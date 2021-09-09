Тюменец после ссоры с женой разгромил ее машину у дома

Выпустил пар, так сказать.
Мстительный житель микрорайона Новоантипино в Тюмени после ссоры с женой решил отыграться на ее автомобиле. Ничуть не смущенный очевидцами, он яростно пинал красную иномарку и разбил все стекла похожим на молоток предметом, а затем и вовсе забрался на ее крышу и принялся скакать на ней, попутно пытаясь доломать лобовое стекло.
Местные жители узнали в разгневанном вандале своего «нормального» соседа, от которого, как они признались, такого не ожидали.
«Человек он нормальный, но, очевидно, в семье что-то стряслось, и он не смог справиться с эмоциями», - рассказала одна из соседок.
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В полиции подтвердили, что вчера около семи вечера получили сообщение о бытовой ссоре и последующим демонстративным повреждением автомобиля. Задерживать правоохранители никого не стали, ограничившись проверкой, после которой будет принято процессуальное решение.
Раз не получилось крепкой семьи, разгневанному мужику остается пожелать только крепких нервов...
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