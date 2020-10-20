В токийском районе "красных фонарей" открыли парк развлечений с порнозвездами

Так, в полуподвальном первом этаже расположено кафе, где еду и напитки посетители получают из рук подающих надежды артисток порноиндустрии. Второй этаж — фактически просто фойе комплекса. Тут можно купить сувениры, сфотографироваться в фотобудке. Есть и стол регистрации для заказа сеанса массажа или какой-нибудь иной услуги. Третий этаж отдан под массажные салоны, этакие комнаты Какубуцу, на четвертом можно познакомиться и пообщаться с порнозвездами. На последнем, под крышей здания есть еще один бар, где актрисы обслуживают гостей в бикини. Главное правило этого места- тишина. Гостям в баре запрещено разговаривать. Для интровертов - идеальный отдых!