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Почему Виктор Павлов предпочитал играть отрицательных героев

Почему Виктор Павлов предпочитал играть отрицательных героев (5 фото + 4 видео)

Автор:
05 сентября 2021 10:16
Метки: актер   интересно   роли   
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В чём секрет уникального и многогранного таланта этого выдающегося актёра? Отчасти в том, что Виктор Павлов был разным. Каким-то непостижимым образом в нём уживались два человека с совершенно разными характерами. Даже воспоминания об актёре знакомых и коллег диаметрально противоположные. Для одних он был добряком, весельчаком и балагуром, а другие открыто называли его злым и жестоким скандалистом.

Виктор Павлович мог вспылить, поругаться с кем-то, но был очень отходчив, и обид не копил. Но в то же время его нельзя было назвать "своим в доску рубахой-парнем", он умел держать дистанцию, и душу ни перед кем "наизнанку не выворачивал". Может быть поэтому актёр никогда "не мазал своих героев одной краской". В каждом из них плохого и хорошего было намешано столько, сколько в нём самом.

Двойственность натуры актёра выражалась даже в разном отношении к нему режиссёров. Театральные - не находили с ним общий язык. Павлов за годы службы сменил несколько театров, часто уходя из них с громкими скандалами. А вот кинорежиссёры его просто обожали. И хотя в его обширной фильмографии главных ролей было совсем немного, но Виктору Павловичу достаточно было появиться на экране лишь однажды, чтобы полноценный эпизод ( до этого были крошечные роли) с его участием полюбился и запомнился зрителям.

Кто сейчас не знает хитроватого студента по кличке "Дуб" из "Операции "Ы" и других приключений Шурика" (1966), который пришёл сдавать экзамен с замаскированной рацией? Второстепенный персонаж воспринимается как главный в этой новелле. Существует версия, что режиссёр Леонид Гайдай, позвал Павлова на эту роль, во многом благодаря оттопыренному уху. Уж очень комично актёр смотрелся. Сам Виктор Павлович из-за своего изъяна очень долго переживал. Правое ухо ему повредили ещё в юности, в потасовке, тогда будущий актёр частенько отстаивал свою правоту с помощью кулаков. После выхода киноленты на экраны наступил звёздный час Павлова.

Несмотря на то, что в картине Гайдая, проявилось яркое комическое дарование актёра, в середине 60-х он получает предложения от режиссеров сняться в военных драмах: "Майор Вихрь" и "На войне как на войне". Роли в этих фильмах показали многогранность таланта Павлова. После "Майора Вихря" режиссер Евгений Ташков утвердил актёра на роль положительного героя красноармейца Сиротина в своём следующем фильме "Адъютант его превосходительства" (1969). Но неожиданно для всех Виктор Павлович захотел сыграть бандита, подлеца и убийцу Мирона Осадчего.

Актёр настолько блистательно прошел пробы, что у съёмочной группы на глазах выступили слёзы. Действительно, невозможно забыть сцену объяснения в любви его героя Оксане, его пришибленность, его взгляд, полный муки и боли, когда он встречается глазами со своей возлюбленной. В эти моменты Мирон Осадчий вызывает жалость и сострадание, несмотря на все его преступления. Позже Виктор Павлович признается, что променял роль командира Красной Армии, на роль бандита, потому что поставил пред собой цель найти в этом отвратительном персонаже что-то доброе и человеческое.

Существует также мнение, что Виктору Павлову, которому в основном доставались второстепенные роли, отрицательных героев было играть значительно интересней. Ведь он умел играть их так, что часто зрители сопереживали им, а не положительным главным героям. Этим во многом и объяснялось предпочтение актёра. А также ему в персонаже нужен был какой-то слом, противоречивость, а не одноплановость. Очень показательна в этом отношении роль Сергея Левченко, в легендарном телесериале "Место встречи изменить нельзя (1979).

Если бы в этом фильме не вырезали пролог, рассказывающий о фронтовом прошлом Шарапова и Левченко, возможно зрителям легче было бы разобраться в очень непростом характере героя Виктора Павлова. Ведь Левченко в его исполнении - это самый сложный, самый двойственный, самый многогранный персонаж картины. С одной стороны, мы понимаем, что он бандит, преступник с несколькими судимостями, и что если он уж состоит в банде "Чёрная кошка", то на его совести довольно серьёзные преступления.

Но с другой стороны - это совершенно запутавшийся человек, пытавшийся покончить со своим преступным прошлым, искупить свои грехи на фронте, но из-за людского бездушия он так и не смог изменить свою жизнь. Тем не менее, "он сумел остаться человеком на границе жизни и смерти, своё существование поставить на кон, но не выдать своего ротного Шарапова, заброшенного в "малину". И когда, в одной из самых пронзительных сцен сериала, Жеглов убивает Левченко, ему этого не может простить не только Шарапов, но и зрители.

Мирон Осадчий и Сергей Левченко были сыграны Виктором Павловым просто шедеврально. Безусловно, в фильмографии актёра много прекрасных разножанровых ролей, но эти герои запомнились особенно. А какие роли этого выдающегося актёра памятны Вам? Пишите своё мнение в комментариях, а также не забывайте ставить лайки, и подписываться на мой канал.

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Метки: актер   интересно   роли   
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5  комментариев
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10k
Сибирячка 2 часа назад
В "адъютанте" он переиграл всех остальных . Если те воспринимались как актеры играющие роль, неплохо , прямо скажем изображающие, То Осадчий просто бил по нервам.
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3k
Горожанин Час назад
"На войне как на войне" нельзя забыть. Спасибо.
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2k
VikaR 2 часа назад
Отличный актер. Люблю его.
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13k
куджо 4 часа назад
А к сожалению, многие вспомнят первым делом лишь Батю из ДМБ...
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