Идите в баню. Забавные объявления на дверях советских общественных бань

Отдельные номера с сауной и бассейном, где можно было бы собраться компанией или провести романтическое свидание, если не ошибаюсь, появились только в 80-е и их явно не хватало. Вот и приходилось окунаться в голую толпу, осторожно передвигаться с тазиками и выслушивать претензии вечно недовольных банщиков.