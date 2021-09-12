FISHKINET
Сообщество Юмор 12844 поста • 2709 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Оговорки, которые мы часто делали в детстве, но они кажутся нелепыми и смешными до сих пор

Оговорки, которые мы часто делали в детстве, но они кажутся нелепыми и смешными до сих пор (14 фото)

Автор:
12 сентября 2021 06:55
Сообщество : Юмор
Метки: Каламбур   Оговорка   забавно   мемы   прикол   смешно   
1176
14

Перед вами игра слов, которую многие помнят еще со школьных времен. На самом деле подобные каламбуры и во взрослой жизни случаются довольно часто, когда мысли в голове бегут, а речь не поспевает. Давайте окунемся на мгновения в детство и вспомним, как это было.

×

А у вас часто случаются забавные оговорки?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Каламбур   Оговорка   забавно   мемы   прикол   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ых Полчаса назад
-Извозчик! На Музнецкий кост.
- Музнецкий кост? Корок сопеек.
- За корок сопеек я на желой гопе доеду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир 39 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) Прикольные мемы с котиком, которые зарядят позитивным настроем Прикольные мемы с котиком, которые зарядят позитивным настроем 37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга 37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга 15 жизненных СМС-приколов обо всем 15 жизненных СМС-приколов обо всем Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

519976



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самый смешной пост об увольнениях
6
111
Самый смешной пост об увольнениях
Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным
4
100
Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes представил устройство для управления электрокаром Vision AVTR силой мысли
2
14
Mercedes представил устройство для управления электрокаром Vision AVTR силой мысли
Этот ребус сломал мне мозг
0
22
Этот ребус сломал мне мозг
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#кино#животные#новости#СССР#Россия#аварии#авто аварии#полиция
#фото#прикол#люди#фотографии#автомобили#автомир#комментарии#город#прикольные#закон
#факты#подборка#история#картинки#дтп#ynews#gif#сша#фильм#скандал

На что жалуетесь?

Вернуться