«Полицейская академия» – почему так хорошо начиналось и плохо закончилось. История франшизы

Сегодня вспомним «Полицейскую академию», которая проделала путь от самого кассового фильма года, до самого провального недоразумения, которое уже не пускали на большой экран.
История успеха и провала "Полицейской академии"
Идея создания ленты возникла в голове у продюсера Пола Маслански во время съемок другого фильма, где помощь оказывали курсанты полицейской академии, настоящей академии. В их обязанности входило перекрывать дороги, не пускать на съемочную площадку посторонних.
Маслански заметил, как нелепо они все выглядели и вели себя так же. За что постоянно выслушивали крики своего старшего по званию. Пол поинтересовался, а смогут эти курсанты стать настоящими полицейскими. На что получили ответ:
«В академию берут всякий сброд, для нашего департамента все равны, ограничений нет. Поэтому и прутся сюда все, кому не лень».
Идея создать фильм про подобных новобранцев полицейской академии понравилась продюсеру. Он сделал наброски сюжета и передал своему другу Алану Лэдду, который благословил Маслански на разработку проекта.
На производство фильма выделили буквально три американских доллара, поэтому говорить о супер актерах не приходилось. Чтобы вложиться в бюджет прошлись пройтись по всем комедийным сериалам. Может получится найти молодого актера с перспективой роста, чтобы он за еду снимался в кино.
Один из них, кто приглянулся продюсеру и готов сниматься за «спасибо» был Том Хэнкс. Он в то время еще не был суперзвездой, поэтому о больших гонорарах речи не могло быть. Он должен был сыграть Махоуни. Но он отказался, хотя очень хотел сниматься в этом фильме. Предпочтение он отдал другой комедии.
На студию приходил Брюс «Лысая башка» Уиллис. Насколько реально, что он участвовал в прослушивании – это большой вопрос, но слухи ходят. В нём, якобы, не заметили актерского таланта, его послали в сад тренироваться «на кошках».
Предложение поступало Джону Траволта. Он сильно боялся, что его карьера с этим фильмом быстро пойдет под откос. Не раздумывая, отказался от участия в проекте.
Под руки попался Стив Гуттенберг, который с удовольствие согласился сниматься в комедии. Он подошел на главную роль, в кадре он стал Махоуни.
Изначально планировалось выпустить десять серий «Полицейской академии» с одним и тем же составов актеров. Тестовые показы проводились во время съемок. Поэтому режиссер мог «на лету» менять и корректировать сценарий, в угоду зрительским предпочтениям.
Примером тому стал персонаж Хайтауэр. Он изначально должен был появляться в эпизодах, буквально несколько раз за фильм. Но зрителям так понравился этот здоровяк, что перенесли на второй план.
Первый фильм вышел в 1984 году. В кинотеатрах он подвинул Тома Хэнкса с его «Всплеском». Позже ставил палки в колеса фильму «Роман с камнем». Но все эти фильмы отлично себя показали в прокате.
На съёмку было затрачено 4,5 млн., а в прокате «Полицейская академия» собрала 81 млн. Это только в Штатах, в мире эта сумма перевалила за 150 млн. Не раздумывая, продюсеры решили снимать продолжение.
Вторая часть
Трудности подстерегали киностудию на этапе производства второго фильма. От них ушел режиссер Хью Уилсон на съёмки другого фильма. С собой он забрал «капитана Харриса», помните такого, вечно орущего и ненавидящего Махоуни? Поэтому пришлось менять сценарий и задумку в целом.
Начал носом крутить и Гуттенберг. Ему не понравился новый скрипт ленты. Ему предложили 1 млн. долларов и новый сценарий показался не таким уж и плохим.
Новым режиссером стал Джеймс Синьорелли. С ним сразу начались проблемы. По словам актеров, он был слишком нервным, истеричкой, который бросался из крайности в крайность. Посыпались жалобы и съемки остановили.
Студия решила конфликт быстро – уволила режиссера, а на его место назначила Джерри Периса. Он готов был делить съёмочное время на всех актеров, уделяя каждому персонажу достаточно экранного времени. Из-за этого съемки растянулись на три месяца.
Конечный результат провалился на тестовых показах. Ленту спешно оправили на монтажный стол, где он лишился взрослого рейтинга, которым мог похвастаться первый фильм. Тем не менее, он смог с запасом отбить затраченные деньги. При 7 млн., вторая часть собрала 115 млн.
Третий фильм
Создатели начали догадываться, что если дальше выпускать в таком плане продолжение франшизы, то результаты будут еще хуже. Решили сделать ставку на изменение возрастного рейтинга с подросткового на детский.
Это сказалось на всех шутках, которые должны были звучать в кадре. Все, что говорили актеры подвергалось цензуре. А вы заметили, что уже во второй части с экранов исчезли полуобнаженные тела? – Это результат изменения возрастного рейтинга.
По этой причине сильно пострадало отношение зрителей к фильму. В нашей стране третья часть еще была интересной зрителям, то в Штатах от неё все отвернулись. Но благодаря детскому рейтингу, кассовые сборы перевалили за 100 млн.
А вы знаете какие самые большие гонорары получали актеры за участие в ленте? Бобкэт Голдтуэйт (фиг напишешь правильно эту фамилию) и Тим Казурински заработали по 600 тысяч долларов. А знаете, как это произошло? Бобкэт понравился зрителям и его персонажа хотели видеть в продолжении. А он не хотел сниматься без друга Казурински с зарплатой не менее 600 тысяч каждому из них. Боссы студии были вынуждены пойти на этот шаг.
Четвертая часть
Четвертый фильм франшизы показал всем, как можно уничтожить удачную задумку. Затраты на производство увеличились до 17 млн. Критики разорвали в пух и прах эту часть, за что она получила одну номинацию на «Золотую малину».
Американские критики сошлись на одном: «Что только в десятилетнем возрасте можно получить удовольствие от просмотра фильма».
У нас к четвертой части «Полицейской академии» еще относили сносно, но впечатление, в сравнении хотя бы с той же 3 частью, были испорчены. Все это привело к снижению кассовых сборов до 77 млн.
Это еще не провал, но франшиза получила «звоночек». Его хорошо услышал Гуттенберг. Он на отрез отказался сниматься в продолжении. Вместе с ним ушли Бобкэт и Казурински.
Пятый фильм
После ухода из проекта главного героя и «сладкой» неординарной парочки, продюсеры постарались внести нотки свежести во франшизу. Но сильно у них это не получилось. Пятая часть «Полицейской академии» стала последней, которая начала прокат с первого места.
При затратах в 14 млн., фильм собрал 54 млн. Это еще не дно, но уже совсем близко. Оценка фильма в США впервые за всю историю существования франшизы опустились ниже 5 из 10 баллов. Критики махнули рукой на него и не стали его смотреть.
Шестой фильм
Но пока проект еще мог приносить деньги, студия захотела снять 6 фильм. В этот раз события должны были развиваться в СССР. Но руководство страны послала их в сад. В результате переписали сценарий, быстро сняли киноленту и быстро выпихнули её в прокат.
Затраты на производство составили те же 14 млн., но собрал он в Штатах 11 млн. долларов. Вот это уже дно, можно назвать полным провалом. Глядя на результат, студия отправляет проект на полку.
Хотя Масланский хотел снимать 7 часть, но перевезти действия картины в Англию, вернуть Гуттенберга и увеличить затраты до 20 млн. На что ему студия ответила «Идите в сад с вашей затеей», он согласился и ушел.
Фильм седьмой
Через пять лет, когда дела у главного продюсера франшизы пошли совсем плохо, он согласился снять 7 часть, не выставляя больших требований.
Вспомнили первый сценарий 6 фильма, где события должны были развивать в СССР и взяли его за основу. Но вместо 15 млн., который готова была потратить студия, в этот раз выделили всего 9 млн. Это сказалось на отсутствие в продолжении старых героев. Одних не устраивал урезанный гонорар из-за сокращения бюджета, другие просто не хотели рисковать своей карьерой.
Фильм снимался в лихие 90-е, так что приходилось платить не только официальным властям, но и криминалу. Кроме того, некоторые локации стали для съёмочной группы недоступными. Все это сильно сказалось на качестве картинки.
Увидев конечный результат, боссы киностудии не рискнули его пускать в мировой прокат, согласились только на показы в США. После премьеры оценки зрителей опустились до отметки в 3 балла из 10. В остальном мире, фильм сразу ушел на видео, не попав в кинотеатры.
Позже были попытки запустить «Полицейскую академию» на телевидении. После первого сезона, сериал закрыли. Зрители не оценили эту попытку.
Источник:
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Ржунимагу. А сейчас что как-то по другому видят?