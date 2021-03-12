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32-летний Субхакар Кхадка, таксист из Сан-Франциско, пострадал из-за того, что попросил своих пассажирок надеть маски. В ответ они стали откровенно издеваться над водителем.
32-летний Субхакар Кхадка, водитель такси в Сан-Франциско, пострадал от пассажирок, которых попросил надеть маски при посадке в такси. Женщины кашляли на него, сыпали расистскими оскорблениями, пытались отобрать у водителя телефон и сдернуть с него маску, а одна, в конце концов, распылила в машине перцовый газ из баллончика. Машина, установленная в салоне машины, засняла все подробности хулиганства пассажирок.
Полиция Сан-Франциско расследует инцидент, пытаясь идентифицировать пассажирок.
В Uber заявили, что пассажирок занесли в черный список: отныне им запрещено пользоваться агрегатором.
"Я не ругался, не говорил грубостей, я не так воспитан, - говорит Кхадка. - Я просто попросил одну из женщин надеть маску. Я даже заехал на заправку, чтобы она могла купить маску там. Но она не хотела ехать в маске, и не хотела выходить из машины".
Пассажирки сами начали скандал, осыпав Кхадку расистскими оскорблениями, после чего самая бюуйная из женщин попыталась забрать у него телефон, видимо, посчитав, что с него ведется съемка.
Кхадка переехал в США из Непала восемь лет назад, чтобы помогать семье. "Если бы у меня был другой цвет кожи, они бы не вели себя со мной так, - говорит он. - Как только я заговорил, они поняли, что я иммигрант, и решили, что меня можно унижать". На видео можно услышать, как он говорит женщинам: "Если вы родились в США, это еще не значит, что другие - не люди".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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