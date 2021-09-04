В Екатеринбурге снесли «арт-объект», посвященный коррупции в «Роскосмосе»

Автор работы в своем комментарии изданию «Подъем» выразил уверенность, что все дело в «рассерженных чиновниках».





«Объект простоял сутки в том виде, в котором я его сделал. И, уверен, простоял бы дольше, но как только в региональных СМИ вышли первые публикации, он практически моментально был закрашен. Кто это сделал? Понятия не имею. Но оперативное реагирование на публикации в СМИ и первая попавшаяся краска говорят в пользу того, что без рассерженных чиновников здесь дело не обошлось».



