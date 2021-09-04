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Немцы изобрели велосипед без цепи — вращение педалей будет питать аккумулятор и электродвигатель

Немцы изобрели велосипед без цепи — вращение педалей будет питать аккумулятор и электродвигатель (2 фото)

Автор:
04 сентября 2021 12:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: велосипеды   иновации   технологии   
397
2

Немецкая компания Schaeffler представила систему Free Drive, предназначенную для велосипедов с электродвигателями.

2.

Основой системы является небольшой генератор, размещённый в блоке между педалями. Когда велосипедист вращает педали, генератор вырабатывает электричество, оно передаётся на заднее колесо по проводам, которые можно расположить в раме или поверх неё. Это значит, что потребность в механических элементах вроде цепей отпадает. Избыток выработанной генератором энергии сохраняется в аккумуляторе. В конечном итоге, конструкция упрощается, а надёжность возрастает.

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Метки: велосипеды   иновации   технологии   
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16  комментариев
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47k
noName 4 часа назад
Прикольно и технологично конечно,но только зачем?КПД уронили конкретно,в итоге это просто высокотехнологичная игрушка с сомнительной пользой
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227
NipRet 4 часа назад
По поводу КПД зря кстати. КПД электродвигателя и генератора вполне себе за 90 процентов. Основные потери, скорее всего во веутреннем сопротивлении батареи...
Надо сравнивать с потерями в звездах и цепи...
А вот про надежность конечно бред. Ни разу не встревал изза цепи или звезд. Это очень надежный элемент, по сравнению с генратором, батареей и двигателем...
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1k
DrKlizmi Полчаса назад
Ранее немцы выпускали велосипеды с коробкой передач в задней втулке-вот это респект! А нынешнее изобретение-ну,так себе.
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1k
DrKlizmi 37 минут назад
КПД данной штуки полюбому не 100 процентов,а если еще учесть что"избытки энергии будут уходить на зарядку аккумулятора"... Думаю,крутить такие педали будет ой как нелегко. Или скорость будет небольшая.
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3k
Дмитрий Час назад
Где то я это же видел! Где же, где? .....Мопед?
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3k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
Сумрачный германский гений
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110
Andrey 3 часа назад
прикольно конечно,только цепь зря убрали ! случись что ,всегда можешь крутя педали доехать !
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ПавлиноУткоЁж 4 часа назад
Что из того, о чем написано в посте, можно отнести к "изобрели", о чем громко заявляется в его названии?
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3k
Иван 4 часа назад
Не нравится цепь, поставь кардан.
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14k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Нахуа все это?
Велосипед - он и нужен для того, чтобы ехать, крутя педали. В этом и цимес. А чтоб побыстрей и без усилий добраться из точки А в точку Б есть машины, мотоциклы, общественный транспорт.
Это, млять, как кататься верхом, поставив лошадь на платформу с электродвигателем...
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9k
MakDag 4 часа назад
Скоро, млять, разучимся ходить. Срать и ссать будем под себя, в какие-нибудь евро-американские нанотехнологии.
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