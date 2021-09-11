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Уличная жизнь Нью-Йорка с 1930-х до 80-х годов в фотографиях Элен Левитт

Уличная жизнь Нью-Йорка с 1930-х до 80-х годов в фотографиях Элен Левитт (51 фото)

Автор:
11 сентября 2021 22:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   люди   сша   фотографии   
305
51
Элен Левитт известна культовыми уличными фотографиями Нью-Йорка. Начав снимать в 1930-х годах, она оставалась активной на протяжении почти 70 лет. Её работы не о сенсациях. В них нет ничего необычного. На большинстве снимков играют дети, разговаривают взрослые. В кадрах Левитт динамично течёт повседневная жизнь.
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Метки: Нью-Йорк   люди   сша   фотографии   
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14k
vikklu 2 часа назад
Спасибо, интересно.
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9k
ScorpionDS 4 часа назад
Какие-то депрессивные фото, наверно автор так относился к жизни и также и показывал другим ...
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