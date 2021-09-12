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Советская реклама из журналов "Здоровье"

Советская реклама из журналов "Здоровье" (35 фото)

Автор:
12 сентября 2021 06:10
Метки: журнал   здоровые   советская реклама   
111
35

Советский журнал «Здоровье» был одним из самых знаменитых СМИ, посвященных популяризации медицины. Издание «о здоровье и способах его сохранения» было основано в 1955 году и выходило каждый месяц. В журнале печатались репортажи о сложных операциях, достижениях советских врачей и науки, книжные рецензии и даже карикатуры. А ещё там публиковалась реклама советских товаров народного потребления. Посмотрим, на что гражданин мог потратить свои рубли.

Реклама потребительских товаров на страницах журнала появляется с 1970‑х годов. Но место ей отведено далеко не в каждом номере. Один выпуск содержит не более одного рекламного макета на последней странице журнала. Помимо бытовой техники, там же рекламировались советские аптечные препараты, уходовая косметика, продукты питания и даже путевки на речные круизы.

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Метки: журнал   здоровые   советская реклама   
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158k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Лайфхак вам в пост.
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Квантовый_Слесарь_82 58 минут назад
Прочитал как амфетаминовая)
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