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Авиадебоширку сняли с рейса под овации пассажиров

Авиадебоширку сняли с рейса под овации пассажиров (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2021 18:22
Сообщество : Путешествия
Метки: Анталья   Москва   видео   дебоширка   овации   пассажиры   полиция   самолет   
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Единственный достойный повод для аплодисментов на борту самолета.

Перед вылетом из Москвы в турецкую Анталью россиянка устроила дебош в салоне самолета и к огромной радости пассажиров была снята с рейса.


Конфликт произошел из-за просьбы стюардессы надеть маску. Женщина наотрез отказалась и устроила скандал. После чего экипажу пришлось идти на крайние меры и вызывать полицейских. Судя по видео, дебоширка так надоела своим попутчикам, что они зааплодировали, когда в салон самолета зашли полицейские, чтобы скрутить и вывести скандалистку.

Отмечается, что устроившая скандал женщина оказала сопротивление и даже попыталась ударить сотрудницу полиции. В итоге дебоширку увели в отдел. О ее дальнейшей судьбе не сообщается. Зато известно, что на борту находилось около 400 человек и этот рейс задержали из-за одного неадекватного пассажира.

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Метки: Анталья   Москва   видео   дебоширка   овации   пассажиры   полиция   самолет   
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Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Интересно наблюдать за некоторыми людьми,которые всегда носят маски в общественных местах,но часто маски настолько грязные,обвисшие ,что понимаешь,что она носятся еще с момента обьявления первого карантина
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140
Liberman 4 минуты назад
ну как бэ... маски это фикция, ибо попить\поесть приходится в любом случае.
разносят жратву, и все 400 щей дружно снимают намордники в закрытом пространстве, сидя вплотную друг к другу... ну конечно никто не заразится! особенно учитывая заразность вируса в 10 раз большую чем у гриппа. ну-ну...
именно поэтому многих бесит несостыковка в ограничениях и их бессмысленности.
коли ограничиваешь ношением маски - тогда обязуй обедать посредством клизмы,не снимая маски. а че нет то?! смысл маски если, один хрен, все в один момент снимают их! кто придумывает законы? почему не до конца, а только для видимости?!
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2k
Сергей 8 минут назад
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5k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Против системы? А на хрена тогда летишь в самолёте с правилами системы? Садись в личный самолёт и лети по своим правилам. Денег нет на личный самолёт? Добро пожаловать - пешком и вплавь. Четыреста человек "дебилов" и только она одна такая вся умная-умная.
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22k
Кура́тор Полчаса назад
ВСЁ решается просто ! (ведь 400 человек не должны испытывать дискомфорт из-за одного)
при регистрации надо "расписаться в спец формуляре" : мол я в здравом уме и твёрдой памяти согласен с правилами компании , заодно о неразглашении ну и напоследок об одобрении лоботомии :-) (т.к. штрафы и испорченный отпуск их не пугают)
не адекватов , алкашей и хулиганов сразу по уменьшится - а нормальныё люди будут летать по расписанию и с удовольствием (самолет это не шутки)
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−20
apqurhf Час назад
чё её под руки хватают? хвост на башке бабе на что? как раз, чтобы за него ей рулить.
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3k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Реально число этих дебилов начнет снижаться когда их станут выводить не вместо, а во время полета
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35k
Alex Час назад
Ну вот, не потра**ся баба с арабами.
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Я думал - реально дебоширка, а тут ковид-бот маски собянинские втюхивает...
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3k
Дмитрий 2 часа назад
А это, который в конце встал, мужЫк ейный?....Абсолютное спокойствие!
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3k
Leo 2 часа назад
Да уж, дебоширка ... весь самолёт разнесла
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