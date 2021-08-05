FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4004 поста • 959 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
LongFishki Как О. Генри подружился с бандитом, попал в тюрьму и стал писателем

Как О. Генри подружился с бандитом, попал в тюрьму и стал писателем (6 фото)

Автор:
05 августа 2021 19:55
Сообщество : Факты
Метки: longfishki   О. Генри   америка   дженнингс   литература   ограбление   писатель   тюрьма   
899
6

Жизнь автора "Вождя краснокожих" была увлекательнее его рассказов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: longfishki   О. Генри   америка   дженнингс   литература   ограбление   писатель   тюрьма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
doker 56 минут назад
Спасибо. Я думал, псевдоним связан с ирландской традицией. Типа О' Генри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Змій Горинич 3 минуты назад
Один из моих любимых писателей, его тонкий юмор актуален и для нашего общества
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
711
D. K 5 минут назад
Послал последнюю фотографию О. Генри своему другу. Спросил его, где он такой костюмчик достал.
PS_просто одно лицо, только прическа другая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
jonnyD 11 минут назад
Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.
Дары волхвов . О'Генри .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пётр Полчаса назад
Мне очень неприятно это говорить, но тебе придется рассчитаться по теперешней цене...1\85. Боливар не выдержит двоих...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Прохожий3 Час назад
О Генри на последней фото сильно похож на Бурунова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов #васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов Загадка Агаты Кристи, или 11 дней, которые потрясли Англию Загадка Агаты Кристи, или 11 дней, которые потрясли Англию Как Тургенев на полицейских с ружьём ходил Как Тургенев на полицейских с ружьём ходил "Это основа основ": зарубежные писатели о русской литературе "Это основа основ": зарубежные писатели о русской литературе Интересные факты о Салтыкове-Щедрине Интересные факты о Салтыкове-Щедрине Как Лев Толстой с медведицей боролся Как Лев Толстой с медведицей боролся
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

196780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вечно актуальный и улыбательный пост о родственниках
0
60
Вечно актуальный и улыбательный пост о родственниках
20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
4
105
20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
﻿
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#интересное#Россия#дтп#животные#аварии#авто аварии#фотографии#дети
#Юмор#прикол#автомир#автомобили#картинки#люди#СССР#Украина#фильм#знаменитости
#интересно#подборка#история#факты#шоу бизнес#кино#сша#забавно#кот#олимпиада

На что жалуетесь?

Вернуться