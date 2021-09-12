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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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4.
ТЭС-3 — транспортабельная атомная электростанция, перевозимая на четырёх самоходных гусеничных шасси, созданных на базе тяжёлого танка Т-10.
ТЭС-3 была разработана в Лаборатории «В» (Физико-энергетическом институте Обнинска). Шасси (объект 27) было разработано в ОКБ Кировского завода путём удлинения шасси танка Т-10 (и, соответственно, увеличением числа опорных катков до 10) и увеличения ширины гусениц для сохранения удельного давления на грунт в необходимых пределах.
Тепловая мощность двухконтурного гетерогенного водо-водяного реактора, установленного на двух самоходах — 8,8 МВт (электрическая, с генераторов — 1,5 МВт). На двух других самоходных установках располагались турбины, генератор и остальное оборудование.
Помимо использования гусеничного шасси, также имелась возможность транспортировки электростанции на железнодорожных платформах.
ТЭС-3 вступила в опытную эксплуатацию в 1961 году. Впоследствии программа была свёрнута. В 1980-х годах дальнейшее развитие идея транспортабельных крупноблочных атомных электростанций небольшой мощности получила в виде ТЭС-7 и ТЭС-8.
ТЭС-3 была разработана в Лаборатории «В» (Физико-энергетическом институте Обнинска). Шасси (объект 27) было разработано в ОКБ Кировского завода путём удлинения шасси танка Т-10 (и, соответственно, увеличением числа опорных катков до 10) и увеличения ширины гусениц для сохранения удельного давления на грунт в необходимых пределах.
Тепловая мощность двухконтурного гетерогенного водо-водяного реактора, установленного на двух самоходах — 8,8 МВт (электрическая, с генераторов — 1,5 МВт). На двух других самоходных установках располагались турбины, генератор и остальное оборудование.
Помимо использования гусеничного шасси, также имелась возможность транспортировки электростанции на железнодорожных платформах.
ТЭС-3 вступила в опытную эксплуатацию в 1961 году. Впоследствии программа была свёрнута. В 1980-х годах дальнейшее развитие идея транспортабельных крупноблочных атомных электростанций небольшой мощности получила в виде ТЭС-7 и ТЭС-8.
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Сегодня - официально клеймим проклятый запад, его идеологию и методы продвижения. На деле - у большинства «клеймителей» имеется недвижимость на проклятом западе и дети их живут и учатся там же.
Да - на «бездуховном» западе Даня Милохин не стал бы лицом одного из основных банков страны. Но там же ж нет скрепов и прочей куйни для безмозглых идиотов.