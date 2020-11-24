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Шотландец и кошка огибают земной шар на велике

Шотландец и кошка огибают земной шар на велике (31 фото)

Автор:
24 ноября 2020 13:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Дин Николсон   велопутешествие   вокруг света   домашние животные   кошка-путешественница   приключения   путешествия   счастливы вместе   
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31-летний шотландец Дин Николсон, устав от офисной работы, отправился в одиночное кругосветное путелествие на велосипеде. По дороге к нему приблудилась бездомная кошка, и у Дина не хватило сердца оставить ее одну в поле, вдали от жилья. Теперь Дин и Нала путешествуют вместе. Свое имя кошка получила по результатам голосования 860 000 подписчиков. Они следят за приключениями Дина и его кошки в инстаграме, где Дин публикует снимки Налы из разных стран.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дин Николсон   велопутешествие   вокруг света   домашние животные   кошка-путешественница   приключения   путешествия   счастливы вместе   
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6  комментариев
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7k
Владимир 2 часа назад
Давно слежу за ними - ни о какой кругосветке и речи не было. Он просто катается по Европе, сейчас больше на машине. И подписчиков больше из-за нее - когда кошки еще не было он просто снимал вокруг и было не так зрелищно )
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1k
ssdeep Владимир Полчаса назад
Машину ему на время подогнали подписчики он ее уже вернул.
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1k
ssdeep Полчаса назад
Он уже больше двух месяцев сидит дома, и постит фотки в инстаграм, думаю до конца пандемии из дома не вылезет.
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15k
Иван Человеков Час назад
а как он кошку через границы возит? там же карантины ветеринарные по месяцу-два
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Статья 209 УК РСФСР.
Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.
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71
Анна Анна 2 часа назад
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