В токийском районе "красных фонарей" открыли парк развлечений с порнозвездами

Актрисы фильмов для взрослых трудятся барменшами, официантками и массажистками. С ними можно поболтать, угостить их напитками, а вот потрогать - ни-ни (но это не точно).
Индустрия развлечений в Токио продолжает удивлять. Совсем недавно в японской столице открылся SOD Land - тематический парк для взрослых, где посетители смогут запросто пообщаться с начинающими и популярными порнозвездами.
Этот пятиэтажный комплекс, который находится в токийском районе Кабуки-Тё, располагает большим количеством баров, массажных салонов и просто индивидуальных кабинок, где возбужденные японцы смогут "выпустить пар" под видео с любимой актрисой.
Звездочки и звездульки здесь подают коктейли, ублажают мужчин массажем и могут составить компанию за распитием алкоголя.
Каждый этаж этого комплекса имеет свою специализацию.
Так, в полуподвальном первом этаже расположено кафе, где еду и напитки посетители получают из рук подающих надежды артисток порноиндустрии. Второй этаж — фактически просто фойе комплекса. Тут можно купить сувениры, сфотографироваться в фотобудке. Есть и стол регистрации для заказа сеанса массажа или какой-нибудь иной услуги. Третий этаж отдан под массажные салоны, этакие комнаты Какубуцу, на четвертом можно познакомиться и пообщаться с порнозвездами. На последнем, под крышей здания есть еще один бар, где актрисы обслуживают гостей в бикини. Главное правило этого места- тишина. Гостям в баре запрещено разговаривать. Для интровертов - идеальный отдых!
Комплекс планировался более роскошным - от ряда трат пришлось отказаться. К примеру, отодвинули на потом кинотеатр с вибрирующими креслами и автодром с толкающимися машинками в виде пенисов - не до жиру в период пандемии, когда в любой момент токийцев могут отправить на карантин.
Еще одно веяние пандемии: на входе у всех посетителей измеряют температуру и обязывают носить маску.
Еще одно веяние пандемии: на входе у всех посетителей измеряют температуру и обязывают носить маску.
Впрочем, японцы готовы носить маски, беспрекословно подставлять лоб под пирометр - лишь бы своими глазами увидеть тех, кто смотрит на них с экрана.
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