Авиадебоширку сняли с рейса под овации пассажиров

Единственный достойный повод для аплодисментов на борту самолета.
Перед вылетом из Москвы в турецкую Анталью россиянка устроила дебош в салоне самолета и к огромной радости пассажиров была снята с рейса.
Конфликт произошел из-за просьбы стюардессы надеть маску. Женщина наотрез отказалась и устроила скандал. После чего экипажу пришлось идти на крайние меры и вызывать полицейских. Судя по видео, дебоширка так надоела своим попутчикам, что они зааплодировали, когда в салон самолета зашли полицейские, чтобы скрутить и вывести скандалистку.
Пассажиры даже скандировали «уходи» и наперебой предлагали правоохранителям свою помощь
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Отмечается, что устроившая скандал женщина оказала сопротивление и даже попыталась ударить сотрудницу полиции. В итоге дебоширку увели в отдел. О ее дальнейшей судьбе не сообщается. Зато известно, что на борту находилось около 400 человек и этот рейс задержали из-за одного неадекватного пассажира.
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разносят жратву, и все 400 щей дружно снимают намордники в закрытом пространстве, сидя вплотную друг к другу... ну конечно никто не заразится! особенно учитывая заразность вируса в 10 раз большую чем у гриппа. ну-ну...
именно поэтому многих бесит несостыковка в ограничениях и их бессмысленности.
коли ограничиваешь ношением маски - тогда обязуй обедать посредством клизмы,не снимая маски. а че нет то?! смысл маски если, один хрен, все в один момент снимают их! кто придумывает законы? почему не до конца, а только для видимости?!
при регистрации надо "расписаться в спец формуляре" : мол я в здравом уме и твёрдой памяти согласен с правилами компании , заодно о неразглашении ну и напоследок об одобрении лоботомии :-) (т.к. штрафы и испорченный отпуск их не пугают)
не адекватов , алкашей и хулиганов сразу по уменьшится - а нормальныё люди будут летать по расписанию и с удовольствием (самолет это не шутки)