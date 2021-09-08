Почему из Северной Америки нельзя попасть в Южную на авто?

Те, у кого возникает желание съездить на своем авто из Северной Америки в Южную или наоборот, сталкиваются с неожиданной проблемой.

Шоссе есть, но проехать по нему не получится. Хотя дорога идет прямо из США до самой Аргентины. И виной этому Дарьенский пробел — одно из самых гиблых мест на планете.

В чем проблема? Почему по Дарьенскому пробелу нельзя проехать?

Что ждет путешественников в этом кошмарном месте?

Белое пятно на автомобильной карте

Идея американской дороги "от края и до края" возникла еще в XIX веке.

И на сегодняшний день такая дорога есть. Это знаменитая Панамериканская трасса. Благодаря своей длине в почти 30 000 км она зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса как самое протяженное шоссе в мире. Точнее эта целая сеть дорог, по которым можно начать путь на Аляске и закончить в поселке Ушуайя на самом южном краю Огненной земли. Невероятное путешествие через Канаду, Соединенные Штаты, Мексику, Сан-Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину позволяет увидеть все климатические зоны, невероятные красоты природы, неповторимые памятники культуры, почти все южноамериканские столицы. Американцы обычно начинают движение по этой дороге от границы с Мексикой, но даже в таком сокращенном варианте трасса впечатляет.

Но на пути у путешественника встает препятствие, из-за которого проехать весь путь за рулем невозможно.

Между Панамой и Колумбией трасса упирается в Дарьенский пробел или разрыв.