Антилопа Гну: У Муфасы не было шансов. Великая миграция, которая сносит всё на своём пути

Не то чтобы антилопы были плохо собраны, просто кто-то, похоже, не закупил дополнительных деталей и пришлось клепать продукт из того, что есть. Гну заметно плотнее и больше своих собратьев, имеют натуральную бычью шею, украшенную конской гривой, и огромную башку с острыми рогами, взятую то ли от буйволов, то ли от туров. Словом, гну собраны по всем канонам плановой экономики — массивно, солидно, дешево.