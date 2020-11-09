20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке

"Представьте себе: весенние каникулы в моем выпускном классе средней школы в 2007 году. Мы с моим парнем решили навестить моего брата и его жену, которые были вместе более десяти лет. Моя невестка говорит: "Давай сделаем одинаковые татуировки!» Я соглашаюсь, потому что она для меня авторитет, а я 18-летняя дурочка. И вот - через час после того, как мы вышли из тату-салона, она заявляет мне, что ненавидит моего брата и изменяет ему. Я уже много раз думала вывести эту татуировк - за ней стоит плохая история".