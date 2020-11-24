Шотландец и кошка огибают земной шар на велике

31-летний шотландец Дин Николсон, устав от офисной работы, отправился в одиночное кругосветное путелествие на велосипеде. По дороге к нему приблудилась бездомная кошка, и у Дина не хватило сердца оставить ее одну в поле, вдали от жилья. Теперь Дин и Нала путешествуют вместе. Свое имя кошка получила по результатам голосования 860 000 подписчиков. Они следят за приключениями Дина и его кошки в инстаграме, где Дин публикует снимки Налы из разных стран.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Дин Николсон велопутешествие вокруг света домашние животные кошка-путешественница приключения путешествия счастливы вместе
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