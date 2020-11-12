12 любопытных вещей родом из Южной Кореи

В Стране утренней свежести очень серьезно относятся к безопасности и комфорту каждого гражданина, и гостей страны. Корейская культура, дружелюбие местных жителей и изысканная гастрономия по-прежнему работают как магнит, который притягивает туристов. В этом посте представлены некоторые моменты, которые заставят вас почувствовать всё волшебство Южной Кореи.