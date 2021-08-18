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Boston Dynamics доводит роботов до совершенства, обучая их паркуру

Boston Dynamics доводит роботов до совершенства, обучая их паркуру (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 августа 2021 07:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boston Dynamics   инженеры   обучение   паркур   робот   техника   технологии   
1664
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Инженеры компании показали тренажёрную площадку для роботов проекта Atlas. А сами роботы продемонстрировали значительные спортивные успехи: бег с препятствиями, прыжки по панелям, сальто назад и человеческие эмоции.

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Метки: Boston Dynamics   инженеры   обучение   паркур   робот   техника   технологии   
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27  комментариев
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79
Антон Полеванов 3 часа назад
Где то загрустил робот Федор... Разрыв колоссальный
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3k
Феликс Дзержинский 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Maxim 18 минут назад
Завидую чувакам из Boston Dynamics. Занимаются очень интересным делом (по сути мальчики в роботов играются), при бесконечном бюджете. Ещё и зарплату получают. И коммерческие акционеры мозги не ипут, требуя срочно выводить продукт на рынок, и не важно, насколько он сырой.
Сами по себе их роботы не являются чем-то фантастическим. Тут главное - финансирование. При должном контроле, конечно же.
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873
Ярик Полчаса назад
Настолько круто, что даже навевает мысли о монтаже.
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8k
Vacony 36 минут назад
вся суть на втором ролике ... где ясно говорят что это просто отлаженная программа для преодоления этой дорожки. сами по себе машинки не думают, не бегают, не решают как лучше. Это как сказать что музыкальная шкатулка отлично играет музыку.. хотя это не так
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344
Иван Стреляев 51 минуту назад
У них нет антенны в заднице. Это не православные роботы.
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1k
K_II_T 58 минут назад
Российская робототехника остановилась.
Это:
– Яндекс.пилот,
– Выкупленная Сбером роботизированная зерноуборка
– И по мелочам, о чем новости редко мелькают. Или я не слышал.
А всё потому что самая рыночная экономика решила, что ей нормально видеокарты по 300к продавать. Из за каких-то майнеров. Которых ни в списках Forbes. Вообще нигде нет. И хуавею запрещено ИИ карты atlas ascend 910 продавать.
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7k
Dima Час назад
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714
Прямой Эффект Час назад
А нет ли у Boston Dynamics секретного подразделения Skynet?
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1k
Константин Час назад
надеюсь, я не доживу, когда в него еще искусственный интеллект вставят...
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16
Mosgaz Час назад
А робот Фёдор умеет стрелять!!!и после его визита на МКС до сих пор дырки латают
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55
Дмитрий Д Час назад
Только это никому не надо: вся компания Бостон Дайнемикс оценена всего в 1млрд$, в то время, как всякая деградация типа Тик Ток, стоит в 250 раз дороже
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Я не ругаюсь вслух на навигатор... на всякий случай)))
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−6
барабуля 2 часа назад
все равно робот федор лучше
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3k
Горожанин 2 часа назад
Снова шоу и у пиндослюнтяев глаза от счастья горят. На самом деле данная технология вчерашний день - японцы уже выпустили ее в ширпотреб в виде домашних собачек. Так можно делать все - механических собак, мулов, кого и что угодно. И это уже весьма давно делается, в том числе испытывается в армии США в виде механических четвероногих шерпов для переноски грузов. В этой технологии мало собственно робототехники, а, есть, в первую очередь, отличная механика. Механика действительно на высоте.
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7k
vitenok 2 часа назад
Это меня до чертиков пугает, что происходит? Я когда то показывал их ролики с роботами ребёнку, и он в восхищении спрашивал, - когда я вырасту, у меня будет такой робот? Теперь мой сын уже руководит предприятием, у него свои дети. И где постоянно совершенствующиеся роботы, б.л.я.ть? И скоро уже внук будет лепетать - деда, когда я вырасту, у меня будет такой робот? И я мудро отвечу - играть ты будешь китайским, воевать (не дай бог), российским, а восхищаться совершенством роботов будешь, просматривая ролики Бостон дейнемикс.
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1k
zu4ara 2 часа назад
)))
//fishki.net/upload/users/2021/08/18/277603/bca74ad692b3fd519d09d952e9344ee2.mp4//fishki.net/upload/users/2021/08/18/277603/bca74ad692b3fd519d09d952e9344ee2.mp4
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865
Сергей 3 часа назад
у кого пукан подгорает, кто минусит?
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