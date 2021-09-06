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Исключительно для фанатов: тест по фильму "Автостопом по галактике"

Исключительно для фанатов: тест по фильму "Автостопом по галактике"

Автор:
06 сентября 2021 11:41
Сообщество : Кино
Метки: автостопом по галактике   кино   кинотесты   тесты по фильмам   тесты по фильмам Адамса Дугласа   фильмы   
979
1
Сложные вопросы для тех, кто очень внимательно смотрел фильм. Вы же помните, что книга и фильм имеют существенные расхождения? Тест основан на фильме.
Назовите ответ на Главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального
1/12Назовите ответ на Главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального
Во что превратились две ядерные боеголовки благодаря невероятностной тяге?
2/12Во что превратились две ядерные боеголовки благодаря невероятностной тяге?
Куда в конце фильма отправился Артур Дент?
3/12Куда в конце фильма отправился Артур Дент?
Куда в самом начале фильма Триша предложила отправиться Артуру?
4/12Куда в самом начале фильма Триша предложила отправиться Артуру?
Откуда родом Форд Префект?
5/12Откуда родом Форд Префект?
В какой день недели была уничтожена Земля?
6/12В какой день недели была уничтожена Земля?
Какая надпись красуется на обложке путеводителя по Галактике?
7/12Какая надпись красуется на обложке путеводителя по Галактике?

images.eksmo.ru

Как звали депрессивного робота-параноика?
8/12Как звали депрессивного робота-параноика?

www.kino-teatr.ru

Куда попали Артур и Форд после разрушения Земли?
9/12Куда попали Артур и Форд после разрушения Земли?
Какую способность даёт жёлтая Вавилонская рыбка?
10/12Какую способность даёт жёлтая Вавилонская рыбка?
Кем приходится Зафод Библброкс Форду Префекту?
11/12Кем приходится Зафод Библброкс Форду Префекту?
Сможете угадать название лучшего коктейля во Вселенной?
12/12Сможете угадать название лучшего коктейля во Вселенной?

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Метки: автостопом по галактике   кино   кинотесты   тесты по фильмам   тесты по фильмам Адамса Дугласа   фильмы   
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1k
jug 36 минут назад
Ответ на "Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого" должен был решить все проблемы Вселенной. Этого ответа с нетерпением ждали все разумные расы. Он был получен в результате семи с половиной миллионов лет непрерывных вычислений на специально созданном компьютере Думателе. По утверждению компьютера, ответ был несколько раз проверен на правильность, но он может всех огорчить. Оказалось, что ответ на вопрос "42".
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9k
Rihovich 5 минут назад
10 из 12, фильм смотрел разок всего, а вот книгу читал несколько раз.
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41k
Raush 7 минут назад
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20k
Дмитрий К. 40 минут назад
Из 12 вопросов правильно ответил на 6. Фильм не смотрел.
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