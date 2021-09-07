Тот факт, что осенью хочется спать даже днем, очевиден для многих. И дело здесь не только в межсезонной депрессии, холоде и нехватке света. Как взять себя в руки и не проспать это, в общем-то, чудесное время года?
На ухудшение настроения, депрессивное состояние и потерю жизнерадостности влияют следующие факторы:
1. Недостаток солнечного света. Поскольку солнечных лучей становится мало, а световой день уменьшается, то снижается и уровень гормона мелатонина. Именно он ответственен за регулирование суточных ритмов. При его избытке или нехватке изменяется общее состояние и настроение.
2. Холод. Дождь, ветер, повышенная влажность, слякоть – все это осень. И если одеваться не по погоде, то можно регулярно перемерзать. А это приводит к снижению температуры тела и сонливости.
3. Переутомление. После сезона отпусков начинается работа, учеба, новые планы, курсы и проекты. Все это в совокупности может спровоцировать сильную нагрузку и, как следствие, избыточную сонливость.
4. Изменение рациона питания. С приходом осени в ежедневном меню постепенно уменьшается количество овощей и фруктов. Что тоже влияет на состояние организма.
5. Ухудшение иммунитета. Одновременно с авитаминозом слабеет и человеческий иммунитет. Справляться с разного рода возбудителями организм уже не в состоянии, и он может просто пытаться уснуть, чтобы восстановить силы и продолжить борьбу.
6. Регулярные стрессы. Как уже отмечалось, смена сезона, холод, нехватка солнечного света и другие факторы в совокупности могут приводить к депрессии и повышенной сонливости. Такое проявление организма представляет собой своего рода психологический барьер, защищающий от негативных факторов. То есть мозг человека попросту хочет отключиться от всего происходящего и как следует отдохнуть.
7. Болезни. С приходом осени обостряются недуги, от которых хочется спать сильнее, чем обычно. Это анемия, вегетососудистая дистония, диабет, проблемы с сердцем, атеросклероз и другие болезни.
Очень важно использовать превентивные меры, поскольку это позволит избежать сонливости и значительно повысить качество жизни. В случае с повышенной сонливостью медики рекомендуют соблюдать следующие несложные правила:
- регулярно гулять на улице, хотя бы 15-20 минут в день;
- по возможности высыпаться, соблюдая режим дня;
- заниматься спортом или хотя бы делать утреннюю зарядку;
- избегать переутомления, делая небольшие перерывы во время рабочего дня;
- пересмотреть ежедневный рацион, добавив в случае необходимости продукты с высоким содержанием минералов и витаминов;
- одеваться по погоде;
- стараться создавать солнечную погоду в душе, побольше улыбаться и пытаться находить позитив во всем окружающем.
Эти несложные рекомендации позволят провести осенний сезон приятно и с пользой, избежав негативного действия осени или сведя его к минимуму. А как вы боретесь с осенней сонливостью?
Источник:
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От себя ещё один совет добавлю: Сдайте анализ на гепатит С. Эту дрянь не зря называют "ласковый убийца" - как раз желание поспать-позевать и т.п. и всё это вполне безболезненно, но итог печален. А что бы подхватить его совсем не обязательно быть наркоманом, достаточно сделать тату или отремонтировать зубки. И пофигу, что наконечники инструмента и там и тут одноразовые - самого, не очень тщательно обработанного инструмента, может быть достаточно. И чем раньше выявить гепатит С и начать его лечить - тем больше шансов умереть не от его последствий (поверьте, это не самая приятная смерть, как правило). Берегите себя и Будьте Здоровы!