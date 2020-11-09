20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке

Иногда видишь татуировку у человека и думаешь: "Зачем он вообще это сделал?". Знакомое ощущение? Если вы его никогда не испытывали, посмотрите примеры из этой подборки: люди показывают свои неудачные тату и признаются, что это было ошибкой.
1. "Я даже не помню, какие числа у меня там якобы есть и что они означают"
"Даже не знаю, с чего начать. Мне было 18, и я была глупой. Вот и всё, черт возьми".
×
2. "Через час после того, как мы сделали эти модные татуировки со звездами, моя невестка сказала мне, что ненавидит моего брата и изменяет ему"
"Представьте себе: весенние каникулы в моем выпускном классе средней школы в 2007 году. Мы с моим парнем решили навестить моего брата и его жену, которые были вместе более десяти лет. Моя невестка говорит: "Давай сделаем одинаковые татуировки!» Я соглашаюсь, потому что она для меня авторитет, а я 18-летняя дурочка. И вот - через час после того, как мы вышли из тату-салона, она заявляет мне, что ненавидит моего брата и изменяет ему. Я уже много раз думала вывести эту татуировк - за ней стоит плохая история".
3. "Я сделал эту тату прямо перед тем, как Роулинг сделала свое заявление о трансгендерных людях"
"Теперь жалею, что сделал... Хотя "Гарри Поттер" значит очень многое для меня, это мое детство, и эта книжная серия - больше и важнее, чем Роулинг".
4. "У меня на спине татуировка с цифрой 8 (мое счастливое число), это была первая татуировка, которую я себе сделала"
"А потом мою изначальную тату перекрыли розами и еще одной дурацкой восьмеркой..."
5. "Вот этот страшный, уродливый голубой цветок. Я собираюсь его перекрыть чем-то другим"
"Мы с друзьями ходили в тату-салон к моему мастеру на вечеринку для лучших клиентов. Там можно было выбрать себе тату из списка. Вечеринка была классной, все были трезвыми и все знали, кто какую татуировку хочет. Но потом жена моего брата начала ныть, что ей не нравится ее мастер и попросила меня поменяться с ней... В итоге я получила этот идиотский цветок".
6. "Мне сделали татуировку с изображением Патрика из мультсериала про Губку Боба. Но сделали как-то неудачно. Наверное, у художника был плохой день"
"Рассмотрев его работу, я побледнела. Затем мне бесплатно сделали перекрытие. Честно говоря, оно не намного лучше, но хотя бы Патрика больше нет".
7. "Сделал эту татуировку несколько лет назад. И пожалел об этом практически сразу. Не из-за изображенных слов, а из-за того, как плохо она выглядит"
"Этот урок я выучил хорошо: скупой платит дважды. Если вам кажется, что за 50 баксов вы можете получить что-то хорошее, то это не так. Никогда в жизни больше я не буду экономить на тату-мастере".
9. "Я жалею не столько о том, что ее сделал, сколько о том, что не дождался, пока мне исполнится 18 лет и не сделал ее в каком-нибудь приличном салоне у хорошего мастера"
#YOLO (You only live once, "Живешь только раз")
"Но я все еще чертовски люблю Дрейка и песню The Motto".
"Но я все еще чертовски люблю Дрейка и песню The Motto".
10. "Я сделала эту татуировку, когда была еще подростком. Я ее действительно хотела, поэтому уговорила маму солгать и сказать, что я на год старше..."
"Тогда я была фанаткой ("джаггало") хип-хоп группы Insane Clown Posse и думала, что буду джаггало всю жизнь. Сейчас я стараюсь забыть это как страшный сон".
11. "Сделал эту тату, когда мне было 19 лет, как дань уважения Джону Леннону и песне Imagine"
"Выполнено плохо. Мастер во время сеанса смотрел фильм "У холмов есть глаза", поэтому все, что я слышал, это дикие крики... Я по-прежнему люблю Джона Леннона, но теперь ненавижу татуировки!"
12. "Это должно было быть отсылкой к мультфильму "Головоломка" и служить мне напоминанием о том, что нельзя позволять эмоциям завладеть мной"
"Но по итогу татуировка больше напоминает "Твинисов", детский сериал, а совсем не "Головоломку". Я собираюсь сделать перекрытие".
14. "Получил это на свой 20-й день рождения, потому что мне приснилось, что у меня есть татуировка"
"Забито очень неравномерно. Нужно было вернуться туда еще раз, чтобы исправить это, но боли мне и в первый раз хватило".
15. "Жуткая бабочка, просто фу!"
"Первую сделала в 20 лет... теперь она перекрыты цветом (рядом с которым летает крошечная бабочка в честь оригинала)".
16. "Думала, что это цитата Боба Марли - "Некоторые люди чувствуют дождь, а другие просто промокают". Уже потом, когда сделала тату, прочитала статью о цитатах известных людей, которые являются фейковыми"
"Да еще и сделала на таком месте, что не спрячешь - особенно летом".
17. "Я не жалею о причине, по которой захотела сделать татуировку и о ее смысле, но мне не нравится, как она выглядит"
"Мой стиль часто меняется. Хотела бы иметь возможность так же часто менять татуировку, чтобы она соответствовала!"
18. "Этот цветок - просто уродство. Я говорила художнице, что мне не нравятся листья, но она казалась такой нервной и раздраженной, что я предпочла замять вопрос и сделала вид, что все в порядке"
"Это было в марте. Сейчас я ее удаляю, было уже два сеанса. Делать быстрее, чем сводить".
19. "Эта татуировка - у меня на животе, и это цитата из "Уловки-22". Отличная книга, несмотря на ужасную татуировку!"
"Вот эта цитата: "Невозможно было предсказать, что люди могут узнать, если будут свободно задавать любые вопросы, которые захотят".
20. "Теперь у меня просто что-то похожее на огромный разноцветный синяк на верхней части моей стопы. Его слишком дорого удалять, и очень больно даже пытаться подправить"
"Люди смотрят и говорят: "Ой, а что это должно было быть?" Я уже научился не переживать по этому поводу. Но вообще-то предполагалось, что это будет галактика".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Тот случай, когда ты тщательно подбирал слова, чтобы вбить их навечно
- Мастер из Кореи делает неожиданно милые татуировки, до последнего скрывая их истинный вид
- 25 идиотов, которые решили сэкономить на татуировке
- 35 лучших татуировок на тему коронавируса
- Любовь прошла: 25 остроумных перекрытий тату с изображением бывших
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...