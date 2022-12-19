Корвет ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе

Сегодня около полуночи в Сиамском заливе во время шторма затонул корвет ВМС Таиланда "Сукхотхаи" с моряками на борту. Сообщается, что из-за сильных волн корабль сильно накренился и зачерпнул много воды, после чего произошло короткое замыкание в электросети основных агрегатов, что привело, в том, числе, к отключению двигателя. Вкупе с ударами волн и сильными порывами ветра выровнять корабль не представлялось возможным.