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"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые снизошли на пользователей соцсетей

"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые снизошли на пользователей соцсетей (18 фото)

Автор:
09 сентября 2021 10:05
Сообщество : Факты
Метки: а во сколько вы узнали что   интересно   соцсети   факты   фото   
2884
18

Интернет - это не только место, где можно найти веселые картинки и бесполезно провести время. Из соцсетей многие пользователи узнали больше, чем из школьной программы. Перед вами неоднозначные факты, которые обескуражили людей.

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А вы узнали что-то новое?

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Метки: а во сколько вы узнали что   интересно   соцсети   факты   фото   
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25  комментариев
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5k
★Lucifer★ 51 минуту назад
Чем хуже учишься в школе, тем больше поразительных открытий настигают тебя потом...
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1k
investas 54 секунды назад
про тинеэджеров не знал, да и смысл мне знать.
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13k
Объект реальности 6 минут назад
к п.7 I и О это основа бинарной системы, регистр включен и регистр выключен.
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23k
SerGProS 22 минуты назад
А тут с 9-кой малек наип@ли


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222
1 1 Полчаса назад
я в 12 узнал что правильно писать Мебель, а не Небель, а в 25 что эрих мария ремарк - мужик, а эндрю нортом - женщина
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15k
Топпер Харли 51 минуту назад
По мне, так вот удобней чай заваривать)
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41k
Raush Час назад
Какой бред... 1, 4, 11 вообше ни о чем... Остальное, человеку более или менее интересующемуся окружающим его миром, большинство этих фактов известны давным-давно.
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18k
SolomonA Час назад
С арабскими цифрами явный пи--дежь. Достаточно посмотреть на восьмерку (с хера ли там треугольники нарисовались, когда все предыдущие цифры рисовались прямоугольниками?), девятку (ага, хвота накрутили до недостающих углов. почему тогда у шестерки хвост не такой?) и ноль - он вообще единственный нарисован кривой.
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21k
Андрей Иванов Час назад
1. Многие ярлыки не двойные, а двойные не держат на самом деле
3. Как подсолнухи находят друг друга и куда поворачивается одинокий?
4. Фигня. В изначальном начертании углов почти нет, в 7 отсутствует поперечина, в 9-ке никогда не было загогулины
15. Эту девку видел в моде Фоллаута, до сих пор не знаю, кто это.

Большинство "открытий" раньше было откровением для старшей группы детского сада. Но, с учетом того, что многие успешные менеджеры и подобные не знают, кто такой Алоизович и Джугашвили, а также не могут понять анекдот о старике Крупском - нормалёк
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8k
insaider Час назад
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14k
Booka1a Час назад
про арабские цифры один фантазер придумал, сотня дураков повторила.
давай, автор, посчитай углы:
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9k
Касьян Пуздой Час назад
в детстве я думал что надпись "НЕРЖ."на ложках, ножах и вилках - это город, где их делают))
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9k
Lev Asriev Час назад
Ярлычок на чайном пакетике, может и задумывался для фиксации на чашке, но это не работает. Единственный способ-это не выпускать его из пальцев, пока льешь кипяток.
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