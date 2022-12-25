Беломорская Карелия в 1894 году

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Беломорская Карелия — историко-географическая провинция в северной половине современной Карелии.
Фотографии были сделаны финским фотографом – Инто Конрадом.
В 1894-м году он отправился в Беломорскую Карелию, где сделал более 200 снимков.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Фотографии были сделаны финским фотографом – Инто Конрадом.
В 1894-м году он отправился в Беломорскую Карелию, где сделал более 200 снимков.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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8.
Пётр Иванович Шемейкка с ребёнком. Известный карельский сказитель и рунопевец.
Шемейкка был известен как лучший исполнитель народных эпических песен. В 1900 году Петри Шемейкка был приглашён на праздник песни в Хельсинки, его игру на кантеле высоко оценил финский композитор Ян Сибелиус.
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