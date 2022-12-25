Беломорская Карелия в 1894 году

Беломорская Карелия — историко-географическая провинция в северной половине современной Карелии.

Фотографии были сделаны финским фотографом – Инто Конрадом.

В 1894-м году он отправился в Беломорскую Карелию, где сделал более 200 снимков.

Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))

Интересного просмотра!

1. Крестьянские дети, 1894 год. 0

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5. Дочь и мать, профессиональные плакальщицы. 0

6. "Улыбка Севера". Деревня Суднозеро 0

7. Медвежата. 0

8. Пётр Иванович Шемейкка с ребёнком. Известный карельский сказитель и рунопевец. 0 Шемейкка был известен как лучший исполнитель народных эпических песен. В 1900 году Петри Шемейкка был приглашён на праздник песни в Хельсинки, его игру на кантеле высоко оценил финский композитор Ян Сибелиус.

9. Десятилетняя Ольга. 0

10. Баня по-черному. 0

11. Карельская семья. 0

12. Свекровь, сноха и ребенок на крыльце дома. 0

13. Настасья, молодая жена со своими детьми и свекровью Анной. 0

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15. Два поколения. 0

16. На озере Паанаярви. Порог Мянтюкоски 0

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20. Люди на мосту в праздничный день. 0

21. Крестьянин Вихтоора Лесонен 0

22. Улов. 0