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Facebook приняла чернокожих мужчин за приматов

Facebook приняла чернокожих мужчин за приматов (2 фото)

Автор:
04 сентября 2021 18:25
Метки: facebook   негры   система искусственного интеллекта   
196
2
Системы искусственного интеллекта постоянно совершенствуются, они давно использоваться для распознавания лиц, однако до сих пор подобные системы могут терпеть неудачи, как в данном случае.

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Метки: facebook   негры   система искусственного интеллекта   
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11  комментариев
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13k
Patmaz 2 часа назад
А по-моему, вполне нормально распознала.
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Bogdan Krasota Час назад
Так ведь и на биологии говорили, что люди это тоже приматы. Что не так? Они ж не предложили другие видео с обезьянами, хотя это было бы логичнее.
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18k
Robin Hood Час назад
Тут уж можно сказать что ИИ отработал штатно
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5k
Ya Час назад
Искусственный интеллект превзошел интеллект создателей. Видит примата-честно говорит что примат.
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35k
Alex Час назад
Искусственный Интеллект врать не будет )
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1k
Sam Час назад
Замените "приматов" на гоминидов, слово не такое затасканое, а смысл тот же
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8k
insaider Час назад
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9k
Alexander 2 часа назад
Тот случай, когда ИИ преобладает над американо-европейским...
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2k
ых 2 часа назад
Человек относится к отряду приматов, так что ничего страшного, нигерам еще повезло, что их вообще за людей приняли.
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468
Maximka 2 часа назад
Да нет тут ни какой ошибки.
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630
робт 2 часа назад
дело гугла живёт
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