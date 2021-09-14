Выгнавший из автобуса пассажиров ради намаза водитель записал извинения

Сотрудник хабаровской компании-автоперевозчика попросил прощения у жителей города, начальства и мусульманами, которых своей выходкой выставил в неприглядном свете.
Один из водителей автобуса, высадивших пассажиров, чтобы совершить пятничный намаз, записал видео с извинениями. В коротком ролике, который он распространил в соцсетях, мужчина заявил, что сожалеет о произошедшем и признается, что совершил ошибку.
«То, что произошло в пятницу, с моей стороны было ошибкой – то, что я народ высаживал. Я извиняюсь перед жителями города Хабаровска. Я извиняюсь, это – ошибка. То, что я совершал», - на ломанном русском заявил водитель.
Чрезмерно правоверный мигрант также попросил прощения у работников автопарка, своего руководства и перед всем мусульманским народом.
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Как позднее рассказали пассажиры, водитель-мусульманин предложил им поехать на следующем автобусе, за рулем которого находился русский работник. Большинство из пассажиров так и сделали - они не пожелали возвращаться в автобус, из которого их выдворили по непонятной для них причине.
Водителей, нарушивших ради молитвы регламент, было двое. Как рассказали в компании «Ефимов», которой принадлежат автобусы, 10 сентября, в пятницу, с маршрута сошли два пассажирских транспортных средства.
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Компания-перевозчик и Управление транспорта и промышленности Хабаровска сообщили на следующий день, что водителей на время внутренней проверки от работы отстранили и что окончательное решение по поводу их поступка и наказания за него будет вынесено в понедельник. Так и случилось - вчера, 13 сентября, обоих водителей уволили.
«На предприятии проведено служебное расследование в связи с произошедшим. Водители, высадившие пассажиров, уволены. С остальным водительским составом проведено собрание. На нем была рассмотрена данная ситуация. Персоналу еще раз были разъяснены правила соблюдения расписания и выполнения рейсов общественного транспорта», - сообщили в Управлении транспорта и промышленности Хабаровска.
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Одна уже бегала с отрезанной головой ребенка. И один хрен у нас продолжают нанимать на работу обезьян.
В топку, бля. Такое не должно размножаться.
Остаётся удивляться нашим предкам, как-то умудрившихся построить страну без гастеров..