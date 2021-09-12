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Антилопа Гну: У Муфасы не было шансов. Великая миграция, которая сносит всё на своём пути

Антилопа Гну: У Муфасы не было шансов. Великая миграция, которая сносит всё на своём пути (7 фото)

Автор:
12 сентября 2021 10:01
Метки: животные   интересно   факты   
831
7

Слышали о стадном инстинкте? Когда сотни и тысячи отдельных индивидов бездумно объединяются в кучу и отчебучивают что-то вроде толкотни в магазинах в черную пятницу. Однако если для гомосапиенсов это плохо, то для антилоп Гну — единственный путь к выживанию!

Создавая антилопу Гну, природа явно считала прогресс пятилетками и пыталась перевыполнить неизвестный великий план. Возможно, у нее это удалось — животины курсируют по всем саваннами континента миллионами особей. Но такое крупносерийное производство сказалось на качестве.

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Не то чтобы антилопы были плохо собраны, просто кто-то, похоже, не закупил дополнительных деталей и пришлось клепать продукт из того, что есть. Гну заметно плотнее и больше своих собратьев, имеют натуральную бычью шею, украшенную конской гривой, и огромную башку с острыми рогами, взятую то ли от буйволов, то ли от туров. Словом, гну собраны по всем канонам плановой экономики — массивно, солидно, дешево.

И ладно бы, если всё это множество антилоп распределялось как-то равномерно, но нет. Животины предпочитают держаться толпой и не расходиться. Причем такая тусовка может содержать почти 500 голов. 500 голов антилоп под 200 кг живого веса. Таким скопом гну могут нестись почти полчаса на скорости 55 км/ч. Я думаю, вам не надо объяснять, почему Муфаса не пережил то злополучное падение.

Но и это не предел. Вся вакханалия начинается с сезоном засухи. В этот момент антилопы срываются с места и несутся живым потоком навстречу дождям и еде, путешествуя в более влажные регионы.

Лавину из копытных не способны остановить ни реки, ни расстояния, ни хищники. Хотя некоторые мясоеды идут на риск и пытаются выхватить себе на ужин пару антилоп. Крокодилы хватают плывущих, львы, леопарды и гиены подъедают отставших и заблудившихся. Но всё это капли в море — для тысяч и тысяч гну эти потери не вписываются даже в погрешность.

Когда вся орава прибывает в зеленые и плодородные земли, где не приходится думать о поиске провианта, антилопы принимают единственное верное решение — вырастить тут мелочь. Логично же. Супер-стадо разваливается на небольшие группы, во главе каждой встает вожак, пободавшийся за этот титул с другим претендентом.

Будущие серийные модели антилоп развиваются целых 8 месяцев в количестве одной штуки на самку. Зато сразу же готовы двигать своим ходом и питаться как взрослые уже через месяц. Но впереди их будет ждать жесткая проверка на прочность в виде миграции в обратную сторону. Дорогу в тысячи километров и сопровождение хищников всех мастей переживет только одна молодая антилопа из трех.

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Метки: животные   интересно   факты   
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Mowgley 5 часов назад
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Игорь Час назад
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TrueValue 3 часа назад
Интересно. Спасибо за пост
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