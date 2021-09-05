Прозрение актёра

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Метки: актёр кино манипуляция пропаганда тнт
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https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/video/3367385-gosha-iz-seriala-sashatanja-pokinul-proekt-otkazavshisy-propagandirovaty-alkogolizm-i-leny.htmlhttps://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/video/3367385-gosha-iz-seriala-sashatanja-pokinul-proekt-otkazavshisy-propagandirovaty-alkogolizm-i-leny.html
Я не смотрю этот сериал, но подозреваю, что там не одна сотня серий снята... До последнего момента его принципы соответствовали идеологии этого мусорного сериала?
20 мая 2016, https://life.ru/p/410863https://life.ru/p/410863
Вот пример заголовков с сайта:
- "Министр обороны России назвал разложение общества страшнейшей угрозой"
- «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: На какие цели работает Голливуд?
«Сволочи» или «Сарычи»? Как искажают историю через кинематограф
- «Лука»: Лукавый мультфильм от студии Дисней
- Пропаганда наркомании и безнравственности с помощью соцсетей, блогеров и шоу-бизнеса
Там еще много отбросов пропаганды
https://whatisgood.ru/https://whatisgood.ru/
То есть первые несколько раз всё было нормально. Ничего не смущало.