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15 странных привычек гениев

15 странных привычек гениев (16 фото)

Автор:
02 мая 2021 12:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   гении   привычки   странности   странности писателей   талант   факты   
912
16
Говорят, что грань между гениальностью и сумасшествием бывает очень тонка, и некоторые исторические факты определенно это подтверждают. По какой-то непонятной причине у большинства величайших мыслителей и творцов были довольно странные привычки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   гении   привычки   странности   странности писателей   талант   факты   
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1k
valns 3 часа назад
Чтобы компас указывал на север? Долго ворочался?
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14k
Corvus Corax Минуту назад
"Чарльз Диккенс всегда носил с собой компас. И всегда ложился спать так, чтобы компас указывал на север"
А так он на йух указывал?
Бабушка Агата имела всего три варианта решения, либо убийца самый неподозрительный, либо самый подозрительный, либо все подозреваемые вкупе.. Были исключения, но мало... Она славна не этим, а языком... меня много раз уговаривали прочесть Агату в оригинале, а я плевался, привык к крутым американским детективам, но раз уломали... и я был в восторге, красивейший английский, который я видывал... Я не спец в английском, мне ближе американский, не эксперт, но реально отличный язык у Бабушки...
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66k
Холодненький 2 часа назад
Каждый человек в чем то талантлив. .
Страх наказания заставляет людей быть как все не выделяться..
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