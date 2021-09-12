Оговорки, которые мы часто делали в детстве, но они кажутся нелепыми и смешными до сих пор

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Перед вами игра слов, которую многие помнят еще со школьных времен. На самом деле подобные каламбуры и во взрослой жизни случаются довольно часто, когда мысли в голове бегут, а речь не поспевает. Давайте окунемся на мгновения в детство и вспомним, как это было.
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А у вас часто случаются забавные оговорки?
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