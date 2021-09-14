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Выгнавший из автобуса пассажиров ради намаза водитель записал извинения

Выгнавший из автобуса пассажиров ради намаза водитель записал извинения (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 сентября 2021 10:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: водитель   извинение   намаз   пассажиры   скандал   увольнение   хабаровск   
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Сотрудник хабаровской компании-автоперевозчика попросил прощения у жителей города, начальства и мусульманами, которых своей выходкой выставил в неприглядном свете.

Один из водителей автобуса, высадивших пассажиров, чтобы совершить пятничный намаз, записал видео с извинениями. В коротком ролике, который он распространил в соцсетях, мужчина заявил, что сожалеет о произошедшем и признается, что совершил ошибку.


«То, что произошло в пятницу, с моей стороны было ошибкой то, что я народ высаживал. Я извиняюсь перед жителями города Хабаровска. Я извиняюсь, это ошибка. То, что я совершал», - на ломанном русском заявил водитель.


Чрезмерно правоверный мигрант также попросил прощения у работников автопарка, своего руководства и перед всем мусульманским народом.

Как позднее рассказали пассажиры, водитель-мусульманин предложил им поехать на следующем автобусе, за рулем которого находился русский работник. Большинство из пассажиров так и сделали - они не пожелали возвращаться в автобус, из которого их выдворили по непонятной для них причине.


Водителей, нарушивших ради молитвы регламент, было двое. Как рассказали в компании «Ефимов», которой принадлежат автобусы, 10 сентября, в пятницу, с маршрута сошли два пассажирских транспортных средства.

Компания-перевозчик и Управление транспорта и промышленности Хабаровска сообщили на следующий день, что водителей на время внутренней проверки от работы отстранили и что окончательное решение по поводу их поступка и наказания за него будет вынесено в понедельник. Так и случилось - вчера, 13 сентября, обоих водителей уволили.


«На предприятии проведено служебное расследование в связи с произошедшим. Водители, высадившие пассажиров, уволены. С остальным водительским составом проведено собрание. На нем была рассмотрена данная ситуация. Персоналу еще раз были разъяснены правила соблюдения расписания и выполнения рейсов общественного транспорта», - сообщили в Управлении транспорта и промышленности Хабаровска.

Источник:

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Метки: водитель   извинение   намаз   пассажиры   скандал   увольнение   хабаровск   
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27  комментариев
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24k
Батончик с маком 45 минут назад
А в следующий раз ему аллах прикажет взорвать автобус полный неверных. Мало ли что в башке может твориться у этих сектантов из самой мирной религии.
Одна уже бегала с отрезанной головой ребенка. И один хрен у нас продолжают нанимать на работу обезьян.
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−72
хобот Полминуты назад
ислам -религия шайтана !
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40
Михаил Гребенюк Минуту назад
он на узбекском писал
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−72
хобот 2 минуты назад
измазать чурку салом ...
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29k
ACU900 7 минут назад
Да не искренне он извиняется. Просто понял что в лучшем случае он может стать безработным, вот и пытается сделать так чтобы начальство сменило гнев на милость и его не увольняло....
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315
Alexander Woyz 11 минут назад
Ну вот. А кричали многие что на такое управы нет..
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551
MC 16 минут назад
Этим извинениям грош цена! Депортировать вместе со всеми родственниками и пророком мухамедом впридачу!
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8k
Кенвуд 20 минут назад
Жаль, среди читателей фишек нет мусульман. Им плоскоземельная религия запрещает. Сейчас начитались бы о себе твари безмозглые.
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56k
Парагвайский шпион 20 минут назад
На границе должны вдалбливать этим обезьянам в головы, что они едут в СВЕТСКОЕ государство. Но ведь никто этим не занимается! А посмотрите сколько по улицам обезьян, закутанных в паранджу стало ходить??? Это что за хрень??
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56k
pynh Полчаса назад
В ауле своем мазаться будут, а тут работать надо.
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1k
Гур 46 минут назад
Понять и простить?
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52k
parallax 51 минуту назад
Борода без усов, признак ваххабита.
В топку, бля. Такое не должно размножаться.
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35k
Alex 57 минут назад
Уволить и выгнать в **опу в родной кишлак, пусть ослов водит.
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202
⛔ Александр ⛔ Alex 36 минут назад


Ссылка youtu.be
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366
Tim Час назад
А русских водителей на работу уже не берут?
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150
Andrey Час назад
Йопта, совсем другое дело ! В следующий раз снова запишет извинения,а потом снова ! А вы пассажиры обтекайте !
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656
Отец Пигидий Час назад
Делов то. Если отдел кадров берет, на работу сильно верующего, независимо какого исповедания, сразу с ним заключать соглашение, что он не будет в рабочее время, совершать свои обряды. В случае нарушения, увольнение.
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5k
Bartello Час назад
Никого он не выставил в неприглядном свете, он просто подтвердил то, что все и так давно знали.
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5k
Александр Зотов Час назад
по пути домой на родину извинения записывал?
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