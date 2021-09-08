Заключенные в костюмах ромашек записали ролик о суициде и депрессии

Как рассказали в ГУФСИН по Свердловской области, заключенные сделали этот ролик совместно с штатными психологами колонии. Цель работы, как несложно догадаться, - профилактика суицида.

Акция под названием «Жизнь» будет проходить во всех колониях России на протяжении всего месяца. Но тагильских зеков, конечно, никто уже не переплюнет. Их работу собираются показывать по кабельному ТВ и использовать в групповой работе с осужденными, в рамках профилактики деструктивного поведения.