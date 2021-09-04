В Екатеринбурге снесли «арт-объект», посвященный коррупции в «Роскосмосе»

Сначала коммунальщики оперативно закрасили вольнодумные надписи на голубятне, а затем решили и вовсе её уничтожить от греха подальше.
Коммунальные службы Екатеринбурга снесли голубятню, которую неизвестные стилизовали под символику «Роскосмоса», и прозвали «Центром управления помётом».
Обновленное строение жители улицы Гурзуфской заметили 25 августа. Несколько позднее стало известно, что это работа одного из участников партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».
Художества просуществовали два дня. 27 августа коммунальщики закрасили черной краской надписи и логотип «Роскосмоса»
Автор работы в своем комментарии изданию «Подъем» выразил уверенность, что все дело в «рассерженных чиновниках».
«Объект простоял сутки в том виде, в котором я его сделал. И, уверен, простоял бы дольше, но как только в региональных СМИ вышли первые публикации, он практически моментально был закрашен. Кто это сделал? Понятия не имею. Но оперативное реагирование на публикации в СМИ и первая попавшаяся краска говорят в пользу того, что без рассерженных чиновников здесь дело не обошлось».
Впрочем, российские коммунальщики прекрасно расправляются с уличными художествами и без приказов сверху. И об этом хорошо знают участники фестиваля. Вот одна из работ на эту тему:
Судьба этих работ неизвестна. Но если их еще не закрасили, существовать им осталось недолго
Источник:
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Даже шрифт корявый
Обычный вандализм
Хоть и не сомневаюсь, что в Роскосмосе воруют, но культурная ценность такой мазни 0