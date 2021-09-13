Конокрад умудрился уместить живую лошадь на заднем сидении легковушки

В Восточно-Казахстанской области задержали серийного скотокрада с очень интересным "почерком". 31-лений житель Уланского района настолько приноровился к своему ремеслу, что мог собственноручно связать, а затем загрузить живую лошадь в салон своего легкового автомобиля.





После очередной кражи ему не посчастливилось встретить на дороге патруль. Правоохранители, немало удивленные ловкостью и смекалочке подозреваемого, отвезли мужчину в отдел, где он практически сразу признался в преступлении.