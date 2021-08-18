Boston Dynamics доводит роботов до совершенства, обучая их паркуру

Инженеры считают, что у роботов практически нет предела развития способностей.



В соцсетях люди выразили своё восхищение работе Boston Dynamics:



– "Это умопомрачительная инженерия. Какой шедевр";



– "Когда он перепрыгнул через платформу, у меня отвисла челюсть, а когда они сделали сальто назад, мой мозг просто взорвался. Какое техническое чудо";



– "Следующее испытание: курс американского ниндзя";



– "Вы сделали это... мы буквально живем в фантастическом фильме. Гибкость, сложность и полезность этих роботов просто сногсшибательны".



– "Я помню, как смотрел фильм 2004 года "Я, робот" с Уиллом Смитом, и думал, что это никогда не станет реальностью. Перенесемся в 2021 год, и теперь это реальность".