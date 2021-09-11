10 викторианских традиций, которые сегодня вызывают большое недоумение

В прежние времена общество всегда отрицательно относилось к разводу. Это было особенно актуально в викторианскую эпоху, поскольку имидж и статус человека имели первостепенное значение. Вот почему богатые мужчины не разводились, а выставляли своих жен на аукцион.



Подобная практика была особенно распространена до середины 1800-х годов. Мужья выставляли своих жен в упряжи, чтобы продемонстрировать их потенциальным участникам торгов. Хотя их жены имели право наложить вето на свою продажу, многие рассматривали это как способ избежать нездоровых отношений и сменить партнера (уж лучше такой аукцион, чем оставаться с постылым мужем).