Почему Виктор Павлов предпочитал играть отрицательных героев

Но с другой стороны - это совершенно запутавшийся человек, пытавшийся покончить со своим преступным прошлым, искупить свои грехи на фронте, но из-за людского бездушия он так и не смог изменить свою жизнь. Тем не менее, "он сумел остаться человеком на границе жизни и смерти, своё существование поставить на кон, но не выдать своего ротного Шарапова, заброшенного в "малину". И когда, в одной из самых пронзительных сцен сериала, Жеглов убивает Левченко, ему этого не может простить не только Шарапов, но и зрители.