Почему из Северной Америки нельзя попасть в Южную на авто?

Панамериканское шоссе — шоссе объединяющее национальные сети дорог континентальных государств Америки в единую систему.
Те, у кого возникает желание съездить на своем авто из Северной Америки в Южную или наоборот, сталкиваются с неожиданной проблемой.
Шоссе есть, но проехать по нему не получится. Хотя дорога идет прямо из США до самой Аргентины. И виной этому Дарьенский пробел — одно из самых гиблых мест на планете.
В чем проблема? Почему по Дарьенскому пробелу нельзя проехать?
Что ждет путешественников в этом кошмарном месте?
Белое пятно на автомобильной карте
Идея американской дороги "от края и до края" возникла еще в XIX веке.
И на сегодняшний день такая дорога есть. Это знаменитая Панамериканская трасса. Благодаря своей длине в почти 30 000 км она зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса как самое протяженное шоссе в мире. Точнее эта целая сеть дорог, по которым можно начать путь на Аляске и закончить в поселке Ушуайя на самом южном краю Огненной земли. Невероятное путешествие через Канаду, Соединенные Штаты, Мексику, Сан-Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину позволяет увидеть все климатические зоны, невероятные красоты природы, неповторимые памятники культуры, почти все южноамериканские столицы. Американцы обычно начинают движение по этой дороге от границы с Мексикой, но даже в таком сокращенном варианте трасса впечатляет.
Но на пути у путешественника встает препятствие, из-за которого проехать весь путь за рулем невозможно.
Между Панамой и Колумбией трасса упирается в Дарьенский пробел или разрыв.
Дарьенский пробел — крупный участок неосвоенной территории на границе Центральной и Южной Америки. Территория покрыта сельвой и болотами, в которых постройка дорог крайне затруднительна, из-за чего Дарьенский пробел является единственным разрывом Панамериканского шоссе.
Это — 87 км непреодолимых болот и джунглей.
В этом месте нет способа проложить дорогу.
Все попытки возвести участок трассы, все современные технологии дорожного покрытия потерпели здесь фиаско.
За несколько дней болото и джунгли сводят все усилия человека на нет. И природа восстанавливает свой статус-кво.
Так как этот кусок приходится на узкий перешеек, то ни обойти, ни объехать его невозможно.
Обычная машина и даже специально подготовленные внедорожники здесь не проходят.
Так что трасса есть. Отличное полотно… до Пробела и после него.
А в промежутке — 87 км кошмара.
Нормальные герои всегда идут пешком!
Как не странно, но проще всего пройти пробел пешком. Хотя слово "пройти" здесь не подходит. Скорее проползти по пояс в грязи и воде, пробиться через болота и джунгли. Чтобы понять, с какими сложностями здесь сталкиваются путешественники, достаточно узнать, что на 87 км пешком требуется от 10 до 15 дней в пути.
Каждый шаг непредсказуем: можно провалиться в болото по пояс, съехать по скользкой глине или оказаться в воде. Непроходимые заросли, отсутствие мест, пригодных для ночлега, ядовитые растения, животные и насекомые.
Без специальной подготовки, снаряжения и знания местности в Пробел лучше не соваться. Шансы выбраться — минимальны.
Эту зону проходят только любители экстремального туризма, но и они рассказывают о своем походе как о настоящем героическом поступке, схватке с дикой природой. Ходят слухи, что однажды группе байкеров-экстремалов удалось преодолеть Пробел на специально подготовленных мотоциклах. И то часть трассы люди тащили байки на себе.
Тайными тропами Дарьенского пробела ходят также группы наркокурьеров из Колумбии и нелегалов, готовых на риск, чтобы перебраться из Южной Америки в более развитые страны. Власти территорию не контролируют, не раз случались нападения на путешественников.
Для не готовых к такому экстриму остается только один вариант: перед Пробелом прервать свой путь, сесть с авто на паром, обогнуть дикий участок по морю до Картахены или другого порта. И уже там продолжить движение по Панамериканскому шоссе.
Силы добра против дороги
Еще с 1970 годов возникали проекты по возведению нормальной дороги через Дарьенский пробел. Но для этого нужно провести масштабную рекультивацию участка: выкорчевать джунгли широкой полосой, осушить всю местность и т.д.
Тогда против проекта выступили экологи. Они заявили, что это нанесет непоправимый вред природе региона. К Дарьенскому пробелу примыкают два национальных природных заповедника, охраняемые ЮНЕСКО. Осушение болот приведет к разрушению всей экосистемы.
В 1990-х к идее вернулись, предложив более щадящий вариант вмешательства в экологию.
Но против выступила уже ООН. В регионе проживают племена индейцев, сохранивших свой уклад. Они заявили о том, что не желают, чтобы по их землям начало ездить множество чужаков, разрушая их традиции и стиль жизни. По нормам международного права такие сообщества находятся под протекторатом ООН.
Против дороги высказался и Интерпол. Трафик наркотиков в сложившихся условиях он плохо, но контролирует. Если же из Колумбии появится непрерывное шоссе, то по нему хлынет целая река запрещенных веществ.
Источник:
- 7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди
- Здесь живут без светофоров и правил дорожного движения
- Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться
- Завораживающая красота заброшенных мест
- Храм Бхарат Мата в Индии, в котором вместо божества ― карта
Понравилось49