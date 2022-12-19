Корвет ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе

Причиной ЧП стал сильный шторм.
Сегодня около полуночи в Сиамском заливе во время шторма затонул корвет ВМС Таиланда "Сукхотхаи" с моряками на борту. Сообщается, что из-за сильных волн корабль сильно накренился и зачерпнул много воды, после чего произошло короткое замыкание в электросети основных агрегатов, что привело, в том, числе, к отключению двигателя. Вкупе с ударами волн и сильными порывами ветра выровнять корабль не представлялось возможным.
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На борту находилось 106 членов экипажа, 75 из которых спасли сразу. Судьба 31 моряка неизвестна, они числятся пропавшими без вести. Но надежда на их спасение есть — перед катастрофой все моряки успели надеть спасательные жилеты. Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор.
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Что это за "фрегат" который от одной волны затонул...