подмосковье   видео   задержание   преступник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Михалыч 4 минуты назад
Оказал сопротивление при задержании? После побега? А почему он живой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Рекордная жара и рекордные пожары: чего ждать дальше Рекордная жара и рекордные пожары: чего ждать дальше Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке В Москве в ходе жесткого задержания женщина потеряла сознание В Москве в ходе жесткого задержания женщина потеряла сознание К Москве приближается песец, в области уже начали отлавливать зверьков: видео К Москве приближается песец, в области уже начали отлавливать зверьков: видео Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1002460



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неизвестные факты о "Звездных войнах"
3
28
Неизвестные факты о "Звездных войнах"
Уникальная функция, которая была только в советских часах «Электроника»
0
168
Уникальная функция, которая была только в советских часах «Электроника»
Битва декольте: Лопес, Фокс и Мадонна тряхнули стариной (10 фото)
Битва декольте: Лопес, Фокс и Мадонна тряхнули стариной (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомобили#люди#Россия#аварии#авто аварии#знаменитости#дети#приколы#найдено на ebay
#интересно#факты#СССР#картинки#дтп#подборка#кино#животные#шоу бизнес#новости
#прикол#автомир#история#ynews#фото#в мире#позитив#фотографии#смех#прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться