"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые снизошли на пользователей соцсетей

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Интернет - это не только место, где можно найти веселые картинки и бесполезно провести время. Из соцсетей многие пользователи узнали больше, чем из школьной программы. Перед вами неоднозначные факты, которые обескуражили людей.
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А вы узнали что-то новое?
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К тому же если зацепить пакетик так, как показано на рисунке, вероятность того, что при наливе воды ярлычок соскочит в кружку равен приблизительно 50%.
ИМХО. Ярлычок двойной потому, что так проще скреплять с нитью скобой на конвейерной линии. А вот у Ахмада ярлычок приклеен - одинарный.
3. Как подсолнухи находят друг друга и куда поворачивается одинокий?
4. Фигня. В изначальном начертании углов почти нет, в 7 отсутствует поперечина, в 9-ке никогда не было загогулины
15. Эту девку видел в моде Фоллаута, до сих пор не знаю, кто это.
Большинство "открытий" раньше было откровением для старшей группы детского сада. Но, с учетом того, что многие успешные менеджеры и подобные не знают, кто такой Алоизович и Джугашвили, а также не могут понять анекдот о старике Крупском - нормалёк
Ога, Фоллаут. Для Вас тоже есть открытия, о которых не известно только Вам.
И да. Я тоже не знаю этих фамилий, хотя не подобный успешным менеджерам.
давай, автор, посчитай углы: