Сакура в Японии в этом году зацвела раньше обычного

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Известно, что обычно пик цветения сакуры в Японии наступает в первой декаде апреля. Но в этом году пришла аномально теплая весна - и принесла с собой настолько ранее цветение, что его официально признали рекордом.
Сезон цветения сакуры в Японии с каждым годом наступает все раньше и раньше. Первые записи о цветении сакуры были сделаны в 812 году н. э., более 1200 лет назад. С тех пор они велись регулярно, и известно, что обычно пик цветения наступал в первой декаде апреля. Но постепенно он начал сдвигаться в сторону последних чисел марта... В этом году пришла аномально теплая весна и розово-белые бутоны на деревьях раскрылись уже 26 марта.
Сакура - традиционный символ прихода весна и начала сельскохозяйственного сезона.
Сакура - традиционный символ прихода весна и начала сельскохозяйственного сезона.
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Наблюдение за цветением сакуры - древняя традиция, которую японцы неукоснительно соблюдают.
Они постепенно увеличиваются в размерах, но началом сезона цветения считается день, когда цветки раскрываются.
А если зима была особенно суровой, то сезон цветения может начаться и в третью неделю апреля.
Ученые считают, что сезон цветения начал сдвигаться примерно с 70-х годов, и происходит это из-за климатических изменений на планете.
Вишневые деревья, которые известны своей чувствительностью к перепадам температур, обычно цветут около двух недель каждый год от первых бутонов до опадания всех соцветий.
Сакура на протяжении веков глубоко влияла на японскую культуру и регулярно вдохновляла поэтом и писателей, поскольку ее нежность и хрупкость рассматривалась как символ жизни, смерти и возрождения.
Японцы обычно празднуют встречу с семьей и друзьями на пикниках, известных как вечеринки ханами, в парках, где посажены деревья (на фото, парк Уэно, Тойко).
Вишневые деревья имеют такое значение в Японии, что форма их цветков послужила источником вдохновения для талисмана Олимпийских игр 2021 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А так у меня цветет дикий вишенник в конце огорода.
сакура это слива, а не вишня
что не знали? ну вот такая загадочная страна эта Япония