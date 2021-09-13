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Конокрад умудрился уместить живую лошадь на заднем сидении легковушки

Конокрад умудрился уместить живую лошадь на заднем сидении легковушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 16:20
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   казахстан   легковушка   лошадь   скотокрадство   
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В Казахстане кража скота довольно распространенное преступление. И потому за него карают крайне сурово. Почти как за убийство.

В Восточно-Казахстанской области задержали серийного скотокрада с очень интересным "почерком". 31-лений житель Уланского района настолько приноровился к своему ремеслу, что мог собственноручно связать, а затем загрузить живую лошадь в салон своего легкового автомобиля.


После очередной кражи ему не посчастливилось встретить на дороге патруль. Правоохранители, немало удивленные ловкостью и смекалочке подозреваемого, отвезли мужчину в отдел, где он практически сразу признался в преступлении.

Как рассказал задержанный, он крал животных на вольном выпасе, отвозил в укромное место и искал покупателей. И надо сказать, это почти идеальное преступление - хозяева могли долго искать "потерявшегося" питомца, а когда решали обратиться в полицию, то "след остывал", и найти свидетелей, видевших машину со скотом или подозрительных людей, было уже невозможно.


В отношении казахстанского "ковбоя" завели уголовное дело по статье "Скотокрадство" (ст. 188-1 УК РК). За такое преступление в Казахстане нарушителю грозит от трех до семи лет заключения с конфискацией имущества. Сколько было украдено скота, пока неизвестно. Полицейские разыскивают скупщиков животных.

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Метки: видео   задержание   казахстан   легковушка   лошадь   скотокрадство   
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Сергей Сергеев Час назад
Невесту украл?
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Kucher 36 минут назад
А ведь мог и скушать. Там из лошадей колбасу делают, называется "казы".
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Cornho Час назад
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Sergius SPb Час назад
Казахстан? Это там борются с русским языком оккупанов?
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