Идите в баню. Забавные объявления на дверях советских общественных бань

Советский юмористический журнал «Крокодил» годами собирал коллекцию объявлений, афиш, писем, приказов, протоколов, да и вообще любых документов, авторы которых хотели сказать одно, а получалась совсем другое. Что вызывало улыбку, ну или как минимум недоумение у читателей.
В Советском Союзе люди обожали ходить в общественные бани. Все-таки в городских условиях заиметь собственную, на дачном участке в 6 соток, было проблематично.
Отдельные номера с сауной и бассейном, где можно было бы собраться компанией или провести романтическое свидание, если не ошибаюсь, появились только в 80-е и их явно не хватало. Вот и приходилось окунаться в голую толпу, осторожно передвигаться с тазиками и выслушивать претензии вечно недовольных банщиков.
Но не будем о грустном. Советский городской житель ходил в баню не для того, чтобы помыться. А для того, чтобы провести время в хорошей компании. Посплетничать. А для мужчин обязательная программа включала еще и пиво.
Качество услуг нередко оставляло желать лучшего, как и почти везде в советской сфере обслуживания.
Не говоря уже о том, что отключение горячей воды в советских банях, прямо в разгар рабочего дня, совсем не редкость. Автор следующего объявления допустил смысловую ошибку и превратил текст в настоящий сюрреализм:
А автор следующего «пёрла» вполне может посоревноваться с русскими классиками в придумывании новых слов для русского языка:
Автор еще одного шедевра написал все правильно и не почувствовал никакой двусмысленности.
И действительно, какая тут может быть двусмысленность? На первом этаже женское отделение, на втором – мужское. Чего тут непонятного! Вот только обычный посетитель бани переписывает текст объявления и отправляет его в «Крокодил».
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