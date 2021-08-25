15 людей, которые сделали татуировку, но горько пожалели об этом

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Желание сделать татуировку возникает у многих, но не все в итоге ее делают. Бывает, что ошибки молодости остаются с людьми навсегда, как воспоминание о безрассудных днях. А порой с мастером просто не везет.
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А у вас есть тату? Как относитесь вообще к рисункам на теле?
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А что - хорошие мастера людей не уродуют?
Мозга у них и так нет...
Да - правда, говорит. Потому что (он тут замялся) действуют ещё советские (он смущённо сказал, что устаревшие) стандарты отбора. Когда считалось что если у человека есть тату (любая) - это признак скрытой психической проблемы. Потом он начал про то что надо устаревшие нормы пересматривать и т.д.
Но суть-то озвучена. Что да - перестраховывались. Но дыма без огня - как известно...
А разве есть такие, которые не пожалели?