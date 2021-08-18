Boston Dynamics доводит роботов до совершенства, обучая их паркуру

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Инженеры компании показали тренажёрную площадку для роботов проекта Atlas. А сами роботы продемонстрировали значительные спортивные успехи: бег с препятствиями, прыжки по панелям, сальто назад и человеческие эмоции.
Некоммерческий проект Atlas продолжает эксперименты с роботами. На этот раз инженеры обучили своих подопечных самостоятельно адаптироваться под различные препятствия. И теперь специалисты уже не программируют каждый шаг роботов, а расширяют их возможности.
Инженеры считают, что у роботов практически нет предела развития способностей.
В соцсетях люди выразили своё восхищение работе Boston Dynamics:
– "Это умопомрачительная инженерия. Какой шедевр";
– "Когда он перепрыгнул через платформу, у меня отвисла челюсть, а когда они сделали сальто назад, мой мозг просто взорвался. Какое техническое чудо";
– "Следующее испытание: курс американского ниндзя";
– "Вы сделали это... мы буквально живем в фантастическом фильме. Гибкость, сложность и полезность этих роботов просто сногсшибательны".
– "Я помню, как смотрел фильм 2004 года "Я, робот" с Уиллом Смитом, и думал, что это никогда не станет реальностью. Перенесемся в 2021 год, и теперь это реальность".
В соцсетях люди выразили своё восхищение работе Boston Dynamics:
– "Это умопомрачительная инженерия. Какой шедевр";
– "Когда он перепрыгнул через платформу, у меня отвисла челюсть, а когда они сделали сальто назад, мой мозг просто взорвался. Какое техническое чудо";
– "Следующее испытание: курс американского ниндзя";
– "Вы сделали это... мы буквально живем в фантастическом фильме. Гибкость, сложность и полезность этих роботов просто сногсшибательны".
– "Я помню, как смотрел фильм 2004 года "Я, робот" с Уиллом Смитом, и думал, что это никогда не станет реальностью. Перенесемся в 2021 год, и теперь это реальность".
А некоторые интернет-пользователи забеспокоились:
– "Это меня до чертиков пугает, а что если бы эти твари преследовали вас и были вооружены? Думаешь, они строят для тебя милых питомцев и домашних слуг? Подумай еще раз";
– "Я не могу дождаться, когда один из этих роботов будет агрессивно нападать на меня за неуплату налогов".
Хотя прежде чем идеально исполнить все трюки было множество неудач. Boston Dynamics показали и неудавшиеся дубли с тренировок.
– "Это меня до чертиков пугает, а что если бы эти твари преследовали вас и были вооружены? Думаешь, они строят для тебя милых питомцев и домашних слуг? Подумай еще раз";
– "Я не могу дождаться, когда один из этих роботов будет агрессивно нападать на меня за неуплату налогов".
Хотя прежде чем идеально исполнить все трюки было множество неудач. Boston Dynamics показали и неудавшиеся дубли с тренировок.
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Сами по себе их роботы не являются чем-то фантастическим. Тут главное - финансирование. При должном контроле, конечно же.
Это:
– Яндекс.пилот,
– Выкупленная Сбером роботизированная зерноуборка
– И по мелочам, о чем новости редко мелькают. Или я не слышал.
А всё потому что самая рыночная экономика решила, что ей нормально видеокарты по 300к продавать. Из за каких-то майнеров. Которых ни в списках Forbes. Вообще нигде нет. И хуавею запрещено ИИ карты atlas ascend 910 продавать.
//fishki.net/upload/users/2021/08/18/277603/bca74ad692b3fd519d09d952e9344ee2.mp4//fishki.net/upload/users/2021/08/18/277603/bca74ad692b3fd519d09d952e9344ee2.mp4