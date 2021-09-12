Советская реклама из журналов "Здоровье"

Советский журнал «Здоровье» был одним из самых знаменитых СМИ, посвященных популяризации медицины. Издание «о здоровье и способах его сохранения» было основано в 1955 году и выходило каждый месяц. В журнале печатались репортажи о сложных операциях, достижениях советских врачей и науки, книжные рецензии и даже карикатуры. А ещё там публиковалась реклама советских товаров народного потребления. Посмотрим, на что гражданин мог потратить свои рубли.