В тюрьме Уиллу Портеру очень пригодилась лицензия провизора, которую он получил, работая в дядиной аптеке. Он трудился в тюремной больнице, где у него была своя комната. Так что ему даже не пришлось сидеть в камере. Хорошее поведение Портера скостило срок до трёх лет, так что в 1901 году он уже гулял на свободе.

Сидя в тюрьме, а точнее в тюремном госпитале, он писал рассказы. Через знакомого на воле он отправлял их в журналы. Ни издатели, ни читатели не знали, что их автор сидит в тюрьме. Писал Портер под разными псевдонимами, в том числе и под именем О. Генри. Впервые он подписал этим псевдонимом рассказ “Рождественский чулок Дика Свистуна”. Уильям Портер известен по всему миру именно как О. Генри потому, что рассказы под этим псевдонимом были популярнее, чем рассказы, подписанные другими псевдонимами. А история “О. Генри” так до конца и не разгадана. Сам О. Генри говорил в интервью, что в поисках псевдонима листал газету, в колонке светской хроники набрёл на некоего Генри, а для имени решил использовать самую простую в написании букву. Когда издатель попросил расшифровать инициал, О. Генри ответил, что О - это Оливье. Писатель Вильям Тревор утверждал, что О. Генри увековечил имя хорошо относившегося к нему тюремного надзирателя Оррина Генри. Аль Дженнингс рассказывал, что О. Генри придумал псевдоним в честь любимой ковбойской песни, в которой есть такая строчка: “О Генри, каков приговор?” (Oh Henry, what sentence have you got?).