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12 любопытных вещей родом из Южной Кореи

12 любопытных вещей родом из Южной Кореи (13 фото)

Автор:
12 ноября 2020 22:30
Сообщество : Путешествия
Метки: безопасность   вещи   комфорт   культура   любопытные   моменты   южная корея   
1419
13

В Стране утренней свежести очень серьезно относятся к безопасности и комфорту каждого гражданина, и гостей страны. Корейская культура, дружелюбие местных жителей и изысканная гастрономия по-прежнему работают как магнит, который притягивает туристов. В этом посте представлены некоторые моменты, которые заставят вас почувствовать всё волшебство Южной Кореи.

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Метки: безопасность   вещи   комфорт   культура   любопытные   моменты   южная корея   
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2k
au3 Час назад
"Станции с товарами первой необходимости... Они содержат: противогазы, бутилированную воду и аптечки первой помощи"

Противогаз - товар первой необходимости? Челябинск нервно курит ..
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7k
Владимир au3 54 минуты назад
Рядом Северная Корея, вот и считают первой необходимостью.
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4k
Андрей Крылов 3 минуты назад
некоторое смотрится как идиотизм, но половина из озвученного - вполне правильно и есть что позаимствовать. Например спасательная система из высоток - очень нужная штука. Вспомним тех, кто не смог спастись из многих небоскрёбов. Даже тех же "близнецов" из ВТЦ (а были и другие случаи) . а вот на караоке киоски мне плавать с высокой башни. В общем, как всегда. Есть путные решения. А есть какая-то блажь дурная. Тут примерно 50 на 50. Но за пост + ;)
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2k
Свирепый Бамбр 4 минуты назад
Ага, делись... Можно "вдуть" )))

Ага, делись... Можно "вдуть" )))
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722
Дмитрий Шахов 7 минут назад
Последнее фото. В гостинице Санкт Петербург гор. Спб. Когда работал на реконструкции верхних этажей, в 2015 году и мы восстанавливали Номера и подсобные помещения, эти наборы были, их было много, но к сожалению они не смогли помочь людям во время пожара. Честно и сейчас, мало вероятно, что система пожара тушения справится с огнём. Ушестерена на пожаротушение очень маленькая, да и давление в ней на верхние этажи не достаточное. Плюс, она течёт, раз в два дня ее приходится накачивать. Маловероятно, что что-то поменялось, чтоб ее заменить, надо разбирать подход к цокольному помещению, а это Деньги. А это значит, что не дай бог, трагедия может повториться.
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