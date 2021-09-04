«Полицейская академия» – почему так хорошо начиналось и плохо закончилось. История франшизы

Идея создания ленты возникла в голове у продюсера Пола Маслански во время съемок другого фильма, где помощь оказывали курсанты полицейской академии, настоящей академии. В их обязанности входило перекрывать дороги, не пускать на съемочную площадку посторонних.



Маслански заметил, как нелепо они все выглядели и вели себя так же. За что постоянно выслушивали крики своего старшего по званию. Пол поинтересовался, а смогут эти курсанты стать настоящими полицейскими. На что получили ответ:



«В академию берут всякий сброд, для нашего департамента все равны, ограничений нет. Поэтому и прутся сюда все, кому не лень».

Идея создать фильм про подобных новобранцев полицейской академии понравилась продюсеру. Он сделал наброски сюжета и передал своему другу Алану Лэдду, который благословил Маслански на разработку проекта.