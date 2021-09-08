1. Погода. И солнце, и туманная прохлада, и умиротворяющий дождь – все это осень. Все это свежесть, прозрачный воздух и комфорт, которого нет ни в летний зной, ни в зимнюю стужу.

2. Многоцветие. Хотя фото на фоне осенних парков и гор листьев уже изрядно всем надоели, менее красивыми они от этого не становятся. Теплые краски, в которые осень, словно талантливый живописец, облекает природу, не стойки и быстро исчезают. Поэтому важно успеть насладиться ими и запастись приятными воспоминаниями, которые можно ворошить в памяти как гору листьев.

3. Вечера с особой атмосферой. Эмоции особенно остро чувствуются, когда за окном ненастье, льет дождь, в ветки стучат в стекло, словно прося их впустить и поделиться теплом и уютом. Особыми становятся даже привычные занятия типа приготовления ужина или просмотра фильма.

4. Вкусы. После летней жары, когда хотелось просто пить, можно начать баловать себя особыми напитками, с добавлением специй – корицы, кардамона, имбиря и не только, а также их разных сочетаний. Такие напитки согревают, дарят спокойствие, уют и наслаждение вкусом.