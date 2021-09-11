10 викторианских традиций, которые сегодня вызывают большое недоумение

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Викторианская эпоха в Англии была интересным временем. Она пришла с промышленной революцией. И, как следствие, появились тогда новые продукты, методы, привычки, образ жизни. Некоторые традиции были довольно странными и необычными. Какое счастье, что они остались далеко позади!
1. Использование крысиного яда в качестве допинга
Спортсмены и сегодня используют препараты, улучшающие их спортивные результаты. Но различие между викторианской эпохой и современностью заключается в том, что в те далекие времена спортсмены совершенно не пытались скрывать тот факт, что используют стимуляторы - и даже довольно ядовитые. Насколько? Ну, скажем, крысиный яд достаточно ядовит.
Стрихнин смертельно опасен при проглатывании, но в низких дозах может действовать как стимулятор. Часто его вводили путем инъекций или использовали вместе с листьями коки. Считалось, что это очень эффективный способ улучшить спортивные результаты.
Стрихнин смертельно опасен при проглатывании, но в низких дозах может действовать как стимулятор. Часто его вводили путем инъекций или использовали вместе с листьями коки. Считалось, что это очень эффективный способ улучшить спортивные результаты.
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2. Зачем разводиться с женой, если ее можно продать?
В прежние времена общество всегда отрицательно относилось к разводу. Это было особенно актуально в викторианскую эпоху, поскольку имидж и статус человека имели первостепенное значение. Вот почему богатые мужчины не разводились, а выставляли своих жен на аукцион.
Подобная практика была особенно распространена до середины 1800-х годов. Мужья выставляли своих жен в упряжи, чтобы продемонстрировать их потенциальным участникам торгов. Хотя их жены имели право наложить вето на свою продажу, многие рассматривали это как способ избежать нездоровых отношений и сменить партнера (уж лучше такой аукцион, чем оставаться с постылым мужем).
Подобная практика была особенно распространена до середины 1800-х годов. Мужья выставляли своих жен в упряжи, чтобы продемонстрировать их потенциальным участникам торгов. Хотя их жены имели право наложить вето на свою продажу, многие рассматривали это как способ избежать нездоровых отношений и сменить партнера (уж лучше такой аукцион, чем оставаться с постылым мужем).
3. Люди в черном
Сегодня черная одежда ассоциируется с готической культурой или трауром, но в викторианскую эпоху ее носили по необходимости. Причина? Загрязнение воздуха вследствие промышленной революции. В Лондоне повсюду были дым и грязь, что в сочетании с высокой влажностью создавало густой смог. Он пропитывал одежду насквозь. Так что черный цвет был способом скрыть, насколько грязной на самом деле была одежда.
4. Нашествие похитителей тел
В начале 20 века врачам было разрешено проводить исследования тел приговоренных к смерти. Однако осужденных на смертную казнь было не так много, поэтому в дело быстро вступили те, кто хотел быстро подзаработать.
Чтобы удовлетворить спрос на тела, люди, получившие прозвище "воскресители", начали раскапывать свежие могилы, вырывать покойников и продавать их медицинским школам. Это было настолько распространено, что близким недавно умершего приходилось по несколько дней сторожить его могилу и защищать ее от "воскресителей".
Чтобы удовлетворить спрос на тела, люди, получившие прозвище "воскресители", начали раскапывать свежие могилы, вырывать покойников и продавать их медицинским школам. Это было настолько распространено, что близким недавно умершего приходилось по несколько дней сторожить его могилу и защищать ее от "воскресителей".
5. Позирование с умершими
Фотография тогда была еще в зачаточном состоянии и стоила дорого. Это означало, что большинство людей не могли позволить себе семейные фотопортреты. За исключением одного случая: когда умер любимый и близкий человек.
Смерть была обычным явлением из-за высокого уровня смертности и болезней, поэтому люди, жившие в викторианскую эпоху, привыкли к ней. Как бы жутко это ни звучало, совместные фотографии, сделанные после смерти, были способом навсегда увековечить память о своих близких.
Смерть была обычным явлением из-за высокого уровня смертности и болезней, поэтому люди, жившие в викторианскую эпоху, привыкли к ней. Как бы жутко это ни звучало, совместные фотографии, сделанные после смерти, были способом навсегда увековечить память о своих близких.
6. Расцвет профессии плакальщика на похоронах
Продолжая тему смерти, нельзя обойти вниманием популярную в те времена профессию скорбящего на похоронах. Эти люди в отличительной траурной одежде следовали за гробом человека к его могиле и выглядели очень торжественно и грустно. Практика была очень распространенная, даже у Чарльза Диккенса в "Оливере Твисте" об этом написано.
7. Мышьяк считался чудодейственным веществом
Мышьяк чрезвычайно токсичен для человека. Этот факт известен веками, и хотя люди викторианской эпохи хорошо знали о пагубных последствиях применения мышьяка, это не мешало им использовать его в косметике, лекарствах и других продуктах.
Во многом это объясняется его доступностью и низкой стоимостью. К счастью, в 1851 году был принят Закон о мышьяке, регулирующий количество вещества, которое можно использовать в продуктах, что помогло снизить вероятностью серьезных заболеваний потребителей этих продуктов.
Во многом это объясняется его доступностью и низкой стоимостью. К счастью, в 1851 году был принят Закон о мышьяке, регулирующий количество вещества, которое можно использовать в продуктах, что помогло снизить вероятностью серьезных заболеваний потребителей этих продуктов.
8. Птицы были в моде
Символом викторианской моды являются большие и богато украшенные дамские шляпы. Хотя большинство из нас задается вопросом, как эти конструкции удерживались на голове, стоит задуматься еще об одном: откуда взялись эти блестящие перья?
Популярность таких головных уборов привела к массовому истреблению птиц, и многие виды оказались на грани исчезновения. Модная тенденция привела к увеличению числа охотников, отлавливающих птиц для продажи, и, по оценкам, ежегодно погибало 200 миллионов птиц. Запрет на это был введен в Великобритании лишь в 1921 году.
Популярность таких головных уборов привела к массовому истреблению птиц, и многие виды оказались на грани исчезновения. Модная тенденция привела к увеличению числа охотников, отлавливающих птиц для продажи, и, по оценкам, ежегодно погибало 200 миллионов птиц. Запрет на это был введен в Великобритании лишь в 1921 году.
9. Изготовление протезов из зубов бегемота
Сегодня протезы делают из акриловой пластмассы, а в викторианскую эпоху их изготавливали из довольно необычного материала: зубов млекопитающих. Использовались разные животные, наиболее популярным из которых был бегемот, поскольку его коренные зубы были достаточно большими, чтобы соответствовать по размеру и форме человеческим зубам.
10. Хромота принцессы Уэльской вошла в моду
Это может показать странным но в викторианском Лондоне женщины притворялись, будто прихрамывают. Хромота вошла в моду из-за Александры, принцессы Уэльской, которая была замужем за сыном королевы Виктории, королем Эдуардом VII.
Александра хромала после приступа ревматической лихорадки. Учитывая популярность королевской семьи, все женщины стремились подражать принцессе. Они достигали этого, нося неподходящую обувь, и эта тенденция стала настолько популярной, что сапожники даже начали производить специальную обувь именно с этой целью.
Александра хромала после приступа ревматической лихорадки. Учитывая популярность королевской семьи, все женщины стремились подражать принцессе. Они достигали этого, нося неподходящую обувь, и эта тенденция стала настолько популярной, что сапожники даже начали производить специальную обувь именно с этой целью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты викторианская Англия викторианская эпоха практики странности традиции факты
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Средняя длина зубов человека - 20-25 мм.