Авиадебоширку сняли с рейса под овации пассажиров

Перед вылетом из Москвы в турецкую Анталью россиянка устроила дебош в салоне самолета и к огромной радости пассажиров была снята с рейса.





Конфликт произошел из-за просьбы стюардессы надеть маску. Женщина наотрез отказалась и устроила скандал. После чего экипажу пришлось идти на крайние меры и вызывать полицейских. Судя по видео, дебоширка так надоела своим попутчикам, что они зааплодировали, когда в салон самолета зашли полицейские, чтобы скрутить и вывести скандалистку.