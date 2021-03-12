Кхадка переехал в США из Непала восемь лет назад, чтобы помогать семье. "Если бы у меня был другой цвет кожи, они бы не вели себя со мной так, - говорит он. - Как только я заговорил, они поняли, что я иммигрант, и решили, что меня можно унижать". На видео можно услышать, как он говорит женщинам: "Если вы родились в США, это еще не значит, что другие - не люди".