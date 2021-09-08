Заключенные в костюмах ромашек записали ролик о суициде и депрессии

Видео получилось очень жизнеутверждающим! Умирать вам точно не захочется. Только если от смеха.
Тагильские заключенные из
палаты №6 исправительной колонии №5 выдали очередной видеошедевр: двое мужчин в костюмах ромашек разыграли сценку о разрушительной силе депрессии.
Двухминутный ролик начинается со спора между жизнерадостной и депрессивной зеком-«ромашкой» - первая хочет жить, вторая - завять. Далее в диалоге, который происходит в стихотворной форме, унылая ромашка жалуется на проблемы и усталость. Позитивный товарищ объясняет поникшему «цветочку», что проблемы есть у всех и суицид не выход, советуя обратиться за помощью к знакомым. В итоге, грустный герой ролика поддается на уговоры и решает, что будет жить дальше.
«Жизнь – не фигня, она прекрасна!», - хором заканчивают свою сценку «ромашки»
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Как рассказали в ГУФСИН по Свердловской области, заключенные сделали этот ролик совместно с штатными психологами колонии. Цель работы, как несложно догадаться, - профилактика суицида.
Акция под названием «Жизнь» будет проходить во всех колониях России на протяжении всего месяца. Но тагильских зеков, конечно, никто уже не переплюнет. Их работу собираются показывать по кабельному ТВ и использовать в групповой работе с осужденными, в рамках профилактики деструктивного поведения.
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