15 странных привычек гениев

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Говорят, что грань между гениальностью и сумасшествием бывает очень тонка, и некоторые исторические факты определенно это подтверждают. По какой-то непонятной причине у большинства величайших мыслителей и творцов были довольно странные привычки.
1.
Марк Твен предпочитал писать, не выходя из собственного дома. А конкретнее - не вставая с постели.
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2.
Людвиг ван Бетховен был трудоголиком. Он мог работать часами, и был очень продуктивен. Чтобы дольше оставаться в таком состоянии, он постоянно поливал голову холодной водой - прямо на рабочем месте. И делал это так часто, что его сосед снизу жаловался на то, что Бетховен его заливает.
3.
Агата Кристи всегда возила с собой пишущую машинку - чтобы быть наготове, когда в голову придет очередная идея для детективного романа. Свои произведения она всегда начинала со сцены убийства, а потом постепенно заполняла пробелы в повествовании. Вдохновение могло прийти в любой момент, поэтому рабочий инструмент всегда должен был быть под рукой.
4.
Томас Эдисон очень откровенно говорил о своем графике сна - или его отсутствии. Он чувствовал, что короткий сон намного лучше продолжительного "обычного сна". Кроме того, он отказывался нанимать кого-либо, кто добавлял в суп приправы перед тем, как его попробовать.
5.
Энди Уорхол так любил суп "Кэмпбелл", что обычно ел его прямо из банки. А еще он начал красить волосы в седой цвет, когда ему было всего 23 года, сказав: "Когда у тебя седые волосы, всё, что ты делаешь, выглядит особенно "молодым" и "живым", а не просто нормальной активностью".
6.
Фридрих Шиллер, немецкий поэт, философ, врач, историк и драматург, черпал вдохновение и рабочий настрой из яблок. Нет, он их не ел. У него под столом обычно стоял ящик гниющих яблок, и этот особый аромат, видимо, служил источником вдохновения.
7.
Никола Тесла был гермофобом. Он страдал чрезмерной боязнью микробов и постоянно умывался. А еще жил по необычному двухчасовому графику сна и бодрствования. И останавливался только в гостиничных номерах, пронумерованных числами, кратными трем.
8.
У Альфреда Хичкока было много фобий. Он боялся полиции, боялся смотреть свои собственные законченные фильмы и опасался предметов овальной формы, таких как яйца.
9.
Эдгар Аллан По не писал свои произведения в тетрадях или на больших листах бумаги. Вместо этого он писал на маленьких полосках бумаги, которые затем склеивал в большой свиток.
10.
Трумэн Капоте был невероятно суеверным. Он никогда не садился писать по пятницам и никогда не держал в пепельнице больше двух окурков.
11.
Льюис Кэрролл, автор "Алисы в Стране чудес", писал свои произведения только фиолетовыми чернилами.
12.
Каждый раз, когда американский детский писатель Теодор Сьюз Гайсел (доктор Сьюз) сталкивался с писательским тупиком, он шел в гардеробную и начинал примерять шляпы, которых у него было несколько сотен. И так до тех пор, пока к нему не вернется вдохновение.
13.
Чарльз Диккенс всегда носил с собой компас. И всегда ложился спать так, чтобы компас указывал на север, потому что чувствовал, что это помогает ему и дает творческую энергию.
14.
Дэн Браун, автор "Кода да Винчи", иногда расслаблялся, подвешивая себя на некоторое время вверх ногами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А так он на йух указывал?
Бабушка Агата имела всего три варианта решения, либо убийца самый неподозрительный, либо самый подозрительный, либо все подозреваемые вкупе.. Были исключения, но мало... Она славна не этим, а языком... меня много раз уговаривали прочесть Агату в оригинале, а я плевался, привык к крутым американским детективам, но раз уломали... и я был в восторге, красивейший английский, который я видывал... Я не спец в английском, мне ближе американский, не эксперт, но реально отличный язык у Бабушки...
Страх наказания заставляет людей быть как все не выделяться..