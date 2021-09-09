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Тюменец после ссоры с женой разгромил ее машину у дома

Тюменец после ссоры с женой разгромил ее машину у дома (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2021 15:11
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Тюмень   видео   жена   погром   полиция   ссора   
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Выпустил пар, так сказать.

Мстительный житель микрорайона Новоантипино в Тюмени после ссоры с женой решил отыграться на ее автомобиле. Ничуть не смущенный очевидцами, он яростно пинал красную иномарку и разбил все стекла похожим на молоток предметом, а затем и вовсе забрался на ее крышу и принялся скакать на ней, попутно пытаясь доломать лобовое стекло.


Местные жители узнали в разгневанном вандале своего «нормального» соседа, от которого, как они признались, такого не ожидали.


«Человек он нормальный, но, очевидно, в семье что-то стряслось, и он не смог справиться с эмоциями», - рассказала одна из соседок.

В полиции подтвердили, что вчера около семи вечера получили сообщение о бытовой ссоре и последующим демонстративным повреждением автомобиля. Задерживать правоохранители никого не стали, ограничившись проверкой, после которой будет принято процессуальное решение.

Раз не получилось крепкой семьи, разгневанному мужику остается пожелать только крепких нервов...

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Метки: Автомобиль   Тюмень   видео   жена   погром   полиция   ссора   
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12k
Сергей 2 часа назад
Инструкция краткая!
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16k
Александр 11 минут назад
Да ладно вам, мож жена не сдала на права в автошколе, и он спас чью то жизнь, ушатывая тачку. А мож жена дала в автошколе и считает, что она права....
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Псих
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1k
Николай Полчаса назад
Идиот, не машину жены, а их общую машину!
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Не так я представлял себе войну с машинами
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Плохо видно, это из горных тюменцев?
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9k
Star Link 2 часа назад
Красава. Он поддерживает экономику страны, а чего добился ты?
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17k
DeniZZka 2 часа назад
А завтра так же дерзко погонит машину в сервис))
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39k
dima423 2 часа назад
придурок, себя только наказал... в любом случае оплачивать ремонт ему, и если помирятся и если нет))
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8k
insaider 2 часа назад
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344
Мурчелло 2 часа назад
Бабы до цугундера доведут.
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31
Al 2 часа назад
Отелло уже не тот.
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