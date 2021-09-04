Немцы изобрели велосипед без цепи — вращение педалей будет питать аккумулятор и электродвигатель

3.

Система Free Drive продаётся производителям велосипедов комплектом, в который входят педальный генератор, аккумулятор, электродвигатель на 250 Вт и интерфейсный компонент. Она может использоваться в велосипедах любого типа, однако больше всего она, возможно, пригодится в грузовых моделях. Такие велосипеды традиционно являются самыми сложными, разработчикам приходится создавать порой экзотические конструкции, чтобы оставить место для груза. Часто из-за этого в них появляются слишком длинные и неуклюжие цепи, они цепляются за одежду и пачкают её, а также создают лишний шум на каждой кочке. В компании Schaeffler понимают, что велосипеды становятся всё более незаменимыми, поэтому в рамках первой публичной демонстрации на торговом шоу Eurobike во Франкфурте систему Free Drive установили именно на грузовую модель Bring S от BAYK.