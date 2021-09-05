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Прозрение актёра

Прозрение актёра (1 фото)

Автор:
05 сентября 2021 09:44
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: актёр   кино   манипуляция   пропаганда   тнт   
686
1

Осознал - лучше поздно, чем никогда!

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Метки: актёр   кино   манипуляция   пропаганда   тнт   
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20  комментариев
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8k
insaider 5 часов назад
По идее при Сталине всех этик "актеров" и "кинодеятелей" расстеляли бы как врагов народа,и правильно сделали бы!
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149
Волк Тамбовский 2 минуты назад
По похожим мотивам никогда не работаю с компаниями торгующими алкоголем, табаком либо игорными заведениями. Думаю если люди будут тотально бойкотировать эти сферы бизнеса будет только лучше, потому что государству борьба с ними не интересна.
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18k
Robin Hood 38 минут назад
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194
⛔ Александр ⛔ 47 минут назад
Да уж, какая"свежая" новость


https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/video/3367385-gosha-iz-seriala-sashatanja-pokinul-proekt-otkazavshisy-propagandirovaty-alkogolizm-i-leny.htmlhttps://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/video/3367385-gosha-iz-seriala-sashatanja-pokinul-proekt-otkazavshisy-propagandirovaty-alkogolizm-i-leny.html

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22k
Юрьевич Час назад
Наверное ничто так не открывает глаза и не изменяет жизненные принципы как существенное уменьшение гонорара?

Я не смотрю этот сериал, но подозреваю, что там не одна сотня серий снята... До последнего момента его принципы соответствовали идеологии этого мусорного сериала?
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59k
Опиум для народа Час назад
То есть Гитлера,маньяков всяких и бандитов играют дегенераты? На то и лицедей,профессия у него такая.
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Этой новости почти 4,5 года
20 мая 2016, https://life.ru/p/410863https://life.ru/p/410863
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37k
Андрей 2 часа назад
Алексей Гаврилов молодец! Так держать! Аплодирую стоя! Бесконечно рад за его позицию!
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5k
Ruk 3 часа назад
удивительно - паяц и лицедей, который зарабатывает тем, что озвучивает то что в сценарии написано на камеру, выступает против сценария... пчёлы против мёда. Очевидно этот недоактёр теперь займётся просвещеньем и окультуриванием этого самого народа, а может он просто богатую поклонницу подцепил?
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
шо доллар опять по 30 ?
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4k
NeDron 3 часа назад
Реклама очередного ..... - проекта "Научи хорошему".
Вот пример заголовков с сайта:
- "Министр обороны России назвал разложение общества страшнейшей угрозой"
- «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: На какие цели работает Голливуд?
«Сволочи» или «Сарычи»? Как искажают историю через кинематограф
- «Лука»: Лукавый мультфильм от студии Дисней
- Пропаганда наркомании и безнравственности с помощью соцсетей, блогеров и шоу-бизнеса

Там еще много отбросов пропаганды

https://whatisgood.ru/https://whatisgood.ru/
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15
Арт Явор 3 часа назад
Так то, он ещё в 16 году покинул это овно
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20k
ПаганецЪ 4 часа назад
"Получив в ОЧЕРЕДНОЙ раз сценарий..."
То есть первые несколько раз всё было нормально. Ничего не смущало.
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408
Mowgley 4 часа назад
ТНТ это не только название канала, но и диагноз
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18k
Юрий 4 часа назад
Ага... Прозрел....

Ссылка coub.com
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