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В 1988 году на экраны вышла одна из
главных новогодних комедий. В этом лирическом фильме лысеющий дядя с пистолетом танцует босое танго с несколькими озверевшими немцами. А если серьёзно, то фильм получился настолько удачным, что положил начало целой череде фильмов о Джоне Макклейне.
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