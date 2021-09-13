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Идите в баню. Забавные объявления на дверях советских общественных бань

Идите в баню. Забавные объявления на дверях советских общественных бань (9 фото)

Автор:
13 сентября 2021 22:12
Метки: Юмор   интересно   объявления   
730
9

Советский юмористический журнал «Крокодил» годами собирал коллекцию объявлений, афиш, писем, приказов, протоколов, да и вообще любых документов, авторы которых хотели сказать одно, а получалась совсем другое. Что вызывало улыбку, ну или как минимум недоумение у читателей.

В Советском Союзе люди обожали ходить в общественные бани. Все-таки в городских условиях заиметь собственную, на дачном участке в 6 соток, было проблематично.

Отдельные номера с сауной и бассейном, где можно было бы собраться компанией или провести романтическое свидание, если не ошибаюсь, появились только в 80-е и их явно не хватало. Вот и приходилось окунаться в голую толпу, осторожно передвигаться с тазиками и выслушивать претензии вечно недовольных банщиков.

Но не будем о грустном. Советский городской житель ходил в баню не для того, чтобы помыться. А для того, чтобы провести время в хорошей компании. Посплетничать. А для мужчин обязательная программа включала еще и пиво.

Качество услуг нередко оставляло желать лучшего, как и почти везде в советской сфере обслуживания.

Не говоря уже о том, что отключение горячей воды в советских банях, прямо в разгар рабочего дня, совсем не редкость. Автор следующего объявления допустил смысловую ошибку и превратил текст в настоящий сюрреализм:

А автор следующего «пёрла» вполне может посоревноваться с русскими классиками в придумывании новых слов для русского языка:

Автор еще одного шедевра написал все правильно и не почувствовал никакой двусмысленности.

И действительно, какая тут может быть двусмысленность? На первом этаже женское отделение, на втором – мужское. Чего тут непонятного! Вот только обычный посетитель бани переписывает текст объявления и отправляет его в «Крокодил».

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Метки: Юмор   интересно   объявления   
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Савл 4 часа назад
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hairov 5 часов назад
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Тамара Коршунова 6 часов назад
Забыли добавить. "Баня. Раздевалка через дорогу"
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