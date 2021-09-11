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10 викторианских традиций, которые сегодня вызывают большое недоумение

10 викторианских традиций, которые сегодня вызывают большое недоумение (11 фото)

Автор:
11 сентября 2021 13:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   викторианская Англия   викторианская эпоха   практики   странности   традиции   факты   
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Викторианская эпоха в Англии была интересным временем. Она пришла с промышленной революцией. И, как следствие, появились тогда новые продукты, методы, привычки, образ жизни. Некоторые традиции были довольно странными и необычными. Какое счастье, что они остались далеко позади!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   викторианская Англия   викторианская эпоха   практики   странности   традиции   факты   
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Андрей Ы. Час назад
Стрихнин, как стимулятор ЦНС, употребляется до сих пор. Препараты мышьяка до недавнего времени применялись в стоматологии и лечения некоторых онкологических заболеваний.
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turyst 10 минут назад
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Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< бегемот, поскольку его коренные зубы были достаточно большими, чтобы соответствовать по размеру и форме человеческим зубам >>>

Коренные зубы бегемота имеют длину 50 70 мм .
Средняя длина зубов человека - 20-25 мм.
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