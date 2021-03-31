Сакура в Японии в этом году зацвела раньше обычного

Сезон цветения сакуры в Японии с каждым годом наступает все раньше и раньше. Первые записи о цветении сакуры были сделаны в 812 году н. э., более 1200 лет назад. С тех пор они велись регулярно, и известно, что обычно пик цветения наступал в первой декаде апреля. Но постепенно он начал сдвигаться в сторону последних чисел марта... В этом году пришла аномально теплая весна и розово-белые бутоны на деревьях раскрылись уже 26 марта.



Сакура - традиционный символ прихода весна и начала сельскохозяйственного сезона.