Выгнавший из автобуса пассажиров ради намаза водитель записал извинения

Один из водителей автобуса, высадивших пассажиров, чтобы совершить пятничный намаз, записал видео с извинениями. В коротком ролике, который он распространил в соцсетях, мужчина заявил, что сожалеет о произошедшем и признается, что совершил ошибку.



«То, что произошло в пятницу, с моей стороны было ошибкой – то, что я народ высаживал. Я извиняюсь перед жителями города Хабаровска. Я извиняюсь, это – ошибка. То, что я совершал», - на ломанном русском заявил водитель.



Чрезмерно правоверный мигрант также попросил прощения у работников автопарка, своего руководства и перед всем мусульманским народом.