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Не хуже других, если не лучше: почему стоит полюбить осень?

Не хуже других, если не лучше: почему стоит полюбить осень? (3 фото)

Автор:
08 сентября 2021 10:55
Сообщество : Факты
Метки: время года   достоинство   осень   плюс   погода   почемучка   прохлада   сезон   
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Красота определенно в глазах смотрящего. И осень хороша, привлекательна и даже в чем-то сказочна, несмотря на плохую погоду и уменьшающийся световой день.

1.     Погода. И солнце, и туманная прохлада, и умиротворяющий дождь – все это осень. Все это свежесть, прозрачный воздух и комфорт, которого нет ни в летний зной, ни в зимнюю стужу.

2.     Многоцветие. Хотя фото на фоне осенних парков и гор листьев уже изрядно всем надоели, менее красивыми они от этого не становятся. Теплые краски, в которые осень, словно талантливый живописец, облекает природу, не стойки и быстро исчезают. Поэтому важно успеть насладиться ими и запастись приятными воспоминаниями, которые можно ворошить в памяти как гору листьев.

3.     Вечера с особой атмосферой. Эмоции особенно остро чувствуются, когда за окном ненастье, льет дождь, в ветки стучат в стекло, словно прося их впустить и поделиться теплом и уютом. Особыми становятся даже привычные занятия типа приготовления ужина или просмотра фильма.

4.     Вкусы. После летней жары, когда хотелось просто пить, можно начать баловать себя особыми напитками, с добавлением специй – корицы, кардамона, имбиря и не только, а также их разных сочетаний. Такие напитки согревают, дарят спокойствие, уют и наслаждение вкусом.


5.     Время сбора урожая. Широкий выбор овощей и фруктов нового урожая и возможность зарядиться витаминным коктейлем – что может быть лучше?

6.     Прогулки и общение. Даже обычные прогулки по городу становятся более комфортными и позволяют по-новому взглянуть на привычные пейзажи. А за городом, вдалеке от шума и суеты осенняя природа вообще раскрывается по-иному.

7.     Выпечка. Яблоки, орехи, груши, тыква – осенью выбор начинок для домашней выпечки более чем разнообразен. И справиться с простейшими рецептами сможет даже новичок. Особенно интересно создавать кулинарные шедевры с близкими и родными людьми.

8.     Уютная одежда. Мягкие свитера, свободные брюки, длинные юбки, нежные береты, легкие плащи и ветровки – все это, так сказать, промежуточный вариант между воздушными летними и теплыми многослойными зимними нарядами. Кажется, что в таком одеянии можно спрятаться от негатива и тоски и сделать свой мир немного уютнее.


9.     Красота природы. Речь даже не о городских или загородных пейзажах. Красоту осени – легкую, мимолетную, нежную можно увидеть в дождевой капле, застывшей на стекле, утонувшем в луже отражении облаков, клине пролетающих птиц, уносимых ветром листьях и не только. Надо лишь внимательно приглядеться.

10.      Перемены. Конечно, они не имеют привязки к какому-то сезону. Но именно осенью любые изменения в жизни ощущаются как-то особенно остро. Они могут быть неожиданными, резкими и даже неприятными. Но в конечном итоге всегда ведут к лучшему.

11.      Звездное небо и полыхающие костры. Вылазки на природу с посиделками у костра приобретают особый колорит. Ведь вечернее и ночное небо осенью особое, глубокое, бездонное, с мириадами звезд-зарниц. А совместное времяпрепровождение с близкими у костра – живого огня сближает, успокаивает и позволяет по-новому взглянуть на себя, других и мир в целом.

12.      Ожидание праздников. Поздняя осень – октябрь-ноябрь – это время, когда уже можно начать подготовку к Новому году. Задуматься о подарках, наряде, елочных украшениях и о том, как провести главную ночь года.

13.     Прохлада, дарящая возможность стать ближе друг к другу. И совершенно неважно, чем будете заниматься: работать, учиться, печь пироги, солить огурцы, создавать поделки из шишек, смотреть сериалы или просто молчать, согревая озябшие пальцы о чашку какао. Главное, что осень наступила, и жизнь продолжается.

А за что вы любите это время года?  С чем оно у вас ассоциируется?

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Метки: время года   достоинство   осень   плюс   погода   почемучка   прохлада   сезон   
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9k
Cornho 3 часа назад
Стоит полюбить? А если это изначально любимое время года?
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1k
Константин Час назад
Понял, чем же именно хороша осень. Да ненавязчивостью своей хороша.
Спокойствием, так сказать.
Вот к примеру лето. Ну что лето? Каааак гаркнет разгоряченным подгулявшим молодцем: "Пива! Да похолодней! Ааааххх, хорошоооо!"
А зима? Эта разоряется гуляющим купчиной, раскрасневшимся с морозу: "Водки! Греться будем!"
Про весну - так вааще молчу. Вся она шумная эта весна: "А в восьмой нумер - шампанского!"
А осень подойдёт тихо, на цыпочках, положит руку-лист на плечо - да и шепнет эдак вкрадчиво: "По коньячку?"
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10k
Лехахуторской Час назад
Люблю осень.
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7k
КОСТЯН Час назад
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10k
Василенко Татьяна 2 часа назад
А я осень не люблю... Впереди - ожидание снега, мороза, гололедов, сугробов - и аж на полгода, даже больше. Природа умирает, несмотря на яркие краски...А уж ноябрь, в котором я родилась - вообще тоска смертная. Низкое серое небо, ледяные дожди сутками, морозы наступающие, грязь от первого снега. Одеваться надо сто лет, сапоги, куртки, теплые свитеры...Поэтому и ДР свой не люблю. Кстати, зиму не люблю еще больше.
Я люблю весну, когда все просыпается - птицы, цветы, яркое небо, первая зелень, каждый одуванчик несет радость. И лето люблю - тепло, длинные солнечные дни. Одежды минимум, всё яркое, легкое, жизнерадостное. Прическа на голове нормальная, а не прибитая шапками всякими. Нет, я "живая" только весной и летом, в остальное время завидую медведям в спячке)))
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46k
doker 2 часа назад
И вообще чудесное время - я отпуск беру конец сентября-октябрь.

Голова не кипит, мозги от жары не плавятся - столько чудных идей возникает!

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22k
SerGProS 2 часа назад
1. Адовы бензокосильщики травы до лета глушат свои пыточные машины
2. Мухи, комары, слепни и прочая дрянь тихонько умирает
3. От прохлады можно спастись (как нельзя было спастись летом от жары)
4.Горячительные напитки приносят больше удовольствия
5. Пьянь-ср@нь теперь не орет ночами под окнами, все они прячутся в тепле.
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5k
Ruk 3 часа назад
Осень - теперь лето только за деньги
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25k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Осень - это красиво!
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530
Alex 3 часа назад
14. Жор у щуки
15. Просыпается налим
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