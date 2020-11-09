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20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке

20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке (21 фото)

Автор:
09 ноября 2020 15:07
Сообщество : Юмор
Метки: Это фиаско   неудачные татуировки   смешное   тату   татуировки   фейлы   это провал   юмор   
940
21
Иногда видишь татуировку у человека и думаешь: "Зачем он вообще это сделал?". Знакомое ощущение? Если вы его никогда не испытывали, посмотрите примеры из этой подборки: люди показывают свои неудачные тату и признаются, что это было ошибкой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Это фиаско   неудачные татуировки   смешное   тату   татуировки   фейлы   это провал   юмор   
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8  комментариев
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13k
homerchik 59 минут назад
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5k
Lev Asriev Полчаса назад
Посещаю большой сетевой тренажерный зал. Найти там посетителя без татуировок-практически невозможно, независимо от пола. Причем, если раньше попадались татушки маленьких размеров, то теперь набивают сразу полтушки. Особенно раздражает, что стали часто появляться татуировки и на лице..
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1k
Wolliger Mensch Lev Asriev Минуту назад
А чего раздражаться на дураков? -- Им это носить на себе, им мучаться. :)
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53k
Racer777 37 минут назад
Татуировка должна что-то значить. У дикарей или индейцев - это дань богам и племенной признак со знаками отличия. У бандитов - тоже все понятно, татуировки это его визитная карточка + резюме - все понятно без слов. У байкеров или рок-музыкантов - тоже все понятно. Образ жизни и так далее... А когда видишь простого гражданского мальчика или девочку с набитыми "чудесами" - вообще никаких мыслей не возникает. Кончено заманчиво почувствовать мебя частью таинственного комьюнити, о котором никто не знает, со своими тайными знаками и "загадочными" правилами, НО... Идут годы, молодые становятся взрослыми и зачастую просто не понимают самих - себя в молодости. Индивиды с татуировками на лице, это мне вообще не понятно. Сознательно вычеркнуть себя из социума ради какой0то закрытой тусовки... Хотя может все гораздо проще. Я - СТАРЫЙ и ни%уя не понимаю уже в этой жизни.
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1k
Свирепый Бамбр 39 минут назад
20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке
20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 47 минут назад
Не о татухе нужно жалеть, а об отсутствии мозга...
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5k
Ф Ив 52 минуты назад
Эти хоть не на лице, свести можно, процесс не быстрый, дорогой и болезненный, но всё же. А вот как вам татуха на лице.
Эти хоть не на лице, свести можно, процесс не быстрый, дорогой и болезненный, но всё же. А вот как вам татуха на лице.
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2k
SSD 55 минут назад
20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке
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