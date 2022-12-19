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Корвет ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе

Корвет ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе

Автор:
19 декабря 2022 14:02
Сообщество : Военное
Метки: видео   вмс   катастрофа   корвет   таиланд   шторм   
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Причиной ЧП стал сильный шторм.

Сегодня около полуночи в Сиамском заливе во время шторма затонул корвет ВМС Таиланда "Сукхотхаи" с моряками на борту. Сообщается, что из-за сильных волн корабль сильно накренился и зачерпнул много воды, после чего произошло короткое замыкание в электросети основных агрегатов, что привело, в том, числе, к отключению двигателя. Вкупе с ударами волн и сильными порывами ветра выровнять корабль не представлялось возможным.

На борту находилось 106 членов экипажа, 75 из которых спасли сразу. Судьба 31 моряка неизвестна, они числятся пропавшими без вести. Но надежда на их спасение есть — перед катастрофой все моряки успели надеть спасательные жилеты. Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор.

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Метки: видео   вмс   катастрофа   корвет   таиланд   шторм   
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6  комментариев
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770k
А.Берестенко Час назад
- Неее, нас укачивает!

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4k
vasilykopkov Полчаса назад
По штормовому расписанию всё задраено должно быть, нечем зачерпнуть. Возможно балластные цистерны не в порядке?
Что это за "фрегат" который от одной волны затонул...
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28k
koleos72 51 минуту назад
Чем он там мог зачерпнуть?! На ходу все люки/броняхи задраены, никто за контур не вылезет! Скорее перегруз был, не учтёный.
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459
Борис Колесниченко Час назад
На первом фото далеко не корвет
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39
Егор Летов Борис Колесниченко Час назад
на первом фото либо крейсер "Москва" или "Варяг" ВМФ РФ(не видно номер на борту)
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Акулы местных вод рады подкормке.
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