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Сакура в Японии в этом году зацвела раньше обычного

Сакура в Японии в этом году зацвела раньше обычного (17 фото)

Автор:
31 марта 2021 17:18
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Цветение   Япония   весна идёт   красота   рекорд   сакура   фоторепортаж   цветение сакуры   
203
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Известно, что обычно пик цветения сакуры в Японии наступает в первой декаде апреля. Но в этом году пришла аномально теплая весна - и принесла с собой настолько ранее цветение, что его официально признали рекордом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Цветение   Япония   весна идёт   красота   рекорд   сакура   фоторепортаж   цветение сакуры   
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2  комментария
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81
Ольга Т 3 часа назад
Вишни у меня также цветут, сливы и обе с разными оттенками. А вот яблони - это белые с розовыми краями цветки, это ваще не описать.
А так у меня цветет дикий вишенник в конце огорода.
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−54
владимир Час назад
ой не учи!!!
сакура это слива, а не вишня

что не знали? ну вот такая загадочная страна эта Япония
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