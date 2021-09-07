На ухудшение настроения, депрессивное состояние и потерю жизнерадостности влияют следующие факторы:

1. Недостаток солнечного света. Поскольку солнечных лучей становится мало, а световой день уменьшается, то снижается и уровень гормона мелатонина. Именно он ответственен за регулирование суточных ритмов. При его избытке или нехватке изменяется общее состояние и настроение.

2. Холод. Дождь, ветер, повышенная влажность, слякоть – все это осень. И если одеваться не по погоде, то можно регулярно перемерзать. А это приводит к снижению температуры тела и сонливости.

3. Переутомление. После сезона отпусков начинается работа, учеба, новые планы, курсы и проекты. Все это в совокупности может спровоцировать сильную нагрузку и, как следствие, избыточную сонливость.

4. Изменение рациона питания. С приходом осени в ежедневном меню постепенно уменьшается количество овощей и фруктов. Что тоже влияет на состояние организма.

5. Ухудшение иммунитета. Одновременно с авитаминозом слабеет и человеческий иммунитет. Справляться с разного рода возбудителями организм уже не в состоянии, и он может просто пытаться уснуть, чтобы восстановить силы и продолжить борьбу.

6. Регулярные стрессы. Как уже отмечалось, смена сезона, холод, нехватка солнечного света и другие факторы в совокупности могут приводить к депрессии и повышенной сонливости. Такое проявление организма представляет собой своего рода психологический барьер, защищающий от негативных факторов. То есть мозг человека попросту хочет отключиться от всего происходящего и как следует отдохнуть.

7. Болезни. С приходом осени обостряются недуги, от которых хочется спать сильнее, чем обычно. Это анемия, вегетососудистая дистония, диабет, проблемы с сердцем, атеросклероз и другие болезни.