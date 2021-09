Facebook приняла чернокожих мужчин за приматов

Как сообщает The New York Times, система искусственного интеллекта социальной сети Facebook приняла чернокожих мужчин в видеоролике Daily Mail за «приматов». Под видеороликом выводится вопрос «Продолжать смотреть видео о приматах?».



Представитель компании Facebook Дэни Левер уже принесла извинения за эту «недопустимую ошибку» и сделала следующее заявление для The New York Times:



Как мы уже говорили, хотя мы и внесли улучшения в нашу систему искусственного интеллекта, мы знаем, что она не идеальна. Нам нужно продолжать улучшать её. Мы приносим свои извинения всем, кто, возможно, видел эти оскорбительные рекомендации.