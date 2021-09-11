Уличная жизнь Нью-Йорка с 1930-х до 80-х годов в фотографиях Элен Левитт

4.

С годами Левитт выразила сожаление по поводу смены декораций в Нью-Йорке: «Я направляюсь туда, где много активности. Раньше на улицах были дети. Теперь улицы пусты. Люди в помещениях смотрят телевизоры и тому подобное». Элен Левитт редко давала интервью и была в основном замкнута, умерла в 2009 году в возрасте 95 лет. Выставки её работ проходили в Бостоне, Сан-Франциско, Стокгольме, Лондоне, Париже, Амстердаме, Мадриде и других крупных городах.