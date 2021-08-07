30 приятных глазу фотографий, которыми не грех и поделиться

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Надоели уже дурацкие шутки и невеселые новости. Давайте устроим нашим глазам выходной и посмотрим на что-нибудь симпатичное, любопытное или забавное.
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24. Карта различных районов Луны, сделанная космическим аппаратом "Галилео" на его пути к Юпитеру
Источник: — переведено специально для fishki.net
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