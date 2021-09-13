Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой

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Автор YouTube-канала ValorMainStream переставил слова в нашумевшем предвыборном ролике экс-"татушки" Юлии Волковой таким образом, чтобы из её уст звучали смешные фразы.
«Если я вижу жителей Ивановской области, я иду в другую сторону»
Полная версия предвыборного ролика
Экс-"татушка" пыталась объяснить, зачем занялась политикой и почему идет на выборы в Госдуму.
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