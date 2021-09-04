Facebook приняла чернокожих мужчин за приматов

196
2
Системы искусственного интеллекта постоянно совершенствуются, они давно использоваться для распознавания лиц, однако до сих пор подобные системы могут терпеть неудачи, как в данном случае.
Как сообщает The New York Times, система искусственного интеллекта социальной сети Facebook приняла чернокожих мужчин в видеоролике Daily Mail за «приматов». Под видеороликом выводится вопрос «Продолжать смотреть видео о приматах?».
Представитель компании Facebook Дэни Левер уже принесла извинения за эту «недопустимую ошибку» и сделала следующее заявление для The New York Times:
Как мы уже говорили, хотя мы и внесли улучшения в нашу систему искусственного интеллекта, мы знаем, что она не идеальна. Нам нужно продолжать улучшать её. Мы приносим свои извинения всем, кто, возможно, видел эти оскорбительные рекомендации.
Представитель компании Facebook Дэни Левер уже принесла извинения за эту «недопустимую ошибку» и сделала следующее заявление для The New York Times:
Как мы уже говорили, хотя мы и внесли улучшения в нашу систему искусственного интеллекта, мы знаем, что она не идеальна. Нам нужно продолжать улучшать её. Мы приносим свои извинения всем, кто, возможно, видел эти оскорбительные рекомендации.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Парамедики в Австралии исполнили желание умирающего пациента и привезли его полюбоваться на океан
- В Техасе шефа полиции уличили в тройной жизни: любовница спалила его на Facebook перед женой, невестой и всем городом
- BLM поздравили негров с днём рождения Мартина Лютера Кинга-младшего тверком
- Instagram и Facebook возможно что-то поняли и, не теряя времени, разблокировали аккаунты Трампа
- Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции
23
Понравилось23
Новости партнёров