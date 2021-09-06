Как снимали фильм "Блэйд"

Говоря о супергеройском кино, мы чаще всего подразумеваем Марвел. Ну, кто-то ещё DC, но сегодня говорим о Марвел, а точнее, об их первом фильме о супергерое.
Уэсли Снайпс больше хотел исполнить роль Чёрной Пантеры, но когда именно киностудия возьмётся за фильм об этом герое, было не ясно.
Помимо Снайпаса, на роль Блэйда рассматривались Лоуренс Фишберн и Дэнзел Вашингтон. В итоге, Снайпс не только исполнил главную роль, но и стал продюсером фильма.
До начала работы над фильмом, Уэсли Снайпс не был хорошо знаком с персонажем. То, каким получился Блэйд в исполнении Снайпса, довольно далеко от канона. Актёр перенёс на экран скорее своё представление о Блэйде.
Исполнитель главной роли был утверждён, но всякому герою нужен запоминающийся враг. Предложение исполнить роль главвампира получил Джет Ли. Наверное, из него получился бы неплохой вампир, но для Джета Ли, на тот момент, это было не единственным предложением и он предпочёл другой фильм.
В итоге, роль получил большой любитель импровизации Стивен Дорфф.
С одной стороны, актёры, умеющие в импровизацию, делают своих персонажей более живыми и запоминающимися. С другой стороны, работать с ними всегда сложнее.
Между Снайпсом и Дорффом часто возникало взаимное недопонимание. Но по итогу, актёры хорошо отзываются друг о друге и о совместной работе. Да и справедливости ради, как уже было сказано, Уэсли Снайпс тоже принёс в фильм довольно много от себя.
Например, Карен должна была быть белой, но по настоянию Уэсли Снайпса, её роль исполнила чернокожая актриса.
Была изменена концовка истории. Оригинал предполагал апокалипсис, но обойтись решили без него, с расчётом на съёмки последующих фильмов.
Некоторые изменения в сценарий вносились прямо по ходу съёмок. Так, например, персонаж, которого играл Донал Лог, должен был быстро появиться в самом начале и быстро там умереть. Но вот актёрская игра Лога так понравилась режиссёру, что он захотел развить его персонажа.
Фильм снимался во второй половине 90-х. Одной из определяющих музыкальных групп этого времени были Prodigy и музыкантам предложили написать саундтрек к "Блэйду". Наверное, получилось бы очень круто, но звёзды не сошлись и Prodigy от этой работы отказались.
Прогнозы на кинопрокат были не самые хорошие. Фильм должен был попасть в прокат следом за фильмом о Бэтмене и Робине и создатели "Блэйда" боялись затеряться на его фоне.
Однако "Бэтмен и Робин" оказался провальным фильмом и своим провалом сделал для "Блэйда" своеобразную рекламу. При бюджете в сорок пять миллионов, "Блэйд" собрал в кинотеатрах по всему миру более ста тридцати миллионов.
Источник:
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