В США бушует ураган «Иэн»: два миллиона людей остались без света, ветер сносит крыши домов, а по улицам плавают акулы

Самый серьёзный удар приняла на себя Флорида - в штате начался настоящий армагеддон.
Он может войти в ТОП-5 самых катастрофических ураганов в истории США.
Ну а во Флориде он станет №1. Там сейчас как-то так:
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В одном из городов Флориды, Форт Маерс Бич, вода поднялась и затопила часть домов по самую крышу.
А вот в Орландо полегче. Пока там только гуляет ветер и поливает дождь, но без особых последствий. Кстати, там тоже есть наши люди:
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гордо реет между молний
над ревущим гневно морем;
то кричит пророк победы:
Пусть сильнее грянет буря!.. )))