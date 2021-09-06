Как снимали фильм "Блэйд"





Говоря о супергеройском кино, мы чаще всего подразумеваем Марвел. Ну, кто-то ещё DC, но сегодня говорим о Марвел, а точнее, об их первом фильме о супергерое.

Уэсли Снайпс больше хотел исполнить роль Чёрной Пантеры, но когда именно киностудия возьмётся за фильм об этом герое, было не ясно.