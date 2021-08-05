Американский писатель О. Генри обычно подслушивал темы для своих рассказов в фойе отелей. Он наблюдал за постояльцами, общался с ними, высматривал интересные типажи. А один рассказ из богатого писательского наследия О. Генри, насчитывающего примерно 600 произведений, написан самим героем этого рассказа. “Налёт на поезд” сочинил известный грабитель поездов и банков и по совместительству друг О. Генри Аль Дженнингс, а писатель его лишь литературно обработал.

С О. Генри, которого тогда ещё звали Уильямом Сидни Портером, Дженнингс познакомился в Гондурасе в 1896 году, где они оба скрывались от полиции Соединённых Штатов. Да, О. Генри тоже вёл преступную жизнь. Он тоже ограбил банк. Правда, не так романтично, как это делал Дженнингс или герои рассказов О. Генри. Уильям Портер стал писателем на полный рабочий день только после тюрьмы. А до этого он где только не работал. Он был фармацевтом в дядиной аптеке, почтальоном, поваром на ранчо, бухгалтером, чертёжником, кассиром в банке. Банк-то его и привёл в казённый дом. В 1894 году кассира Портера уволили за растрату $6000 (для сравнения - в должности кассира Уилл Портер зарабатывал $100 в месяц). Писателем он был хорошим, а деньги считал плохо. Во время работы в банке в Остине Уильям Портер самостоятельно издавал сатирический журнал The Rolling Stone, для которого рисовал комиксы и придумывал смешные новости. А работал, можно сказать, в свободное от издательства время.