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В Екатеринбурге снесли «арт-объект», посвященный коррупции в «Роскосмосе»

В Екатеринбурге снесли «арт-объект», посвященный коррупции в «Роскосмосе» (14 фото)

Автор:
04 сентября 2021 15:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: art   голубятня   екатеринбург   коммунальщики   роскосмос   фото   
1785
14

Сначала коммунальщики оперативно закрасили вольнодумные надписи на голубятне, а затем решили и вовсе её уничтожить от греха подальше.

Коммунальные службы Екатеринбурга снесли голубятню, которую неизвестные стилизовали под символику «Роскосмоса», и прозвали «Центром управления помётом».


Обновленное строение жители улицы Гурзуфской заметили 25 августа. Несколько позднее стало известно, что это работа одного из участников партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».

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Автор работы в своем комментарии изданию «Подъем» выразил уверенность, что все дело в «рассерженных чиновниках».


«Объект простоял сутки в том виде, в котором я его сделал. И, уверен, простоял бы дольше, но как только в региональных СМИ вышли первые публикации, он практически моментально был закрашен. Кто это сделал? Понятия не имею. Но оперативное реагирование на публикации в СМИ и первая попавшаяся краска говорят в пользу того, что без рассерженных чиновников здесь дело не обошлось».


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Метки: art   голубятня   екатеринбург   коммунальщики   роскосмос   фото   
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214
Alexander Sar Час назад
голубятня то кому помешала? раньше их много было. и мы по детству строили. интересно было. летали друг к другу :) Голубятни кружки секции походы. А сейчас что? ни доброты не сострадания ничего не воспитывается... пусть детишки клей нюхают да поповское мракобесие в школах слушают - вот и все воспитание... когда же мы скинем все эти оковы?
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6k
BenderRodriguez 8 минут назад
А что, креативно и остроумно получилось. А главное, по больному ударил. Вот и засуетилась вороватая шушера.
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2k
NIS 37 минут назад
Ловко так - одним ударом - всех зайцев ! И Арт объект, и коррупцию в Роскосмосе , и , прости господи ибо не ведали , что творили - голубятню ....
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7k
Фobosgrunt 38 минут назад
Остроумно! И др.граффити очень понравились, жаль будет, когда коммунальщики до них доберутся
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31k
Netyn 46 минут назад
Я бы не назвал это артом
Даже шрифт корявый
Обычный вандализм
Хоть и не сомневаюсь, что в Роскосмосе воруют, но культурная ценность такой мазни 0
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13
o1dy Netyn 4 минуты назад
Какое бы "прогрессивное" полотно не нарисовали. Если оно намалевано в общественном месте это вандализм. Абсолютно согласен с комментарием.
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3k
Taf Taffus 53 минуты назад
Закон Годвина неумолим. Всех этих малюклов на заборах надо ставить на серьезные бабки, чтобы оплачивали работы по устранению их вандализма. Если вдруг у них не окажется средств для компенсации - распускать на еще годные органы.
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2k
Дмитр Стар 54 минуты назад
Ссылка coub.com
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540
Миша 54 минуты назад
коммунальщики уже контролируют содержание и распространение информации?
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14k
Yorge Час назад
тупой пиар тупой [мат].
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5k
Нестерин Сергей Час назад
Хорошо, что ПОКА не "удаляют" авторов работ.
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13
o1dy Нестерин Сергей 3 минуты назад
Я сейчас расплачусь.
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
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