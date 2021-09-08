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Почему из Северной Америки нельзя попасть в Южную на авто?

Почему из Северной Америки нельзя попасть в Южную на авто? (3 фото)

Автор:
08 сентября 2021 09:23
Сообщество : Путешествия
Метки: Панамериканское шоссе   Северная Америка   в мире   путешествия   фото   южная америка   
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Панамериканское шоссе — шоссе объединяющее национальные сети дорог континентальных государств Америки в единую систему.

Те, у кого возникает желание съездить на своем авто из Северной Америки в Южную или наоборот, сталкиваются с неожиданной проблемой.


Шоссе есть, но проехать по нему не получится. Хотя дорога идет прямо из США до самой Аргентины. И виной этому Дарьенский пробел — одно из самых гиблых мест на планете.


В чем проблема? Почему по Дарьенскому пробелу нельзя проехать?

Что ждет путешественников в этом кошмарном месте?


Белое пятно на автомобильной карте

Идея американской дороги "от края и до края" возникла еще в XIX веке.

И на сегодняшний день такая дорога есть. Это знаменитая Панамериканская трасса. Благодаря своей длине в почти 30 000 км она зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса как самое протяженное шоссе в мире. Точнее эта целая сеть дорог, по которым можно начать путь на Аляске и закончить в поселке Ушуайя на самом южном краю Огненной земли. Невероятное путешествие через Канаду, Соединенные Штаты, Мексику, Сан-Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину позволяет увидеть все климатические зоны, невероятные красоты природы, неповторимые памятники культуры, почти все южноамериканские столицы. Американцы обычно начинают движение по этой дороге от границы с Мексикой, но даже в таком сокращенном варианте трасса впечатляет.

Но на пути у путешественника встает препятствие, из-за которого проехать весь путь за рулем невозможно.

Между Панамой и Колумбией трасса упирается в Дарьенский пробел или разрыв.

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Дарьенский пробел — крупный участок неосвоенной территории на границе Центральной и Южной Америки. Территория покрыта сельвой и болотами, в которых постройка дорог крайне затруднительна, из-за чего Дарьенский пробел является единственным разрывом Панамериканского шоссе.

Это — 87 км непреодолимых болот и джунглей.


В этом месте нет способа проложить дорогу.


Все попытки возвести участок трассы, все современные технологии дорожного покрытия потерпели здесь фиаско.


За несколько дней болото и джунгли сводят все усилия человека на нет. И природа восстанавливает свой статус-кво.


Так как этот кусок приходится на узкий перешеек, то ни обойти, ни объехать его невозможно.

Обычная машина и даже специально подготовленные внедорожники здесь не проходят.

Так что трасса есть. Отличное полотно… до Пробела и после него.

А в промежутке — 87 км кошмара.


Нормальные герои всегда идут пешком!

Как не странно, но проще всего пройти пробел пешком. Хотя слово "пройти" здесь не подходит. Скорее проползти по пояс в грязи и воде, пробиться через болота и джунгли. Чтобы понять, с какими сложностями здесь сталкиваются путешественники, достаточно узнать, что на 87 км пешком требуется от 10 до 15 дней в пути.


Каждый шаг непредсказуем: можно провалиться в болото по пояс, съехать по скользкой глине или оказаться в воде. Непроходимые заросли, отсутствие мест, пригодных для ночлега, ядовитые растения, животные и насекомые.


Без специальной подготовки, снаряжения и знания местности в Пробел лучше не соваться. Шансы выбраться — минимальны.


Эту зону проходят только любители экстремального туризма, но и они рассказывают о своем походе как о настоящем героическом поступке, схватке с дикой природой. Ходят слухи, что однажды группе байкеров-экстремалов удалось преодолеть Пробел на специально подготовленных мотоциклах. И то часть трассы люди тащили байки на себе.


Тайными тропами Дарьенского пробела ходят также группы наркокурьеров из Колумбии и нелегалов, готовых на риск, чтобы перебраться из Южной Америки в более развитые страны. Власти территорию не контролируют, не раз случались нападения на путешественников.

Для не готовых к такому экстриму остается только один вариант: перед Пробелом прервать свой путь, сесть с авто на паром, обогнуть дикий участок по морю до Картахены или другого порта. И уже там продолжить движение по Панамериканскому шоссе.


Силы добра против дороги

Еще с 1970 годов возникали проекты по возведению нормальной дороги через Дарьенский пробел. Но для этого нужно провести масштабную рекультивацию участка: выкорчевать джунгли широкой полосой, осушить всю местность и т.д.

Тогда против проекта выступили экологи. Они заявили, что это нанесет непоправимый вред природе региона. К Дарьенскому пробелу примыкают два национальных природных заповедника, охраняемые ЮНЕСКО. Осушение болот приведет к разрушению всей экосистемы.


В 1990-х к идее вернулись, предложив более щадящий вариант вмешательства в экологию.

Но против выступила уже ООН. В регионе проживают племена индейцев, сохранивших свой уклад. Они заявили о том, что не желают, чтобы по их землям начало ездить множество чужаков, разрушая их традиции и стиль жизни. По нормам международного права такие сообщества находятся под протекторатом ООН.


Против дороги высказался и Интерпол. Трафик наркотиков в сложившихся условиях он плохо, но контролирует. Если же из Колумбии появится непрерывное шоссе, то по нему хлынет целая река запрещенных веществ.

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Метки: Панамериканское шоссе   Северная Америка   в мире   путешествия   фото   южная америка   
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137
Igor Beneditski Час назад
Спасибо автору
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1k
Аарон Чупа 2 минуты назад
Ротенберг бы построил...
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29k
a.fey Полчаса назад
Я бы не рискнул ехать через Мексику, Сан-Сальвадор, Гватемалу, Гондурас (кажется, автор Белиз забыл) на машине. Разве что, если это джип на гусеницах и с пушкой.
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15k
Теуш Алексей 40 минут назад
Интересно, спасибо.
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13k
aalexey3 Час назад
Раз байкеры прошли я бы на ниве проехал.
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16
TrueValue Час назад
Накоплю денег, выделю 3-4 месяцы жизни и отправлюсь в такое турне с севера на юг через обе Америки! Когда-нибудь:))
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