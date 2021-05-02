15 странных привычек гениев

Энди Уорхол так любил суп "Кэмпбелл", что обычно ел его прямо из банки. А еще он начал красить волосы в седой цвет, когда ему было всего 23 года, сказав: "Когда у тебя седые волосы, всё, что ты делаешь, выглядит особенно "молодым" и "живым", а не просто нормальной активностью".