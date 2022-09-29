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В США бушует ураган «Иэн»: два миллиона людей остались без света, ветер сносит крыши домов, а по улицам плавают акулы

В США бушует ураган «Иэн»: два миллиона людей остались без света, ветер сносит крыши домов, а по улицам плавают акулы

Автор:
29 сентября 2022 14:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   катастрофа   наводнение   ураган   флорида   штат   
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Самый серьёзный удар приняла на себя Флорида - в штате начался настоящий армагеддон.

Он может войти в ТОП-5 самых катастрофических ураганов в истории США.

Ну а во Флориде он станет №1. Там сейчас как-то так:

В одном из городов Флориды, Форт Маерс Бич, вода поднялась и затопила часть домов по самую крышу.

А вот в Орландо полегче. Пока там только гуляет ветер и поливает дождь, но без особых последствий. Кстати, там тоже есть наши люди:

Источник:

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Метки: США   катастрофа   наводнение   ураган   флорида   штат   
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18  комментариев
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10k
kaboza 2 часа назад
по Человече жаль людей, им в большинстве совершенно поуху че там на донбасе. там есть не упоротые блмщики, не ипанутые расисты, там есть просто семьи с детьми, у которых сейчас проблемы..диванные вперед пернатые..
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442
Италия Воробьёва 7 минут назад
Саня во Флориде!
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165
И Ш 8 минут назад
И не жалко их, почему-то...
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614
Александр Зотов 22 минуты назад
нас уже обвинили или ждут, пока пройдёт?
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419
Mrak OBOY Час назад
а че так мало!
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12k
Antique computer 2 часа назад
И роза ветров повернулась против них.
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6k
klop 2 часа назад
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Поражаюсь, что же вы за люди за такие? Радуетесь, что у соседа корова сдохла! Вот, если бы у этого грёбаного соседа сдохло всё стадо вместе с пастухом, тогда другое дело...
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Кара небесная подъехала за дела их грешные.
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25k
SerGProS 2 часа назад
Не перестаю удивляться: что Россия, что США никак не могут подготовиться и без последствий пережить типичные для данного времени и места стихийные бедствия
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
а что...они бы лучше предпочли РСЗО "Ураган"....пиндские выродки?
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1k
Шурман 2 часа назад
Заметили а это сразу после подрыва северного потока , и сразу вспомнился он .

Ссылка www.youtube.com
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Это смелый Буревестник
гордо реет между молний
над ревущим гневно морем;
то кричит пророк победы:
Пусть сильнее грянет буря!.. )))
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26k
Киры4 2 часа назад
Ураган «Иэн» награждается!!!
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1k
Alex 2 часа назад
Мелочь, но приятно
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Прекрасно. Жаль, до Фашингтона не дотянет.
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3k
Трям 2 часа назад
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