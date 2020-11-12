12 любопытных вещей родом из Южной Кореи

В Стране утренней свежести очень серьезно относятся к безопасности и комфорту каждого гражданина, и гостей страны. Корейская культура, дружелюбие местных жителей и изысканная гастрономия по-прежнему работают как магнит, который притягивает туристов. В этом посте представлены некоторые моменты, которые заставят вас почувствовать всё волшебство Южной Кореи.
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Вкусы зубной пасты отличаются разнообразием. Этот тюбик, например, со вкусом супер пряной курицы
На заправочных станциях самообслуживания есть ”диэлектрифицирующие" устройства, к которым нужно прикоснуться, чтобы избавиться от любого статического электричества, прежде чем начать заправку
В крышке напитка всегда два отверстия и две трубочки, на случай если вы захотите поделиться
Станции с товарами первой необходимости, подобные этой, можно увидеть по всей Южной Корее, даже на железнодорожных вокзалах. Они содержат: противогазы, бутилированную воду и аптечки первой помощи
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