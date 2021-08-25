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15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом

15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом (16 фото)

Автор:
25 августа 2021 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачное тату   партак   прикол   смешно   тату   ужасные тату   
3229
16

Желание сделать татуировку возникает у многих, но не все в итоге ее делают. Бывает, что ошибки молодости остаются с людьми навсегда, как воспоминание о безрассудных днях. А порой с мастером просто не везет.

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А у вас есть тату? Как относитесь вообще к рисункам на теле?

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Метки: Юмор   неудачное тату   партак   прикол   смешно   тату   ужасные тату   
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22  комментария
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8k
Cornho 2 часа назад
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alexey331 3 минуты назад
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Hazanoff 9 минут назад
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17k
Alush 22 минуты назад
"Как относитесь вообще к рисункам на теле?" - Плохо отношусь. Фигня эта все, если только ты не урка и у тебя есть необходимость показывать своим однокамерникам кто ты по жизни.
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2k
Виктор Полчаса назад
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97
Crazy 56 минут назад
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28k
Игорь Час назад
"Когда плохие мастера перестанут уродовать людей?"
А что - хорошие мастера людей не уродуют?
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36k
Олег Час назад
И как быть? ведь без татуировок не принимают барменом, официантом, продавцом на ряды и курьером.
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15k
ЦСКА Час назад
Полезная штука! У 90% обладателей тату-это индикатор идиота(ки)....
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11k
Вася Час назад
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20k
sportage030 2 часа назад
Чувак, набивший фредди дырявого обладает видимо стальным очком.
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206k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Как можно изуродовать человека, обиженного природой?
Мозга у них и так нет...
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490
Alexander Kolesnikov Игорь 41 минуту назад
Таких не берут в космонавты!
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4k
livaneth 2 часа назад
13. На нём действительно тренировались. В тюрьме.
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6k
Мистер Фикс 2 часа назад
Половина здесь рисунки ручкой и однодневные тату
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8k
Cornho 2 часа назад
"которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом"

А разве есть такие, которые не пожалели?
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