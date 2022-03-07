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Если бы вас попросили представить экзотическую страну, вы, вероятно, подумали бы о чем-то вроде Австралии или Японии. Но после того, как вы увидите эту подборку, вы прибавите к этому списку ещё и Южную Корею.
В Южной Корее низкая рождаемость, поэтому неграмотные бабушки могут себе позволить записаться в школу
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В Южной Корее светофоры размещают ещё и под ногами, на всякий случай, если люди звонят по телефону
В некоторых азиатских странах кнопка четвёртого этажа в лифте - "F", потому что четыре звучит так же, как "смерть"
Это полезный робот, который бродит по аэропорту Инчхон, Сеул. У него можно проверить информацию о рейсах
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Ну тут просто офигеть какие замечательные вещи.....
1. Низкая рождаемость - замечательно
2. Неграмотные бабки - окуенно замечательно.
Я поражен .....