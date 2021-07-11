13 креативных решений для повседневных проблем

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Это просто, быстро и дешево. А главное - это работает и действительно облегчает жизнь!
Ненавидите долго и безуспешно искать ключи в сумке или карманах, когда на улице холодно? Наденьте брелок на палец и наденьте перчатку поверх - и ключ всегда будет под рукой!
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Разлохматившуюся щетку с запутавшейся в ней пылью не обязательно выбрасывать - достаточно ее постричь, и она будет как новенькая.
Крышка от баночки с соусом отлично подойдет в качестве тарелки для чипсов. И никаких крошек на столе!
«Когда двеца вашей посудомоечной машины открывается в самые неожиданные моменты, а детали, которые нужны для ремонта, прибудут только в течение 10 рабочих дней».
"У меня в квартире сломался замок, но я нашел способ надежно закрыть дверь в ожидании мастера".
Если намотать гирлянду на такую самодельную подставку, в следующий раз перед Новым годом не придется ее долго и мучительно распутывать.
Любите рисовать? Так вы не перепачкаете тыльную часть руки грифелем, делая набросок простым карандашом.
Четыре обычных банковских резинки - и поверхность вашего диска больше не скользит, а значит, он больше не будет сам собой падать со стола при малейшем сотрясении.
Если ваша собака не любит снег,заранее позаботьтесь о том, чтобы во время снегопада у нее было место посидеть на прогулке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А то кружка (бокал) в морозильнике много места занимает, и держать её некомфортно когда она тока из морозилки.
Вот только диск при использовании греется. И бывает настолько, что резинки, находящиеся между диском и столом, плавятся.