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13 креативных решений для повседневных проблем

13 креативных решений для повседневных проблем (14 фото)

Автор:
11 июля 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   необычно   облегчаем жизнь   оригинально   остроумно   отличная мысль   проблемы и решения   
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Это просто, быстро и дешево. А главное - это работает и действительно облегчает жизнь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идеи   необычно   облегчаем жизнь   оригинально   остроумно   отличная мысль   проблемы и решения   
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6  комментариев
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13k
Booka1a 24 минуты назад
вот вам реальный лайфхак - если приходите домой с теплым пивом, но очень не хотите ждать, пока оно остынет в холодильнике, положите заранее в морозилку пивную кружку (или две). первая доза в ней сразу станет холодной, а остальное пиво успеет охладиться, пока вы пьёте первую бутылку
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1k
Bumis Plum 17 минут назад
Ох уж эти креативщики...
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4k
Квизо Полчаса назад
"Четыре обычных банковских резинки - и поверхность вашего диска больше не скользит, а значит, он больше не будет сам собой падать со стола при малейшем сотрясении."
Вот только диск при использовании греется. И бывает настолько, что резинки, находящиеся между диском и столом, плавятся.
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41k
Андрей Бертон 47 минут назад
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