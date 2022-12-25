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Беломорская Карелия в 1894 году

Беломорская Карелия в 1894 году

Автор:
25 декабря 2022 21:54
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   
167
23
Беломорская Карелия — историко-географическая провинция в северной половине современной Карелии.
Фотографии были сделаны финским фотографом – Инто Конрадом.
В 1894-м году он отправился в Беломорскую Карелию, где сделал более 200 снимков.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фото   
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