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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
12 сентября 2021 20:47
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
1101
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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72
Игорь 2 часа назад
Панголину помню. Журнал « Техника Молодежи» целую статью печатал. Мужичок -молодец. Из узлов Жигулей такую необычную машину собрал. Панголином назвал из-за сходства по очертаниям со зверьком Панголином из рода броненосцев. Не суперкар, конечно. Но тогда это было очень необычно.
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12k
Кархародон Час назад
Ничего не меняется. В тридцатых - официально немцев порицаем, клеймим позором, рисуем для работяг плакатики и лепим такие вот поделки. На деле - обучаем немецких лётчиков и танкистов, Германия - основной торговый парнтёр.
Сегодня - официально клеймим проклятый запад, его идеологию и методы продвижения. На деле - у большинства «клеймителей» имеется недвижимость на проклятом западе и дети их живут и учатся там же.
Да - на «бездуховном» западе Даня Милохин не стал бы лицом одного из основных банков страны. Но там же ж нет скрепов и прочей куйни для безмозглых идиотов.
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