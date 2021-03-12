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Водитель Uber чуть не лишился здоровья, попросив пассажирку надеть маску

Водитель Uber чуть не лишился здоровья, попросив пассажирку надеть маску (7 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 13:15
Сообщество : Истории
Метки: Uber   история   маски   неадекват   пассажиры   сан-франциско   скандал   такси   
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32-летний Субхакар Кхадка, таксист из Сан-Франциско, пострадал из-за того, что попросил своих пассажирок надеть маски. В ответ они стали откровенно издеваться над водителем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Uber   история   маски   неадекват   пассажиры   сан-франциско   скандал   такси   
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12  комментариев
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Это все сделала машина ,установленная в салоне машины . Восстание машин началось! Машинный беспредел! В конце концов машина ,установленная в машине -машинально уехала.
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12k
Колька Валеркин сын Taximaxi 2 часа назад
чувааааак, отсыпь))
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39k
Андрей Бертон 23 секунды назад
Вот прямое отношение чёрных к другим рассказал. Надо подать на них, в суд на миллионную компенсацию, за массовую дискриминацию. А то эти обезьяны уже всех достали.
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3k
Саша Минуту назад
Цыгане куевы)))
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3k
Chev Chelios 13 минут назад
Резко по газам, тут же резко в тормоз и так несколько раз. Руками никого не трогаешь, а сзади начинается расколбас)))
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473
Остап_Бендер_Задунайский 14 минут назад
Чёрных абизян да и в чёрный список
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Дикие животные
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Александр Час назад
Черножопые обезьяны - это к ним надо быть толерантным?
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26k
Антон Час назад
сраные ниггеры
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
Да кулий там расследовать, тут все видно и эти курицы еще видосики снимают
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1k
Иван 2 часа назад
Ярые активистки BLM
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