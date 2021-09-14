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Тест по фильму "Крепкий орешек" специально для фанатов

Тест по фильму "Крепкий орешек" специально для фанатов

Автор:
14 сентября 2021 11:31
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   крепкий орешек   тест   тесты по фильмам восьмидесятых   тесты по фильмам с Брюсом Уиллисом   
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В 1988 году на экраны вышла одна из главных новогодних комедий. В этом лирическом фильме лысеющий дядя с пистолетом танцует босое танго с несколькими озверевшими немцами. А если серьёзно, то фильм получился настолько удачным, что положил начало целой череде фильмов о Джоне Макклейне.
Какую фамилию указала жена Джона Макклейна на своей работе?
1/8Какую фамилию указала жена Джона Макклейна на своей работе?

pbs.twimg.com

Кого сыграл Александр Годунов в фильме?
2/8Кого сыграл Александр Годунов в фильме?

cdn1.img.sputnik.az

Как звали персонажа, которого сыграл Алан Рикман?
3/8Как звали персонажа, которого сыграл Алан Рикман?

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Сможете ли вспомнить название небоскрёба, который подвергся атаке террористов?
4/8Сможете ли вспомнить название небоскрёба, который подвергся атаке террористов?

static0.srcdn.com

На каком этаже проходила вечеринка?
5/8На каком этаже проходила вечеринка?
Как звали детей главного героя?
6/8Как звали детей главного героя?
Какой псевдоним взял себе главный герой, чтобы не выдать имя преступникам?
7/8Какой псевдоним взял себе главный герой, чтобы не выдать имя преступникам?
На каком канале работал репортёр?
8/8На каком канале работал репортёр?

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Метки: Тесты   кинотесты   крепкий орешек   тест   тесты по фильмам восьмидесятых   тесты по фильмам с Брюсом Уиллисом   
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Евгений Кондратьев 16 минут назад
Его сына, вроде же Джек звать в 4части
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