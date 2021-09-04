Немцы изобрели велосипед без цепи — вращение педалей будет питать аккумулятор и электродвигатель

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Немецкая компания Schaeffler представила систему Free Drive, предназначенную для велосипедов с электродвигателями.
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Основой системы является небольшой генератор, размещённый в блоке между педалями. Когда велосипедист вращает педали, генератор вырабатывает электричество, оно передаётся на заднее колесо по проводам, которые можно расположить в раме или поверх неё. Это значит, что потребность в механических элементах вроде цепей отпадает. Избыток выработанной генератором энергии сохраняется в аккумуляторе. В конечном итоге, конструкция упрощается, а надёжность возрастает.
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Система Free Drive продаётся производителям велосипедов комплектом, в который входят педальный генератор, аккумулятор, электродвигатель на 250 Вт и интерфейсный компонент. Она может использоваться в велосипедах любого типа, однако больше всего она, возможно, пригодится в грузовых моделях. Такие велосипеды традиционно являются самыми сложными, разработчикам приходится создавать порой экзотические конструкции, чтобы оставить место для груза. Часто из-за этого в них появляются слишком длинные и неуклюжие цепи, они цепляются за одежду и пачкают её, а также создают лишний шум на каждой кочке. В компании Schaeffler понимают, что велосипеды становятся всё более незаменимыми, поэтому в рамках первой публичной демонстрации на торговом шоу Eurobike во Франкфурте систему Free Drive установили именно на грузовую модель Bring S от BAYK.
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Метки: велосипеды иновации технологии
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Надо сравнивать с потерями в звездах и цепи...
А вот про надежность конечно бред. Ни разу не встревал изза цепи или звезд. Это очень надежный элемент, по сравнению с генратором, батареей и двигателем...
Велосипед - он и нужен для того, чтобы ехать, крутя педали. В этом и цимес. А чтоб побыстрей и без усилий добраться из точки А в точку Б есть машины, мотоциклы, общественный транспорт.
Это, млять, как кататься верхом, поставив лошадь на платформу с электродвигателем...