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Заключенные в костюмах ромашек записали ролик о суициде и депрессии

Заключенные в костюмах ромашек записали ролик о суициде и депрессии (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 17:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижний Тагил   деструктивное поведение   зеки   колония   мотивационное видео   ромашки   
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Видео получилось очень жизнеутверждающим! Умирать вам точно не захочется. Только если от смеха.

Тагильские заключенные из палаты №6 исправительной колонии №5 выдали очередной видеошедевр: двое мужчин в костюмах ромашек разыграли сценку о разрушительной силе депрессии.


Двухминутный ролик начинается со спора между жизнерадостной и депрессивной зеком-«ромашкой» - первая хочет жить, вторая - завять. Далее в диалоге, который происходит в стихотворной форме, унылая ромашка жалуется на проблемы и усталость. Позитивный товарищ объясняет поникшему «цветочку», что проблемы есть у всех и суицид не выход, советуя обратиться за помощью к знакомым. В итоге, грустный герой ролика поддается на уговоры и решает, что будет жить дальше.

Как рассказали в ГУФСИН по Свердловской области, заключенные сделали этот ролик совместно с штатными психологами колонии. Цель работы, как несложно догадаться, - профилактика суицида.


Акция под названием «Жизнь» будет проходить во всех колониях России на протяжении всего месяца. Но тагильских зеков, конечно, никто уже не переплюнет. Их работу собираются показывать по кабельному ТВ и использовать в групповой работе с осужденными, в рамках профилактики деструктивного поведения.

Источник:

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Метки: Нижний Тагил   деструктивное поведение   зеки   колония   мотивационное видео   ромашки   
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6  комментариев
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677
Evgeniy 54 минуты назад
Любую депрессию надо встречать с улыбкой. Депрессия подумает, что вы идиот, и убежит.
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1k
zu4ara 54 секунды назад
АААхахахахааа!!!
Акция под названием «Жизнь» будет проходить во всех колониях России на протяжении всего месяца. это пи..дец
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239
vijilante 7 минут назад
ТАГИИИЛ !
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32k
Опаньки 41 минуту назад
Парни, ну за такое и спросить могут в этих ваших заведениях ))
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386
Mazter 48 минут назад
Это ж за какой такое преступление их заставили такую херню записывать :) видимо, что-то очень серьезное
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239
vijilante Mazter 7 минут назад
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