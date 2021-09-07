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Удивительные фото и факты о стеклянных лягушках, у которых все внутри видно

Удивительные фото и факты о стеклянных лягушках, у которых все внутри видно (8 фото)

Автор:
07 сентября 2021 09:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   лягушка   природа   стеклянная лягушка   удивительно   фото   
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Это удивительно ― наблюдать за животным и видеть, как пульсирует его сердце. Еще удивительнее, что это можно сделать не только в лаборатории или на хирургическом столе, а в дикой природе.


Некоторые существа, населяющие нашу планету, заставляют нас удивляться. К этой категории однозначно можно отнести лягушек, у которых кожа настолько тонкая, что видны все внутренности.


Стеклянная лягушка, у которой видно сердце, сидит на листе. Фото: Jaime Culebras/nationalgeographic.comСтеклянная лягушка, у которой видно сердце, сидит на листе.


Сверху у стеклянных лягушек цвет кожи яркий, это, как полагают ученые, тоже помогает им в маскировке, хоть не настолько умело, как квакушкам из Малайзии. Но так как эти земноводные крохотные, обычно не больше трех сантиметров в длину, у них тоже получается сливаться с окружающей средой. Например, ниже ― представитель вида Hyalinobatrachium, который был открыт относительно недавно. Его тело покрыто мелкими черными точками, которые выступают как отличный камуфляж в тропическом лесу.

Фото: Jaime Culebras/nationalgeographic.com


Самцы у стеклянных лягушек ― достаточно ответственные отцы, что характерно далеко не для всех земноводных. Они так же ухаживают за кладкой, как и самка, и ждут, пока из нее не вылупятся головастики. Так что камуфляжный окрас помогает им уберечь не только себя, но и потомство. А некоторые виды, в частности Hyalinobatrachium valerioi, имеют даже окрас, сходный с кладкой икры.


Фото: Jaime Culebras/nationalgeographic.com


Всего стеклянных лягушек больше 150 видов, они совершенно разных оттенков: от ярко-зеленых до желтых или охристых цветов. Но самое необычное в них то, что брюшко животного бесцветно, покрыто тонкой просвечивающей кожей. Поэтому в брюшке, словно на крохотной витрине, можно наблюдать все органы пищеварительной и кровеносной системы, а у беременных самок даже икру.


Фото: Jaime Culebras/nationalgeographic.com


Живут эти прозрачные земноводные в Южной Америке, предпочитая селиться в тропических лес

ах. Они любят влагу, деревья и небольшие пещеры, а на охоту выходят с наступлением сумерек.


Лягушка со своей жертвой. Фото: Jaime Culebras/nationalgeographic.comЛягушка со своей жертвой.


Хоть сами лягушки и не живут в воде, для своей кладки выбирают кустарники и деревья рядом с водоемами. Так головастики смогут попасть сразу в воду, после того как появятся на свет. Но перед этим икру нужно охранять две недели, этим занимаются, как мы сказали, оба родителя.


Головастики стеклянной лягушки. Фото: Jaime Culebras/nationalgeographic.comГоловастики стеклянной лягушки.


Так почему же у этих существ такая необычная кожа на брюшке, через которую хорошо просматриваются внутренности? Дело в том, что практически прозрачная кожа помогает им отлично сливаться с листвой, причем любой, как темной, так и светлой. Они буквально регулируют яркость своего тела, перепрыгивая с одного листа на другой. А это значит, что их очертания для хищника становятся едва уловимыми.


Фото: Jaime Culebras/nationalgeographic.com

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Метки: в мире   лягушка   природа   стеклянная лягушка   удивительно   фото   
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