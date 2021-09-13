FISHKINET
Сообщество Юмор 12851 пост • 2710 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой

Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 сентября 2021 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видеомонтаж   предвыборный ролик   стеб  тату  юлия волкова   тату   
3373
1
2
Автор YouTube-канала ValorMainStream переставил слова в нашумевшем предвыборном ролике экс-"татушки" Юлии Волковой таким образом, чтобы из её уст звучали смешные фразы.

Полная версия предвыборного ролика

Экс-"татушка" пыталась объяснить, зачем занялась политикой и почему идет на выборы в Госдуму.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видеомонтаж   предвыборный ролик   стеб  тату  юлия волкова   тату   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
42
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
406
Valeri Nikolkin 2 часа назад
Более 15 сек смотреть невозможно. Блевать хочется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
Aleks Минуту назад
Гланды ей здорово прочистили, хрипит как несмазанная телега...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 8 минут назад
Это FIVE! Квинтэссенция мыслей этого организма без фальши и завуалированности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий 8 минут назад
Ссылка rutube.ru
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 14 минут назад
Прелесть какая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
rere82 14 минут назад
Какая отвратительная прокуренная пробуханая бл-ядина. Насвание единая пи-зда лучше подходит доминирующей партии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146k
anthrax 16 минут назад
Ой бля,класс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
NeDron 17 минут назад
Соловьев (эта всеобщая едродиарея) ясно объяснил, на пальцах и с выражением: Программа ЕР не является программой как таковой; чтение Программы и попытки ее осмыслить это бесполезное занятие поскольку выполнением этой программы ни кто и не собирается заниматься.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Киры4 Полчаса назад
Прическа на жопу похожа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Limon Полчаса назад
Зашел сегодня в лифт, какие неблагодарные людишки - о них заботятся, а они вона чего....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Виктор Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Aleksandr Полчаса назад
Демократия-отрицательный естественный отбор.
У нормального человека нет ни единого шанса пробиться на уровень принятия решений.
Как бы не проклинали диктатуру(не марионеточную)-именно при ней страна развивается быстрее всего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bobbus Полчаса назад
Хоспади, испанский стыд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
10k
Джон Уик 36 минут назад
Прикольно смешно но хорошего по немногу. Нужно было покороче сделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 51 минуту назад
Ой,млядь, там таких пол-Думы сидит. Одной больше или меньше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Vic 55 минут назад
5 баллов!
Едросы минусуют ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Slonyash Час назад
Млять, какая же она страшная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Олег Час назад
Она ни дня не работала. Нигде, никем. Наличие губ и сисек не даёт права создавать Законы и решать судьбу страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Круглов Час назад
Чудовищно! Давать таким людям принимать решения голосованием, это все равно что квадратные уравнения решать голосованием. У многих вопросов уже известны правильные ответы, но депутаты плохо учились, и им просто хочется поуправлять без ответственности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184k
WOLF Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 14 комментариев
Показать ещё
Кто креативнее, тот и круче: инстаграм-марафон, который пробуждает самое сокровенное Кто креативнее, тот и круче: инстаграм-марафон, который пробуждает самое сокровенное Даже когда рот вегана занят салатом, он все равно должен всем заявить, что он веган Даже когда рот вегана занят салатом, он все равно должен всем заявить, что он веган 20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке 20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке 18 людей, которым стоит сменить татуировщиков 18 людей, которым стоит сменить татуировщиков 15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом 15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом Когда любители тату на иностранном языке наконец поинтересовались их истинным смыслом Когда любители тату на иностранном языке наконец поинтересовались их истинным смыслом
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

564248



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комменты отжигают: веселые пользовательские перлы
1
40
Комменты отжигают: веселые пользовательские перлы
Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров
2
128
Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров
Кто креативнее, тот и круче: инстаграм-марафон, который пробуждает самое сокровенное
Кто креативнее, тот и круче: инстаграм-марафон, который пробуждает самое сокровенное
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Макдональдс отдыхает
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#история#ynews#животные#приколы#gif#интернет#жизнь
#интересно#факты#картинки#прикол#комментарии#прикольные#дети#прошлое#страна
#люди#фотографии#СССР#подборка#знаменитости#в мире#еда#сша

На что жалуетесь?

Вернуться